EMPLOYMENT (04-08-2026)
URGENTLY REQUIRED SALES MANAGER -SALARY:25000/- TO 30000/-+ INCENTIVE ( 03 )MALE QUALIFICATION: GRADUATE/ CIVIL ENGINEERING DIPLOMA ACCOUNTANT: 18000/- 01(M/F) QUALIFICATION: GRADUATION CONTACT M/S GURU KRIPA TRADING COMPANY CONTACT US : 9906340600 INTERVIEW TIMING 11.00 AM TO 4.00 PM MAIL ID:GURUKRIPASTEELJMU@GMAIL.COM...
URGENTLY REQUIRED
SALES MANAGER -SALARY:25000/- TO
30000/-+ INCENTIVE ( 03 )MALE
QUALIFICATION: GRADUATE/ CIVIL
ENGINEERING DIPLOMA
ACCOUNTANT: 18000/- 01(M/F)
QUALIFICATION: GRADUATION
CONTACT M/S GURU KRIPA TRADING COMPANY
CONTACT US : 9906340600
INTERVIEW TIMING 11.00 AM TO 4.00 PM
MAIL ID:GURUKRIPASTEELJMU@GMAIL.COM
PURMANDAL MORH, BARI BRAHMANA,JAMMU
VACANCY
* SECURITY GUARD (FEMALE) : 04 NO’S
* SECURITY GUARD (MALE) : 05 NO’S
GOOD SALARY + MEDICAL + LEAVES
AREA: TALAB TILLO JAMMU
7006051727, 9541796353, 7006395388
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS
REHARI
COORDINATOR
(EXPERIENCED ONLY )
PH: 9797922717
REQUIRED
EXPERIENCED ACCOUNTANT REQUIRED SEEKS FULL-TIME POSITION. STRONG EXPERTISE IN BUSYWIN TAXATION, AND BALANCE RECONCILIATION AVAILABLE TO JOIN IMMEDIATELY.
CONTACT:
9797638816, 9419144814
BAL BHARTI PUBLIC HIGH SCHOOL
CHANNI HIMMAT, JAMMU
MOB.: 9419192748
TEACHERS WANTED
WANTED POST GRADUATES & GRADUATES TRAINED TEACHERS
FOR THE FOLLOWING SUBJECTS
* COMPUTER * MATHEMATICS
HOW TO APPLY
APPLICATIONS SHOULD REACH THE ABOVE ADDRESS OR EMAIL:- BBPHS84@GMAIL.COM
*ONLY THE SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR AN INTERVIEW
ADARSH SHIVA ACADEMY
CHANDAN VIHAR MUTHI
(RECOGNISED BY JK GOVT)
STAFF REQUIRED
MA./BA. 2 POST
BSC. 2 POST
ETT. 1POST
SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP NO
8713045815, 9103469891
REQUIRED
WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE/HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.
FOR CHANNI HIMMAT LOCATION
CONTACT: 7006048473, 6005479595
URGENT HIRING
SOLIN GREEN PVT. LTD.
WE ARE HIRING
ACCOUNTANT (EXPERIENCE/FRESHER)
SALES EXECUTIVE (EXPERIENCE/FRESHER)
TELECALLER (FEMALE) (EXPERIENCE/FRESHER)
-DISTRICT HEADS REQUIRED
(RETIRED ARMY OFFICER / GOVT. EMPLOYEE/ LIC AGENT PREFERRED)
LOCATIONS: UDHAMPUR|SAMBA|AKHNOOR|DODA|RAJOURI| POONCH
CALL/WHATSAPP: 7006965727
E-MAIL: INFO@SOLINGREEN.IN
SHARE YOUR CV VIA WHATSAPP OR EMAIL
INVESTOR
REQUIRED
* FUTURISTIC BUSINESS
* HIGH GROWTH
* ATTRACTIVE RETURNS
CALL 9419160465
DON'T MISS IT
HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE
TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE
REQUIREMENTS:
* GOOD COMMUNICATION SKILLS
* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS
* EXPERIENCE PREFERRED
LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU
SERIOUS CANDIDATES ONLY.
