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EMPLOYMENT (04-08-2026)

URGENTLY REQUIRED SALES MANAGER -SALARY:25000/- TO 30000/-+ INCENTIVE ( 03 )MALE QUALIFICATION: GRADUATE/ CIVIL ENGINEERING DIPLOMA ACCOUNTANT: 18000/- 01(M/F) QUALIFICATION: GRADUATION CONTACT M/S GURU KRIPA TRADING COMPANY CONTACT US : 9906340600 INTERVIEW TIMING 11.00 AM TO 4.00 PM MAIL ID:GURUKRIPASTEELJMU@GMAIL.COM...

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Daily Excelsior
11:12 AM Aug 04, 2026 IST
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URGENTLY REQUIRED

SALES MANAGER -SALARY:25000/- TO

30000/-+ INCENTIVE ( 03 )MALE

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QUALIFICATION: GRADUATE/ CIVIL

ENGINEERING DIPLOMA

ACCOUNTANT: 18000/- 01(M/F)

QUALIFICATION: GRADUATION

CONTACT M/S GURU KRIPA TRADING COMPANY

CONTACT US : 9906340600

INTERVIEW TIMING 11.00 AM TO 4.00 PM

MAIL ID:GURUKRIPASTEELJMU@GMAIL.COM

PURMANDAL MORH, BARI BRAHMANA,JAMMU

VACANCY

* SECURITY GUARD (FEMALE) : 04 NO’S

* SECURITY GUARD (MALE) : 05 NO’S

GOOD SALARY + MEDICAL + LEAVES

AREA: TALAB TILLO JAMMU

7006051727, 9541796353, 7006395388

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS

REHARI

COORDINATOR

(EXPERIENCED ONLY )

PH: 9797922717

REQUIRED

EXPERIENCED ACCOUNTANT REQUIRED SEEKS FULL-TIME POSITION. STRONG EXPERTISE IN BUSYWIN TAXATION, AND BALANCE RECONCILIATION AVAILABLE TO JOIN IMMEDIATELY.

CONTACT:

9797638816, 9419144814

BAL BHARTI PUBLIC HIGH SCHOOL

CHANNI HIMMAT, JAMMU

MOB.: 9419192748

TEACHERS WANTED

WANTED POST GRADUATES & GRADUATES TRAINED TEACHERS

FOR THE FOLLOWING SUBJECTS

* COMPUTER * MATHEMATICS

HOW TO APPLY

APPLICATIONS SHOULD REACH THE ABOVE ADDRESS OR EMAIL:- BBPHS84@GMAIL.COM

*ONLY THE SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR AN INTERVIEW

ADARSH SHIVA ACADEMY

CHANDAN VIHAR MUTHI

(RECOGNISED BY JK GOVT)

STAFF REQUIRED

MA./BA. 2 POST

BSC. 2 POST

ETT. 1POST

SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP NO

8713045815, 9103469891

REQUIRED

WE ARE HIRING EXPERIENCED MALE/HR EXECUTIVE FOR IMMEDIATE JOINING HAVING MIN. 2 YEARS OF EXPERIENCE.

FOR CHANNI HIMMAT LOCATION

CONTACT: 7006048473, 6005479595

URGENT HIRING

SOLIN GREEN PVT. LTD.

WE ARE HIRING

ACCOUNTANT (EXPERIENCE/FRESHER)

SALES EXECUTIVE (EXPERIENCE/FRESHER)

TELECALLER (FEMALE) (EXPERIENCE/FRESHER)

-DISTRICT HEADS REQUIRED

(RETIRED ARMY OFFICER / GOVT. EMPLOYEE/ LIC AGENT PREFERRED)

LOCATIONS: UDHAMPUR|SAMBA|AKHNOOR|DODA|RAJOURI| POONCH

CALL/WHATSAPP: 7006965727

E-MAIL: INFO@SOLINGREEN.IN

SHARE YOUR CV VIA WHATSAPP OR EMAIL

INVESTOR

REQUIRED

* FUTURISTIC BUSINESS

* HIGH GROWTH

* ATTRACTIVE RETURNS

CALL 9419160465

DON'T MISS IT

HIRING: CLIENT HANDLING EXECUTIVE

TRINITY VAASTU IS LOOKING FOR A PROFESSIONAL CLIENT HANDLING EXECUTIVE

REQUIREMENTS:

* GOOD COMMUNICATION SKILLS

* LEAD HANDLING & CONVERSION SKILLS

* EXPERIENCE PREFERRED

LOCATION: GANDHI NAGAR, JAMMU

SERIOUS CANDIDATES ONLY.

