EMPLOYMENT (05-07-2026)
VACANCY MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE. MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS. FRESHER PREFFERED SALARY : 11000/- + COMMISSION CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM THE FURNISHING MALL GULAB SINGH MARG REQUIREMENT OF BOY REQUIRED ACTIVE BOY...
VACANCY
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE.
MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
FRESHER PREFFERED
SALARY : 11000/- + COMMISSION
CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG
REQUIREMENT OF BOY
REQUIRED ACTIVE BOY
FOR SHOP AT M/S BADRI NATH KHUSHIYA RAM, WARE HOUSE, JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9419124218
REQUIRED
ART TEACHER
(DIPLOMA / DEGREE IN FINE
ARTS FOR A RELEVANT FIELD)
EMAIL YOUR RESUME TO
INFO@SPRINGDALES.IN
BY 8TH OF JULY 2026.
SPRINGDALES SCHOOL
LOWER MUTHI JAMMU
PH. 9797723761
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
13, SECTOR B1, LAXMIPURAM CHINORE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A B.ED FOR CLASS 11TH/12TH 2 POSTS
SUB: PHE/P.SCI/EDU.
2. M.A/M.SC B.ED FOR CLASS 8TH TO 10TH 2 POSTS
SUB. S.SCI/MATH
3. M.A/M.SC B.ED CLASS 4TH TO 7TH 3 POSTS
SUB: ENG./HINDI/S.SCI/SCI/MATH
4. NURSERY TRAINED TEACHERS 2 POSTS
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN
WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361
MANUFACTURING COMPANY AT PHASE-I, SAMBA REQUIRES: CHEMIST
EXPERIENCE: MINIMUM 5 YRS
M.SC/ B.SC. (CHEM)/ B.TECH. (CHEMICAL ENGINEERING)
CANDIDATES SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF CHEMICAL ANALYSIS, QUALITY CONTROL, LABORATORY TESTING, EXPERIENCE IN THE FMCG INDUSTRY WILL BE PREFERRED.
EMAIL: JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM
WANTED
INDEPENDENT 3/4 BHK KOTHI
A NEWLY BUILT, TOTALLY INDEPENDENT
3/4 BHK KOTHI IS REQUIRED FOR
A GOVERNMENT EMPLOYEE
IN TRIKUTA NAGAR ONLY.
PROPERTY SHOULD BE WELL-MAINTAINED, PREFERABLY NEWLY CONSTRUCTED,
WITH ADEQUATE PARKING AND ESSENTIAL AMENITIES.
PROPERTY OWNERS MAY CONTACT:
MAHADEV PROPERTIES
88998 93515
URGENT HIRING
PROFILE- COMPUTER OPERATOR (MALE/FEMALE)
QUALIFICATION- GRADUATE/12TH
MUST HAVE KNOWLEDGE ABOUT
COMPUTER
TIMING - 10 TO 6 PM
NO. OF VACANCIES- 2
LOCATION- GANGYAL/NANAK NAGAR
CONTACT NUMBER
9149413171
REQUIRED
ENGLISH, MATHS AND HINDI TEACHERS ARE REQUIRED FOR PRIMARY CLASSES.
HINDI TEACHER FOR SENIOR CLASSES.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT
GLS PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL, JAMMU - 180002
CONTACT NO: 9797598856, 9086266399
KC INTERNATIONAL SCHOOL
REQUIRES
SECURITY GUARDS
EX-SERVICEMAN/CIVILIANS CAN APPLY. SEND BIO-DATA BEFORE 12 JULY 2026 AT EMAIL KCISVISION@GMAIL.COM
SALARY BASED ON EXPERIENCE
CONTACT AT 0191-2954747
(10.00 AM TO 02:00 PM)
AVAILABLE
EXPERIENCED PHYSICS TEACHER AVAILABLE FOR CLASS 10TH, 11TH, 12TH & B.SC. (GRADUATION). CONCEPT-BASED TEACHING, BOARD EXAM PREPARATION, NUMERICALS, REGULAR TESTS, AND HOME TUITION AVAILABLE.
RAHUL RAINA],
[9797669596],
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE
FOR TILES, SANITARYWARE,
CP FITTINGS & PIPES.
FRESHERS & EXPERIENCED
BOTH CAN APPLY.
GOOD COMMUNICATION
SKILLS REQUIRED.
7889479519
REQUIRED
COOK / HELPER
(FULL TIME FOR HOME
WITH ACCOMMODATION)
M: 99060 69111
VACANCY
SALES EXECUTIVE AT SAMA HOMESTAYS
HANDLE BOOKING INQUIRIES (CALLS/WHATSAPP), DAILY OPERATIONS, GUEST CHECK-IN/OUT.
GOOD ENGLISH COMMUNICATION REQUIRED. LAPTOP REQUIRED. FEMALE CANDIDATE PREFERRED.
CV: INFO@SAMAHOMESTAYS.IN | WHATSAPP: +91 88999 96030
REQUIRED
SALES EXECUTIVES (2)
FOR MY FIRST TRADE. FRESHERS MAY APPLY. SALARY 15000 PER MONTH + INCENTIVES.
