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EMPLOYMENT (04-10-2026)

JOB PLACEMENT & HOME TUTORS/TUTORS REQUIRED WE PROVIDE PRIVATE JOBS IN TEACHING • COMPUTER • OFFICE • ACCOUNTS • SALES & MARKETING • DATA ENTRY • SKILLED & NON-SKILLED JOBS HOME TUTORS/TUTORS FOR CLASSES 1ST-12TH | CBSE & JKBOSE SCIENCE...

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Daily Excelsior
11:08 AM Oct 04, 2026 IST
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JOB PLACEMENT & HOME TUTORS/TUTORS REQUIRED

WE PROVIDE PRIVATE JOBS IN TEACHING • COMPUTER • OFFICE • ACCOUNTS • SALES & MARKETING • DATA ENTRY • SKILLED & NON-SKILLED JOBS

HOME TUTORS/TUTORS FOR CLASSES 1ST-12TH | CBSE & JKBOSE

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SCIENCE • COMMERCE • ARTS • MATHS • ENGLISH • ACCOUNTS • PHYSICS • CHEMISTRY • BIOLOGY & ALL MAJOR SUBJECTS BA, BCOM, BSC, BCA, BBA,

ENGINEERING, NURSING, NEET, JEE MAINS, ENGLISH SPOKEN, IELTS

QUALIFIED & EXPERIENCED TUTORS | DOORSTEP HOME TUITION

CLASSROOMS AVAILABLE IN KACHI CHOWNI/CANAL ROAD

WHATAPP : 8716037925

REQUIRED

REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST KNOW BUSY ACCOUNTING SOFTWARE WITH CERTIFICATION AND HAVE GST KNOWLEDGE. FIXED SALARY RS 20000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12:00 PM AND 6 PM AT 9469268844.

JOB VACANCY

NEXBIT REAL ESTATE

DESIGNATION: MARKETING EXECUTIVE

AGE LIMIT: 25

"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"

TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY

NO. OF VACANCY: 5

LOCATION: AKHNOOR & JAMMU

SALARY: 15000+ 3000 (INCLUDE TRAVELLING ALLOWANCE

+91-99063-61712, +91-78896-91312

ADD-AKHNOOR HANUMAN CHOWK,

AND SHASTRI NAGAR JAMMU

REQUIRED

EXPERIENCED SALESMEN'S 3

FOR WHOLESALE CLOTHING READYMADE SHOP SITUATED AT CITY CHOWK, JAMMU.

RAJDHANI INTERNATIONAL,

OPPOSITE APPLE PHARMA,

CITY CHOWK, JAMMU.

MOBILE: [7006853530, 9419183176 ]

REQUIRED

1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH

2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH

3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

SHUBHRA RANJAN IAS JAMMU CENTRE

REQUIREMENT:

1) ACADEMIC COUNSELOR FEMALE (CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF COMPETITIVE EXAMINATION LIKE KAS /IAS)

2) RECEPTIONIST ( FEMALE)

3) GRAPHIC DESIGNER ( MALE/ FEMALE)

4) MARKETING EXECUTIVE

CONTACT - 8082048324

URGENTLY REQUIRED

BOY FOR GROCERY STORE TRIKUTA NAGAR

PREFERENCE SHOULD BE GIVEN TO NEAR BY AREA CANDIDATE AND TO STUDENTS WHO WISH TO WORK PART-TIME ALONGSIDE THEIR STUDIES.

TIME: 8:30 AM TO 2:30 PM

EVENING TIME ALSO AVAILABLE

SALARY 5000-6000 PER MONTH

LOCATION: NEAR ROYAL NEST FLATS 2ND, TRIKUTA NAGAR, JAMMU

ONLY INTERESTED CANDIDATES SEND THEIR RESUME IN BELOW WHAT'S APP NUMBER

CONTACT: 7889335463

WANTED - OFFICE BOY

REPUTED PHARMACEUTICAL AGENCY REQUIRES A SINCERE, HARDWORKING AND RESPONSIBLE OFFICE BOY FOR OFFICE AND DELIVERY-RELATED DUTIES. GOOD CONDUCT AND WILLINGNESS TO LEARN PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE.

CONTACT: 9419139939, 7298440386

REQUIRED

"COMMERCIAL DRIVER" & "COMMERCIAL VEHICLE"

1. EXPERIENCED COMMERCIAL VEHICLE DRIVER (TATA ACE/MAHINDRA PICKUP) FOR A REPUTED DISTRIBUTION COMPANY IN JAMMU.

2. COMMERCIAL VEHICLE (MAHINDRA PICKUP/ 407) WITH DRIVER REQUIRED FOR FACTORY IN SAMBA FOR REGULAR DAILY LOADS.

CALLING & WHATSAPP

9419188049

WE ARE HIRING

DAVINDER IRON & STEEL CO.

