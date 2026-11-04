Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (04-11-2026)

EMPLOYMENT (04-11-2026)

REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937 ONLY WHATSAPP & NO CALLS REQUIRED MARKETING EXECUTIVE PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION COMPANY REQUIRES A MARKETING EXECUTIVE FOR FIELD MARKETING IN OUTSTATION AREAS. LOCATION: JAMMU & KASHMIR EXPERIENCE: PHARMA SALES...

article_Author
Daily Excelsior
10:59 AM Nov 04, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD

WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937

ONLY WHATSAPP &

Advertisement

NO CALLS

REQUIRED

MARKETING EXECUTIVE

PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION COMPANY REQUIRES A MARKETING EXECUTIVE FOR FIELD MARKETING IN OUTSTATION AREAS.

LOCATION: JAMMU & KASHMIR

EXPERIENCE: PHARMA SALES PREFERRED.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 9999421629, 9682676218

STAFF REQUIRED

GRADUATE (BBA/MBA PREFERRED), WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH & HINDI, COMPUTER KNOWLEDGE (MS OFFICE, EXCEL, BILLING), AND ABILITY TO COORDINATE WITH GOVERNMENT OFFICES, CORPORATE COMPANIES, MANUFACTURERS AND SUPPLIERS. MUST BE WILLING TO UNDERTAKE FIELD VISITS. PERSONS WITH GEM EXPERIENCE AND FRESHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS MAY APPLY.

SALARY: NEGOTIABLE.

CONTACT NO. : 9469211707

STAFF REQUIRED

1) MARKETING EXECUTIVE HAVING EXPERIENCE IN SOLAR FIELD.

2) MALE/FEMALE CANDIDATE HAVING EXPERIENCE IN TENDERING FOR GOVT PORTAL AND GEM.

3) ACCOUNTANT WITH EXPERIENCE OF MIN. 1 YEARS.

4) TECHNICIAN HAVING EXPERIENCE IN SOLAR FIELD.

EMAIL - SIDTECHNIZER@GMAIL.COM

MOB. - 9419236077, 8630986667

REQUIRED:

GEM BIDDING EXPERT

WE ARE LOOKING FOR A PERSON WITH KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN GEM BIDING. GOOD UNDERSTANDING OF GEMSTONES, VALUATION AND BIDDING PROCEDURES IS PREFERRED.

SALARY : NEGOTIABLE

CONTACT : 7889439998, 9858237333

WE ARE HIRING!

1. ANM / GNM NURSING STAFF

MALE / FEMALE

SALARY: RS 12,000-RS 14,000/-

2. D.PHARMA / B.PHARMA STAFF

PHARMACY STAFF

SALARY: RS 13,000-RS 16,000/-

3. TEA / COFFEE SERVICE STAFF

MALE / FEMALE

SALARY: RS 10,000- RS 12,000/-

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR, JAMMU

CONTACT NOW: 7006433572, 7006112791

REQUIRED

REQUIRED FEMALE HOUSE MAID FOR COOKING AND CLEANING PURPOSE AND CAR DRIVER. TIMING 10:AM TO 6 PM. SALARY 10K TO 12K

ADDRESS: H.NO:3, LANE NO 2, SHRI KRISHNA ENCLAVE BEHIND TRIKUTA COLLEGE NARDHANI BANTALAB, JAMMU

MOB: 7889817648, 9086240703

SALARY AS PER EXPERIENCE

AND REQUIREMENT

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra