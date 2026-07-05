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EMPLOYMENT (05-07-2026)

VACANCY MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE. MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS. FRESHER PREFFERED SALARY : 11000/- + COMMISSION CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM THE FURNISHING MALL GULAB SINGH MARG REQUIREMENT OF BOY REQUIRED ACTIVE BOY...

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Daily Excelsior
10:51 AM Jul 05, 2026 IST
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VACANCY

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE.

MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.

Advertisement

FRESHER PREFFERED

SALARY : 11000/- + COMMISSION

CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM

THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG

REQUIREMENT OF BOY

REQUIRED ACTIVE BOY

FOR SHOP AT M/S BADRI NATH KHUSHIYA RAM, WARE HOUSE, JAMMU.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT: 9419124218

REQUIRED

ART TEACHER

(DIPLOMA / DEGREE IN FINE

ARTS FOR A RELEVANT FIELD)

EMAIL YOUR RESUME TO

INFO@SPRINGDALES.IN

BY 8TH OF JULY 2026.

SPRINGDALES SCHOOL

LOWER MUTHI JAMMU

PH. 9797723761

MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL

13, SECTOR B1, LAXMIPURAM CHINORE, JAMMU

STAFF REQUIRED

1. M.A B.ED FOR CLASS 11TH/12TH 2 POSTS

SUB: PHE/P.SCI/EDU.

2. M.A/M.SC B.ED FOR CLASS 8TH TO 10TH 2 POSTS

SUB. S.SCI/MATH

3. M.A/M.SC B.ED CLASS 4TH TO 7TH 3 POSTS

SUB: ENG./HINDI/S.SCI/SCI/MATH

4. NURSERY TRAINED TEACHERS 2 POSTS

CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN

WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361

MANUFACTURING COMPANY AT PHASE-I, SAMBA REQUIRES: CHEMIST

EXPERIENCE: MINIMUM 5 YRS

M.SC/ B.SC. (CHEM)/ B.TECH. (CHEMICAL ENGINEERING)

CANDIDATES SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF CHEMICAL ANALYSIS, QUALITY CONTROL, LABORATORY TESTING, EXPERIENCE IN THE FMCG INDUSTRY WILL BE PREFERRED.

EMAIL: JASBIRSINGH.JS585@GMAIL.COM

WANTED

INDEPENDENT 3/4 BHK KOTHI

A NEWLY BUILT, TOTALLY INDEPENDENT

3/4 BHK KOTHI IS REQUIRED FOR

A GOVERNMENT EMPLOYEE

IN TRIKUTA NAGAR ONLY.

PROPERTY SHOULD BE WELL-MAINTAINED, PREFERABLY NEWLY CONSTRUCTED,

WITH ADEQUATE PARKING AND ESSENTIAL AMENITIES.

PROPERTY OWNERS MAY CONTACT:

MAHADEV PROPERTIES

88998 93515

URGENT HIRING

PROFILE- COMPUTER OPERATOR (MALE/FEMALE)

QUALIFICATION- GRADUATE/12TH

MUST HAVE KNOWLEDGE ABOUT

COMPUTER

TIMING - 10 TO 6 PM

NO. OF VACANCIES- 2

LOCATION- GANGYAL/NANAK NAGAR

CONTACT NUMBER

9149413171

REQUIRED

ENGLISH, MATHS AND HINDI TEACHERS ARE REQUIRED FOR PRIMARY CLASSES.

HINDI TEACHER FOR SENIOR CLASSES.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT

GLS PUBLIC SCHOOL, AMAR COLONY, GOLE GUJRAL, JAMMU - 180002

CONTACT NO: 9797598856, 9086266399

KC INTERNATIONAL SCHOOL

REQUIRES

SECURITY GUARDS

EX-SERVICEMAN/CIVILIANS CAN APPLY. SEND BIO-DATA BEFORE 12 JULY 2026 AT EMAIL KCISVISION@GMAIL.COM

SALARY BASED ON EXPERIENCE

CONTACT AT 0191-2954747

(10.00 AM TO 02:00 PM)

AVAILABLE

EXPERIENCED PHYSICS TEACHER AVAILABLE FOR CLASS 10TH, 11TH, 12TH & B.SC. (GRADUATION). CONCEPT-BASED TEACHING, BOARD EXAM PREPARATION, NUMERICALS, REGULAR TESTS, AND HOME TUITION AVAILABLE.

RAHUL RAINA],

[9797669596],

REQUIRED

MARKETING EXECUTIVE

FOR TILES, SANITARYWARE,

CP FITTINGS & PIPES.

FRESHERS & EXPERIENCED

BOTH CAN APPLY.

GOOD COMMUNICATION

SKILLS REQUIRED.

7889479519

REQUIRED

COOK / HELPER

(FULL TIME FOR HOME

WITH ACCOMMODATION)

M: 99060 69111

VACANCY

SALES EXECUTIVE AT SAMA HOMESTAYS

HANDLE BOOKING INQUIRIES (CALLS/WHATSAPP), DAILY OPERATIONS, GUEST CHECK-IN/OUT.

GOOD ENGLISH COMMUNICATION REQUIRED. LAPTOP REQUIRED. FEMALE CANDIDATE PREFERRED.

