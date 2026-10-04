EMPLOYMENT (04-10-2026)
JOB PLACEMENT & HOME TUTORS/TUTORS REQUIRED WE PROVIDE PRIVATE JOBS IN TEACHING • COMPUTER • OFFICE • ACCOUNTS • SALES & MARKETING • DATA ENTRY • SKILLED & NON-SKILLED JOBS HOME TUTORS/TUTORS FOR CLASSES 1ST-12TH | CBSE & JKBOSE SCIENCE...
JOB PLACEMENT & HOME TUTORS/TUTORS REQUIRED
WE PROVIDE PRIVATE JOBS IN TEACHING • COMPUTER • OFFICE • ACCOUNTS • SALES & MARKETING • DATA ENTRY • SKILLED & NON-SKILLED JOBS
HOME TUTORS/TUTORS FOR CLASSES 1ST-12TH | CBSE & JKBOSE
SCIENCE • COMMERCE • ARTS • MATHS • ENGLISH • ACCOUNTS • PHYSICS • CHEMISTRY • BIOLOGY & ALL MAJOR SUBJECTS BA, BCOM, BSC, BCA, BBA,
ENGINEERING, NURSING, NEET, JEE MAINS, ENGLISH SPOKEN, IELTS
QUALIFIED & EXPERIENCED TUTORS | DOORSTEP HOME TUITION
CLASSROOMS AVAILABLE IN KACHI CHOWNI/CANAL ROAD
WHATAPP : 8716037925
REQUIRED
REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST KNOW BUSY ACCOUNTING SOFTWARE WITH CERTIFICATION AND HAVE GST KNOWLEDGE. FIXED SALARY RS 20000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12:00 PM AND 6 PM AT 9469268844.
JOB VACANCY
NEXBIT REAL ESTATE
DESIGNATION: MARKETING EXECUTIVE
AGE LIMIT: 25
"MALE & FEMALES CAN ALSO APPLY"
TWO WHEELER & LICENCE MANDATORY
NO. OF VACANCY: 5
LOCATION: AKHNOOR & JAMMU
SALARY: 15000+ 3000 (INCLUDE TRAVELLING ALLOWANCE
+91-99063-61712, +91-78896-91312
ADD-AKHNOOR HANUMAN CHOWK,
AND SHASTRI NAGAR JAMMU
REQUIRED
EXPERIENCED SALESMEN'S 3
FOR WHOLESALE CLOTHING READYMADE SHOP SITUATED AT CITY CHOWK, JAMMU.
RAJDHANI INTERNATIONAL,
OPPOSITE APPLE PHARMA,
CITY CHOWK, JAMMU.
MOBILE: [7006853530, 9419183176 ]
REQUIRED
1. HINDI TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 10TH
2. ENGLISH TEACHER FOR CLASSES 1ST TO 5TH
3. GENERAL LINE TEACHER FOR PRIMARY CLASSES
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
SHUBHRA RANJAN IAS JAMMU CENTRE
REQUIREMENT:
1) ACADEMIC COUNSELOR FEMALE (CANDIDATE SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF COMPETITIVE EXAMINATION LIKE KAS /IAS)
2) RECEPTIONIST ( FEMALE)
3) GRAPHIC DESIGNER ( MALE/ FEMALE)
4) MARKETING EXECUTIVE
CONTACT - 8082048324
URGENTLY REQUIRED
BOY FOR GROCERY STORE TRIKUTA NAGAR
PREFERENCE SHOULD BE GIVEN TO NEAR BY AREA CANDIDATE AND TO STUDENTS WHO WISH TO WORK PART-TIME ALONGSIDE THEIR STUDIES.
TIME: 8:30 AM TO 2:30 PM
EVENING TIME ALSO AVAILABLE
SALARY 5000-6000 PER MONTH
LOCATION: NEAR ROYAL NEST FLATS 2ND, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
ONLY INTERESTED CANDIDATES SEND THEIR RESUME IN BELOW WHAT'S APP NUMBER
CONTACT: 7889335463
WANTED - OFFICE BOY
REPUTED PHARMACEUTICAL AGENCY REQUIRES A SINCERE, HARDWORKING AND RESPONSIBLE OFFICE BOY FOR OFFICE AND DELIVERY-RELATED DUTIES. GOOD CONDUCT AND WILLINGNESS TO LEARN PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9419139939, 7298440386
REQUIRED
"COMMERCIAL DRIVER" & "COMMERCIAL VEHICLE"
1. EXPERIENCED COMMERCIAL VEHICLE DRIVER (TATA ACE/MAHINDRA PICKUP) FOR A REPUTED DISTRIBUTION COMPANY IN JAMMU.
2. COMMERCIAL VEHICLE (MAHINDRA PICKUP/ 407) WITH DRIVER REQUIRED FOR FACTORY IN SAMBA FOR REGULAR DAILY LOADS.
CALLING & WHATSAPP
9419188049
WE ARE HIRING
DAVINDER IRON & STEEL CO.
