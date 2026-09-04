EMPLOYMENT (04-09-2026)
WE ARE HIRING! DAVINDER IRON AND STEEL CO. OPEN POSITIONS * EXECUTIVE ASSISTANT (SUPPORT THE M.D. & CO ORDINATE DAY TO DAY OPERATIONS) * ACCOUNT ASSISTANT * AREA SALES MANAGER * SALES EXECUTIVE * BASIC COMPUTER KNOWLEDGE * GOOD COMMUNICATION...
WE ARE HIRING!
DAVINDER IRON AND STEEL CO.
OPEN POSITIONS
* EXECUTIVE ASSISTANT
(SUPPORT THE M.D. & CO ORDINATE DAY TO DAY OPERATIONS)
* ACCOUNT ASSISTANT
* AREA SALES MANAGER
* SALES EXECUTIVE
* BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* FRESHERS CAN APPLY
* EXPERIENCE PREFERRED
APPLY NOW LOCATION GANGYAL PULLI NEAR PILLER NO 31
CONTACT: 9682348244
URGENT NEED
WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL
HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION
F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.
BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)
ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)
GENERAL MANAGER
THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT
TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315
REQUIRED
HINDI TEACHER REQUIRED FOR CLASS 1ST TO 10TH
AND GENERAL LINE TEACHER ALSO REQUIRED
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT OR VISIT G L S PUBLIC SCHOOL AMAR COLONY GOLE GUJRAL ROAD JAMMU
CONTACT NO. 9797598856
9086266399
REQUIRED
HELPER
1) NEED A HELPER/COOK MALE FULL TIME WITH ACCOMMODATION.
2) NEED A FEMALE HELPER FULL TIME WITH ACCOMMODATION.
BOTH IN ROOP NAGAR AREA
CONT: 9419108395
URGENT REQUIRED
CIVIL ENGINEER
(FOR ROAD WORKS)
HAVING MINIMUM 3-5 YEARS EXPERIENCE IN ROAD WORKS AND THREE YEARS DIPLOMA/DEGREE IN CIVIL ENGINEERING
SEND RESUME AT
EMAIL ID: TRBINFRATECH@GMAIL.COM
CONTACT: 9858500737
REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR LIGHT COMMERCIAL VEHICLE IN UDHAMPUR
CONTACT NO:
7006235304, 9797650242
VACANCY - JAMMU
LOCATION: GANGYAL, JAMMU
GEM & COMPUTER EXECUTIVE
PERSON REQUIRED WITH GOOD COMPUTER KNOWLEDGE, PROFICIENCY IN MS EXCEL, GOOD COMMUNICATION SKILLS, AND MINIMUM 1 YEAR OF EXPERIENCE IN GEM (GOVERNMENT E-MARKETPLACE).
SEND CV/RESUME TO:
91BTCO@GMAIL.COM
LAST DATE TO APPLY:
06 SEPTEMBER 2026
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7 DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
PARENTS AND PATIENTS
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
496-A, GANDHI NAGAR, JAMMU
7006832169-HARSH MAHAJAN
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