CV: INFO@SAMAHOMESTAYS.IN | WHATSAPP: +91 88999 96030

REQUIRED

SALES EXECUTIVES (2)

FOR MY FIRST TRADE. FRESHERS MAY APPLY. SALARY 15000 PER MONTH + INCENTIVES.

CALL/WHATSAPP:

MY FIRST TRADE

9419926155, 6005955599

URGENTLY REQUIRED

2-3 ROOM INDEPENDENT SET FOR A COACHING CENTRE IN KACCHI CHAWANI, PARADE & SARWAL. INDEPENDENT PREMISES WITH PROPER VENTILATION AND EASY ACCESSIBILITY WILL BE PREFERRED.

CONTACT: 94198 22007

REQUIRED

SALES EXECUTIVES (6) FOR OUR FIRM SITUATED IN JAMMU. FRESHERS MAY APPLY. SALARY 15000 PER MONTH + INCENTIVES + CONVENIENCE ALLOWANCE

CALL/WHATSAPP:

MY FIRST TRADE 9419926155,

6005955599

URGENTLY REQUIRED

URGENTLY REQUIRED

SALES EXECUTIVE, HAVING OWN CONVENIENCE FOR MARKETING OF REPUTED STATIONERY BRAND FOR JAMMU CITY

QUALIFICATION MINIMUM

GRADUATION IN ANY STREAM

PRIORITY GIVEN TO STATIONERY EXPERIENCE .GOOD SALARY PLUS INCENTIVE

ADDRESS SHIVAJI CHOWK NANAK NAGAR

MOBILE NO..7006622063, 9086090000

JOB JOB JOB

LOOKING FOR IMMEDIATE JOINING CANDIDATE AT JAMMU

HOTEL TRG,

BAHU PLAZA

1. FIRE CUM MAINTENANCE

OFFICER -2-3YRS

EXPERIENCED WITH

GOOD SKILLS

(DROP YOUR CV ON 9070120234 OR WALKIN INTERVIEW

FROM 10.00AM TO 17.30PM)

REQUIRED

REQUIRED A CLINIC STAFF

FEMALE - ANM / GNM

WITH EXPERIENCED, FRESHER CAN ALSO APPLY

SALARY - 15000

CONTACT: 6006424044

BARI BRAHMANA, SIDCO CHOWK

STAFF REQUIRED

* ARCHITECT (MINIMUM 2-3 YEARS'

EXPERIENCE) -1

* DRIVER (PREFERABLY ARMY RETIRED) -1

* VIDEO EDITOR (AL TOOLS) -1

* SALES EXECUTIVE -1

INTERESTED CANDIDATES MAY

SEND THEIR RESUME TO:

ARUSHCHHIBBEER@GMAIL.COM

CONTACT: 98339 22195 / 99062 22195

JOB OPPORTUNITY

SALES EXECUTIVE -5

FIELD OFFICER -5

HR ADMIN -3

OFFICE COORDINATOR -2

ACCOUNTANT. -2

TELECALLER-5

(PREFERENCE GIVEN TO EXPERIENCE CANDIDATE)

ZPS SECURITY

9419110751, 7006322571

ZPSJANIPUR15@GMAIL.COM

ADD:-H. NO. 421-A, GANDHI NAGAR,

JAMMU - 180004

SANT HARE RAM DASS PUBLIC SCHOOL, JAMMU

AFFILIATED TO CBSE CODE: 730100

TEACHERS/STAFF REQUIRED GRADUATE/POST- GRADUATE WITH B.ED

TGT COMPUTER 12K-18K

TGT HINDI 12K-18K

PRT TEACHER 8K-12K

DANCE TEACHER 10K-15K

IT INCHARGE 15K-16K

ELIGIBILITY

* AS PER CBSE NORMS.

* PREFERENCE WILL TO EXPERIENCE CANDIDATES

* SEND YOUR UPDATED CV WITH A RECENT PHOTOGRAPH TO:

SHRDPSMANDALMGT@GMAIL.COM

WITHIN 7 DAYS OF THIS ADVERTISEMENT.

MOBILE NO. 9796249459

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VACANCY

ACCOUNTS EXECUTIVE WITH 3+ YEARS EXPERIENCE IN CA FIRM HAVING KNOWLEDGE OF PREPARATION/ FINALISATION OF BALANCE SHEETS, FILING OF ITR, GST & TDS RETURNS.

CA HARDEEP AGGARWAL

ARORA VOHRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

780A-F, NEAR ZORAWAR SINGH CHOWK, NANAK NAGAR, JAMMU

94191-42005

SUPERVISOR & DRIVER REQUIRED

1. EXPERIENCED CONSTRUCTION SUPERVISOR WANTED, WHO HAVE STRONG SITE MANAGEMENT SKILLS

2. DRIVER FOR CAR.

CONTACT 94692-80198

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STAFF REQUIRED

WE ARE HIRING FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

MARKETING PERSON 4 POSITION

GEM 1 POSITION

MAID 1 POSITION (MALE/FEMALE) PART TIME/FULL TIME

LOCATION: SUNDAR SINGH GURUDWARA ROAD, NEAR RAGHUNATH BAZAR,JAMMU :

SEND YOUR RESUME VIA : 9186256110

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