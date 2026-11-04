EMPLOYMENT (04-11-2026)
REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937 ONLY WHATSAPP & NO CALLS REQUIRED MARKETING EXECUTIVE PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION COMPANY REQUIRES A MARKETING EXECUTIVE FOR FIELD MARKETING IN OUTSTATION AREAS. LOCATION: JAMMU & KASHMIR EXPERIENCE: PHARMA SALES...
REQUIRED HELPER FOR PACKING AT CANAL ROAD
WHATSAPP YOUR DETAILS @ 8716812937
ONLY WHATSAPP &
NO CALLS
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION COMPANY REQUIRES A MARKETING EXECUTIVE FOR FIELD MARKETING IN OUTSTATION AREAS.
LOCATION: JAMMU & KASHMIR
EXPERIENCE: PHARMA SALES PREFERRED.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 9999421629, 9682676218
STAFF REQUIRED
GRADUATE (BBA/MBA PREFERRED), WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH & HINDI, COMPUTER KNOWLEDGE (MS OFFICE, EXCEL, BILLING), AND ABILITY TO COORDINATE WITH GOVERNMENT OFFICES, CORPORATE COMPANIES, MANUFACTURERS AND SUPPLIERS. MUST BE WILLING TO UNDERTAKE FIELD VISITS. PERSONS WITH GEM EXPERIENCE AND FRESHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS MAY APPLY.
SALARY: NEGOTIABLE.
CONTACT NO. : 9469211707
STAFF REQUIRED
1) MARKETING EXECUTIVE HAVING EXPERIENCE IN SOLAR FIELD.
2) MALE/FEMALE CANDIDATE HAVING EXPERIENCE IN TENDERING FOR GOVT PORTAL AND GEM.
3) ACCOUNTANT WITH EXPERIENCE OF MIN. 1 YEARS.
4) TECHNICIAN HAVING EXPERIENCE IN SOLAR FIELD.
EMAIL - SIDTECHNIZER@GMAIL.COM
MOB. - 9419236077, 8630986667
REQUIRED:
GEM BIDDING EXPERT
WE ARE LOOKING FOR A PERSON WITH KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN GEM BIDING. GOOD UNDERSTANDING OF GEMSTONES, VALUATION AND BIDDING PROCEDURES IS PREFERRED.
SALARY : NEGOTIABLE
CONTACT : 7889439998, 9858237333
WE ARE HIRING!
1. ANM / GNM NURSING STAFF
MALE / FEMALE
SALARY: RS 12,000-RS 14,000/-
2. D.PHARMA / B.PHARMA STAFF
PHARMACY STAFF
SALARY: RS 13,000-RS 16,000/-
3. TEA / COFFEE SERVICE STAFF
MALE / FEMALE
SALARY: RS 10,000- RS 12,000/-
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT NOW: 7006433572, 7006112791
REQUIRED
REQUIRED FEMALE HOUSE MAID FOR COOKING AND CLEANING PURPOSE AND CAR DRIVER. TIMING 10:AM TO 6 PM. SALARY 10K TO 12K
ADDRESS: H.NO:3, LANE NO 2, SHRI KRISHNA ENCLAVE BEHIND TRIKUTA COLLEGE NARDHANI BANTALAB, JAMMU
MOB: 7889817648, 9086240703
SALARY AS PER EXPERIENCE
AND REQUIREMENT