EMPLOYMENT (04-07-2026)
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI- 110029 WEB: WWW.AIIMS.EDU NOTICE ADVERTISEMENT NO. AIIMS/NEW DELHI/DIRECTOR RECT./2026- (FC) DATED: 27-06-2026. APPLICATIONS ARE INVITED FROM THE CITIZENS OF INDIA, INCLUDING NON RESIDENT INDIANS & PERSONS OF INDIAN ORIGIN, AS...
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI- 110029
WEB: WWW.AIIMS.EDU
NOTICE
ADVERTISEMENT NO. AIIMS/NEW DELHI/DIRECTOR RECT./2026- (FC) DATED: 27-06-2026.
APPLICATIONS ARE INVITED FROM THE CITIZENS OF INDIA, INCLUDING NON RESIDENT INDIANS & PERSONS OF INDIAN ORIGIN, AS PER STANDARD RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI BY REGISTERED POST/SPEED POST/ THROUGH E-MAIL TO INSTITUTE'S E-MAIL ID-DDA@AIIMS.EDU.
ESSENTIAL QUALIFICATION & EXPERIENCE/OTHER TERMS AND CONDITION MAY KINDLY BE SEEN ON THE WEB SITE: WWW.AIIMS.EDU AND WWW.AIIMSEXAMS.AC.IN & WWW. MOHFW.NIC.IN
THE LAST DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE 30 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THE ADVERTISEMENT IN PRINT MEDIA.
(DIRECTOR)
VACANCY
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE.
MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
FRESHER PREFFERED
SALARY : 11000/- + COMMISSION
CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG
PART TIME/FULL TIME
WORK AT HOME
EARN RS 20,000/- TO RS, 50,000/- MONTHLY
MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000
OPPORTUNITY FOR ALL
CALL NOW: 8492937797, 8899318100
ADDRESS: 400/A,
GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED AN EDUCATED FEMALE STAFF
FOR HANDLING INSTAGRAM
PAGE OF CLOTHING STORE
IN VIJAYPUR
LOCAL STAFF PREFERABLE
PH : 94191-25107
94191-35093
REQUIRED
ART TEACHER
(DIPLOMA / DEGREE IN FINE
ARTS FOR A RELEVANT FIELD)
EMAIL YOUR RESUME TO
INFO@SPRINGDALES.IN
BY 8TH OF JULY 2026.
SPRINGDALES SCHOOL
LOWER MUTHI JAMMU
PH. 9797723761
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
13, SECTOR B1, LAXMIPURAM CHINORE, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A B.ED FOR CLASS 11TH/12TH 2 POSTS
SUB: PHE/P.SCI/EDU.
2. M.A/M.SC B.ED FOR CLASS 8TH TO 10TH 2 POSTS
SUB. S.SCI/MATH
3. M.A/M.SC B.ED CLASS 4TH TO 7TH 3 POSTS
SUB: ENG./HINDI/S.SCI/SCI/MATH
4. NURSERY TRAINED TEACHERS 2 POSTS
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN
WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361
REQUIRED
1. ELECTRICAL SITE SUPERVISOR
QUALIFICATION :
- DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING OR
- DIPLOMA IN ITI
- BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
M: 7006471972, 9697750281
WANTED
1. SALE EXECUTIVES FOR LOCAL MARKETS.
2. WORKERS AND HELPERS FOR OFFICE AND WAREHOUSE.
3. FRONT OFFICE EXECUTIVES
SALARY AS PER NORMS.
WHATSAPP YOUR RESUME
9419185691
DELIVERY BOYS
REQUIRED DELIVERY BOYS FOR THE COURIER COMPANY AT JEWEL, JAMMU. A PERSON SHOULD HAVE HIS OWN VEHICLE.
CONTACT :- 9419188398