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EMPLOYMENT (04-09-2026)

WE ARE HIRING! DAVINDER IRON AND STEEL CO. OPEN POSITIONS * EXECUTIVE ASSISTANT (SUPPORT THE M.D. & CO ORDINATE DAY TO DAY OPERATIONS) * ACCOUNT ASSISTANT * AREA SALES MANAGER * SALES EXECUTIVE * BASIC COMPUTER KNOWLEDGE * GOOD COMMUNICATION...

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Daily Excelsior
11:11 AM Sep 04, 2026 IST
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WE ARE HIRING!

DAVINDER IRON AND STEEL CO.

OPEN POSITIONS

Advertisement

* EXECUTIVE ASSISTANT

(SUPPORT THE M.D. & CO ORDINATE DAY TO DAY OPERATIONS)

* ACCOUNT ASSISTANT

* AREA SALES MANAGER

* SALES EXECUTIVE

* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

* FRESHERS CAN APPLY

* EXPERIENCE PREFERRED

APPLY NOW LOCATION GANGYAL PULLI NEAR PILLER NO 31

CONTACT: 9682348244

URGENT NEED

WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL

HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION

F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.

BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)

ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)

GENERAL MANAGER

THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT

TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315

REQUIRED

HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH

AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU

CONTACT NO. 9797598856

9086266399

REQUIRED

HELPER

1) NEED A HELPER/COOK MALE FULL TIME WITH ACCOMMODATION.

2) NEED A FEMALE HELPER FULL TIME WITH ACCOMMODATION.

BOTH IN ROOP NAGAR AREA

CONT: 9419108395

URGENT REQUIRED

CIVIL ENGINEER

(FOR ROAD WORKS)

HAVING MINIMUM 3-5 YEARS EXPERIENCE IN ROAD WORKS AND THREE YEARS DIPLOMA/DEGREE IN CIVIL ENGINEERING

SEND RESUME AT

EMAIL ID: TRBINFRATECH@GMAIL.COM

CONTACT: 9858500737

REQUIRED

DRIVER REQUIRED FOR LIGHT COMMERCIAL VEHICLE IN UDHAMPUR

CONTACT NO:

7006235304, 9797650242

VACANCY - JAMMU

LOCATION: GANGYAL, JAMMU

GEM & COMPUTER EXECUTIVE

PERSON REQUIRED WITH GOOD COMPUTER KNOWLEDGE, PROFICIENCY IN MS EXCEL, GOOD COMMUNICATION SKILLS, AND MINIMUM 1 YEAR OF EXPERIENCE IN GEM (GOVERNMENT E-MARKETPLACE).

SEND CV/RESUME TO:

91BTCO@GMAIL.COM

LAST DATE TO APPLY:

06 SEPTEMBER 2026

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496-A, GANDHI NAGAR, JAMMU

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