CALL/WHATSAPP:
MY FIRST TRADE
9419926155, 6005955599
URGENTLY REQUIRED
2-3 ROOM INDEPENDENT SET FOR A COACHING CENTRE IN KACCHI CHAWANI, PARADE & SARWAL. INDEPENDENT PREMISES WITH PROPER VENTILATION AND EASY ACCESSIBILITY WILL BE PREFERRED.
CONTACT: 94198 22007
REQUIRED
SALES EXECUTIVES (6) FOR OUR FIRM SITUATED IN JAMMU. FRESHERS MAY APPLY. SALARY 15000 PER MONTH + INCENTIVES + CONVENIENCE ALLOWANCE
CALL/WHATSAPP:
MY FIRST TRADE 9419926155,
6005955599
URGENTLY REQUIRED
URGENTLY REQUIRED
SALES EXECUTIVE, HAVING OWN CONVENIENCE FOR MARKETING OF REPUTED STATIONERY BRAND FOR JAMMU CITY
QUALIFICATION MINIMUM
GRADUATION IN ANY STREAM
PRIORITY GIVEN TO STATIONERY EXPERIENCE .GOOD SALARY PLUS INCENTIVE
ADDRESS SHIVAJI CHOWK NANAK NAGAR
MOBILE NO..7006622063, 9086090000
JOB JOB JOB
LOOKING FOR IMMEDIATE JOINING CANDIDATE AT JAMMU
HOTEL TRG,
BAHU PLAZA
1. FIRE CUM MAINTENANCE
OFFICER -2-3YRS
EXPERIENCED WITH
GOOD SKILLS
(DROP YOUR CV ON 9070120234 OR WALKIN INTERVIEW
FROM 10.00AM TO 17.30PM)
REQUIRED
REQUIRED A CLINIC STAFF
FEMALE - ANM / GNM
WITH EXPERIENCED, FRESHER CAN ALSO APPLY
SALARY - 15000
CONTACT: 6006424044
BARI BRAHMANA, SIDCO CHOWK
STAFF REQUIRED
* ARCHITECT (MINIMUM 2-3 YEARS'
EXPERIENCE) -1
* DRIVER (PREFERABLY ARMY RETIRED) -1
* VIDEO EDITOR (AL TOOLS) -1
* SALES EXECUTIVE -1
INTERESTED CANDIDATES MAY
SEND THEIR RESUME TO:
ARUSHCHHIBBEER@GMAIL.COM
CONTACT: 98339 22195 / 99062 22195
JOB OPPORTUNITY
SALES EXECUTIVE -5
FIELD OFFICER -5
HR ADMIN -3
OFFICE COORDINATOR -2
ACCOUNTANT. -2
TELECALLER-5
(PREFERENCE GIVEN TO EXPERIENCE CANDIDATE)
ZPS SECURITY
9419110751, 7006322571
ZPSJANIPUR15@GMAIL.COM
ADD:-H. NO. 421-A, GANDHI NAGAR,
JAMMU - 180004
SANT HARE RAM DASS PUBLIC SCHOOL, JAMMU
AFFILIATED TO CBSE CODE: 730100
TEACHERS/STAFF REQUIRED GRADUATE/POST- GRADUATE WITH B.ED
TGT COMPUTER 12K-18K
TGT HINDI 12K-18K
PRT TEACHER 8K-12K
DANCE TEACHER 10K-15K
IT INCHARGE 15K-16K
ELIGIBILITY
* AS PER CBSE NORMS.
* PREFERENCE WILL TO EXPERIENCE CANDIDATES
* SEND YOUR UPDATED CV WITH A RECENT PHOTOGRAPH TO:
SHRDPSMANDALMGT@GMAIL.COM
WITHIN 7 DAYS OF THIS ADVERTISEMENT.
MOBILE NO. 9796249459
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VACANCY
ACCOUNTS EXECUTIVE WITH 3+ YEARS EXPERIENCE IN CA FIRM HAVING KNOWLEDGE OF PREPARATION/ FINALISATION OF BALANCE SHEETS, FILING OF ITR, GST & TDS RETURNS.
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780A-F, NEAR ZORAWAR SINGH CHOWK, NANAK NAGAR, JAMMU
94191-42005
SUPERVISOR & DRIVER REQUIRED
1. EXPERIENCED CONSTRUCTION SUPERVISOR WANTED, WHO HAVE STRONG SITE MANAGEMENT SKILLS
2. DRIVER FOR CAR.
CONTACT 94692-80198
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STAFF REQUIRED
WE ARE HIRING FOR THE FOLLOWING POSITIONS:
MARKETING PERSON 4 POSITION
GEM 1 POSITION
MAID 1 POSITION (MALE/FEMALE) PART TIME/FULL TIME
LOCATION: SUNDAR SINGH GURUDWARA ROAD, NEAR RAGHUNATH BAZAR,JAMMU :
SEND YOUR RESUME VIA : 9186256110