CALL: 9419190432, 70065 01905
SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM
TINY TOTS HR. SEC. SCHOOL
LOWER ROOP NAGAR (DHOKE PALOURA) JAMMU.
MOB:- 6006088410, 9419778089
(STAFF REQUIRED)
COMPUTER OPERATOR = 01
PRIMARY CLASS TR. (1ST TO 5TH) = 01
KINDERGARTEN TR. = 01
PHYSICAL EDUCATION AND P.T. TEACHER = 01
URDU TR. = 01
SOCIAL MEDIA MANAGER = 01
CANDIDATES WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS MUST APPLY.
NOTE: 1 PEON AND CONDUCTOR ALSO REQUIRED.
URGENT REQUIRED STAFF
1. ACCOUNTANT/COMPUTER OPERATOR
2. TELLECALLER, RECEPTIONIST, OFFICE COORDINATOR
3. SUPERVISOR, MANAGER, SALESMAN
4. SURVEY BOYS/GIRLS
5. OFFICE EXECUTIVE IN V-MART/VISHAL MEGA MART
6. GRAPHIC DESIGNS
7. MANAGERS IN HDFC/ICICI/ AXIS BANKING & INSURANCE SECTOR
8. WE WILL PROVIDE TRAINING ALSO
CONTACT: 8715978910, 8715880083
WE ARE HIRING
LOOKING FOR EXPERIENCED TEACHERS WITH GOOD ARTS AND CRAFT SKILLS. SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF UKG AND LKG AS WELL.
ADDRESS : LITTLEMILLENNIUM
SHAKTINAGAR, LANE NO 12, SHAKTI NAGAR, CANAL ROAD SIDE, JAMMU
PHONE : 7051085021
HIRING
1 MARKETING EXECUTIVE
1 DRIVER FOR COMMERCIAL VEHICLE (BOLERO 207)
FOR A MANUFACTURING UNIT IN BADI BRAHMANA.
NEARBY CANDIDATES ARE PREFERRED.
WHATSAPP YOUR RESUME 8082233392
TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB JAMMU
STAFF REQUIRED
(1) PRE- PRIMARY TEACHER-3 NO.
QUALIFICATION - ETT/NTT/GRADUATE
(2) COORDINATOR- 01 NO.
QUALIFICATION- TRAINED GRADUATE
EXPERIENCED HAND WILL BE PREFERRED.
CONTACT OFFICE DURING WORKING HOURS
CONTACT NUMBER- 9149498816
REQUIRED :
GEM BIDDING EXPERT
WE ARE LOOKING FOR A PERSON WITH KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN GEM BIDING. GOOD UNDERSTANDING OF GEMSTONES, VALUATION AND BIDDING PROCEDURES IS PREFERRED.
SALARY : NEGOTIABLE
CONTACT :
7889439998, 9858237333
(REQUIRED)
A CAR DRIVER
FOR ROOP NAGAR AREA
MINIMUM EXPERIENCE OF 8-10 YEARS
CONTACT :-
9906301664
JOB VACANCY
REQUIRED: MALE
CANDIDATE IN JAMMU
(OLD CITY) FOR JEWELLERY STORE (WHOLESALE) COMPUTER KNOWLEDGE REQUIRED
CONTACT NO. 9797409353
VACANCY
MARKETING EXECUTIVE
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS.
GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING. EXPERIENCE IS MUST.
TOTAL FIELD JOB
SALARY: 20000=00
PLUS CONVEYANCE CHARGES
PLUS COMMISSION
OWN VEHICLE MUST
SUBMIT RESUME AT:
THE FURNISHING MALL, GULAB SINGH MARG JAMMU OPP. HOTEL VIVANTA
REQUIRED DELIVERY BOYS FOR JAMMU
EARN UP TO RS 30,000 PER MONTH.
*BENEFITS:*
RS 15 LAKH INSURANCE FOR YOU & YOUR FAMILY
EDUCATION LOAN ASSISTANCE
GROWTH OPPORTUNITIES
CONTACT: 7780812554
6006557486, 7051228199