A UNIT OF DAVINDER GROUP

DAVINDER LOHA MANDI, NATIONAL HIGHWAY, GANGYAL, NEAR PILLAR NO. 31, JAMMU

PROCESS COORDINATOR

FEMALE ONLY

ACCOUNT ASSISTANT

MALE & FEMALE

SKILLS: BASIC COMPUTER,

MS EXCEL & ACCOUNTING

BUSY SOFTWARE KNOWLEDGE PREFERRED

CONTACT: 9055100300# EMAIL ID

REQUIRED

MEDICAL ASSISTANT/PHARMACIST OR MEDICAL ASSISTANT

MINIMUM - 1 YEAR EXPERIENCE

AT SAINIK COLONY JAMMU

SALARY - NEGOTIABLE

CONTACT : 7006925341

REQUIRED SALESMAN

A SALESMAN IS REQUIRED FOR FURNISHING SHOW ROOM AT GANDHINAGAR WITH BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT - 8082468388

MAKOONS PLAYWAY- HIRING

JAMMU'S BEST PRE-SCHOOL, TALAB TILLO, JAMMU.

POSITIONS: PLAYWAY MOTHER TEACHERS (MIN. 5+ YEARS EXPERIENCE).

ELIGIBILITY: • EXCELLENT FLUENCY IN ENGLISH

• DIPLOMA IN PRE-SCHOOL EDUCATION (NTT / ECCE PREFERRED)

SALARY & PERKS: AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS: HIGHER SALARY PACAKAGE

WORKING HOURS: 8:00 AM - 3:00 PM

LOCATION FOR INTERVIEWS:

B.R. LUTHRA COMPLEX, TALAB TILLO, JAMMU

APPLY ON WHATSAPP: MOB NO: 9796332155

REQUIRED

CHEF (NORTH INDIAN/ CONTINENTAL/ CHINESE) -1

SERVICE BOYS/GIRLS FOR RESTAURANT-3

SALES GIRLS FOR GARMENT STORE-1

HOUSEKEEPING/CLEANERS-1

INTERESTED CANDIDATES CONTACT AT 6005888670/8899397499

(CHANNI HIMMAT, JAMMU)

SALARY-NEGOTIABLE

REQUIRED COOK FULL TIME FOR HOUSE

GANDHI NAGAR AREA

ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT

9906094085

DR M P SINGH

REQUIRED

COLLECTION AGENCY (TELECOMMUNICATION)

(ONLY FOR JAMMU CITY)

1. TELLE CALLERS (GIRLS) 10

(SALARY + INCENTIVE)

CONTACT NO:-9103975030,9103975001,7006283684,

ADDRESS: - SEC.2 CHANNI HIMMAT JAMMU NR VERMANI COMPLEX

INTERVIEW TIMING: -

MONDAY TO FRIDAY (10AM TO 1 PM)

*WELLNESS CAREER

BIZ OPPORTUNITY IN J&K!*

JOIN OUR GROWING SYSTEM AND BUILD A REWARDING CAREER IN WELLNESS.

PART-TIME & FULL-TIME

TRAINING PROVIDED

FLEXIBLE WORK OPTIONS

OPEN TO ALL BACKGROUNDS

BAHU PLAZA JAMMU

CALL/WHATSAPP:

YUSUF AHMED 9871955884

PUJA JOSHI 9560288844

STAFF REQUIRED

02 MALE & 2 FEMALE

1. HAVING KNOWLEDGE OF VIDEO RECORDING & EDITING

2. HAVING KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA

M/S BHUSHAN RADIOS

9682390105

CON TIMING 1 TO 6 PM

VACANCY: FEMALE COUNSELLOR MOVIRA GLOBAL CAREERS*, *CHANNI HIMMAT, JAMMU*

SEEKING A CONFIDENT CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION AND COMPUTER SKILLS.

FRESHERS/EXPERIENCED CANDIDATES WELCOME.

SEND CV:

7051436555

MISRA NURSERY PUBLIC SCHOOL

STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN

SHAKTI NAGAR, JAMMU

STAFF REQUIRED

1. FEMALE TEACHERS

ACADEMIC QUALI: GRADUATION

VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION

CERTIFICATES BETWEEN 8:AM TO 12: NOON. CONTACT NO. 9419206604

SD/-

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