CALL: 9419190432, 70065 01905

SEND CV: INFO@TRINITYVAASTU.COM

TINY TOTS HR. SEC. SCHOOL

LOWER ROOP NAGAR (DHOKE PALOURA) JAMMU.

MOB:- 6006088410, 9419778089

(STAFF REQUIRED)

COMPUTER OPERATOR = 01

PRIMARY CLASS TR. (1ST TO 5TH) = 01

KINDERGARTEN TR. = 01

PHYSICAL EDUCATION AND P.T. TEACHER = 01

URDU TR. = 01

SOCIAL MEDIA MANAGER = 01

CANDIDATES WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS MUST APPLY.

NOTE: 1 PEON AND CONDUCTOR ALSO REQUIRED.

URGENT REQUIRED STAFF

1. ACCOUNTANT/COMPUTER OPERATOR

2. TELLECALLER, RECEPTIONIST, OFFICE COORDINATOR

3. SUPERVISOR, MANAGER, SALESMAN

4. SURVEY BOYS/GIRLS

5. OFFICE EXECUTIVE IN V-MART/VISHAL MEGA MART

6. GRAPHIC DESIGNS

7. MANAGERS IN HDFC/ICICI/ AXIS BANKING & INSURANCE SECTOR

8. WE WILL PROVIDE TRAINING ALSO

CONTACT: 8715978910, 8715880083

WE ARE HIRING

LOOKING FOR EXPERIENCED TEACHERS WITH GOOD ARTS AND CRAFT SKILLS. SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF UKG AND LKG AS WELL.

ADDRESS : LITTLEMILLENNIUM

SHAKTINAGAR, LANE NO 12, SHAKTI NAGAR, CANAL ROAD SIDE, JAMMU

PHONE : 7051085021

HIRING

1 MARKETING EXECUTIVE

1 DRIVER FOR COMMERCIAL VEHICLE (BOLERO 207)

FOR A MANUFACTURING UNIT IN BADI BRAHMANA.

NEARBY CANDIDATES ARE PREFERRED.

WHATSAPP YOUR RESUME 8082233392

TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL

KUNJWANI TALAB JAMMU

STAFF REQUIRED

(1) PRE- PRIMARY TEACHER-3 NO.

QUALIFICATION - ETT/NTT/GRADUATE

(2) COORDINATOR- 01 NO.

QUALIFICATION- TRAINED GRADUATE

EXPERIENCED HAND WILL BE PREFERRED.

CONTACT OFFICE DURING WORKING HOURS

CONTACT NUMBER- 9149498816

REQUIRED :

GEM BIDDING EXPERT

WE ARE LOOKING FOR A PERSON WITH KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN GEM BIDING. GOOD UNDERSTANDING OF GEMSTONES, VALUATION AND BIDDING PROCEDURES IS PREFERRED.

SALARY : NEGOTIABLE

CONTACT :

7889439998, 9858237333

(REQUIRED)

A CAR DRIVER

FOR ROOP NAGAR AREA

MINIMUM EXPERIENCE OF 8-10 YEARS

CONTACT :-

9906301664

JOB VACANCY

REQUIRED: MALE

CANDIDATE IN JAMMU

(OLD CITY) FOR JEWELLERY STORE (WHOLESALE) COMPUTER KNOWLEDGE REQUIRED

CONTACT NO. 9797409353

VACANCY

MARKETING EXECUTIVE

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR MARKETING OF FURNISHING PRODUCTS.

GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MARKETING. EXPERIENCE IS MUST.

TOTAL FIELD JOB

SALARY: 20000=00

PLUS CONVEYANCE CHARGES

PLUS COMMISSION

OWN VEHICLE MUST

SUBMIT RESUME AT:

THE FURNISHING MALL, GULAB SINGH MARG JAMMU OPP. HOTEL VIVANTA

REQUIRED DELIVERY BOYS FOR JAMMU

EARN UP TO RS 30,000 PER MONTH.

*BENEFITS:*

RS 15 LAKH INSURANCE FOR YOU & YOUR FAMILY

EDUCATION LOAN ASSISTANCE

GROWTH OPPORTUNITIES

CONTACT: 7780812554

6006557486, 7051228199

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