A UNIT OF DAVINDER GROUP
DAVINDER LOHA MANDI, NATIONAL HIGHWAY, GANGYAL, NEAR PILLAR NO. 31, JAMMU
PROCESS COORDINATOR
FEMALE ONLY
ACCOUNT ASSISTANT
MALE & FEMALE
SKILLS: BASIC COMPUTER,
MS EXCEL & ACCOUNTING
BUSY SOFTWARE KNOWLEDGE PREFERRED
CONTACT: 9055100300# EMAIL ID
REQUIRED
MEDICAL ASSISTANT/PHARMACIST OR MEDICAL ASSISTANT
MINIMUM - 1 YEAR EXPERIENCE
AT SAINIK COLONY JAMMU
SALARY - NEGOTIABLE
CONTACT : 7006925341
REQUIRED SALESMAN
A SALESMAN IS REQUIRED FOR FURNISHING SHOW ROOM AT GANDHINAGAR WITH BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT - 8082468388
MAKOONS PLAYWAY- HIRING
JAMMU'S BEST PRE-SCHOOL, TALAB TILLO, JAMMU.
POSITIONS: PLAYWAY MOTHER TEACHERS (MIN. 5+ YEARS EXPERIENCE).
ELIGIBILITY: • EXCELLENT FLUENCY IN ENGLISH
• DIPLOMA IN PRE-SCHOOL EDUCATION (NTT / ECCE PREFERRED)
SALARY & PERKS: AS PER EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS: HIGHER SALARY PACAKAGE
WORKING HOURS: 8:00 AM - 3:00 PM
LOCATION FOR INTERVIEWS:
B.R. LUTHRA COMPLEX, TALAB TILLO, JAMMU
APPLY ON WHATSAPP: MOB NO: 9796332155
REQUIRED
CHEF (NORTH INDIAN/ CONTINENTAL/ CHINESE) -1
SERVICE BOYS/GIRLS FOR RESTAURANT-3
SALES GIRLS FOR GARMENT STORE-1
HOUSEKEEPING/CLEANERS-1
INTERESTED CANDIDATES CONTACT AT 6005888670/8899397499
(CHANNI HIMMAT, JAMMU)
SALARY-NEGOTIABLE
REQUIRED COOK FULL TIME FOR HOUSE
GANDHI NAGAR AREA
ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT
9906094085
DR M P SINGH
REQUIRED
COLLECTION AGENCY (TELECOMMUNICATION)
(ONLY FOR JAMMU CITY)
1. TELLE CALLERS (GIRLS) 10
(SALARY + INCENTIVE)
CONTACT NO:-9103975030,9103975001,7006283684,
ADDRESS: - SEC.2 CHANNI HIMMAT JAMMU NR VERMANI COMPLEX
INTERVIEW TIMING: -
MONDAY TO FRIDAY (10AM TO 1 PM)
*WELLNESS CAREER
BIZ OPPORTUNITY IN J&K!*
JOIN OUR GROWING SYSTEM AND BUILD A REWARDING CAREER IN WELLNESS.
PART-TIME & FULL-TIME
TRAINING PROVIDED
FLEXIBLE WORK OPTIONS
OPEN TO ALL BACKGROUNDS
BAHU PLAZA JAMMU
CALL/WHATSAPP:
YUSUF AHMED 9871955884
PUJA JOSHI 9560288844
STAFF REQUIRED
02 MALE & 2 FEMALE
1. HAVING KNOWLEDGE OF VIDEO RECORDING & EDITING
2. HAVING KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA
M/S BHUSHAN RADIOS
9682390105
CON TIMING 1 TO 6 PM
VACANCY: FEMALE COUNSELLOR MOVIRA GLOBAL CAREERS*, *CHANNI HIMMAT, JAMMU*
SEEKING A CONFIDENT CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION AND COMPUTER SKILLS.
FRESHERS/EXPERIENCED CANDIDATES WELCOME.
SEND CV:
7051436555
MISRA NURSERY PUBLIC SCHOOL
STREET NO. 10, RAJPURA MANGOTRIAN
SHAKTI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. FEMALE TEACHERS
ACADEMIC QUALI: GRADUATION
VISIT SCHOOL OFFICE ALONGWITH QUALIFICATION
CERTIFICATES BETWEEN 8:AM TO 12: NOON. CONTACT NO. 9419206604
SD/-
PRINCIPAL