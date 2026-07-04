Home About
Download Apps Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (04-07-2026)

EMPLOYMENT (04-07-2026)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI- 110029 WEB: WWW.AIIMS.EDU NOTICE ADVERTISEMENT NO. AIIMS/NEW DELHI/DIRECTOR RECT./2026- (FC) DATED: 27-06-2026. APPLICATIONS ARE INVITED FROM THE CITIZENS OF INDIA, INCLUDING NON RESIDENT INDIANS & PERSONS OF INDIAN ORIGIN, AS...

article_Author
Daily Excelsior
11:17 AM Jul 04, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ANSARI NAGAR, NEW DELHI- 110029

WEB: WWW.AIIMS.EDU

Advertisement

NOTICE

ADVERTISEMENT NO. AIIMS/NEW DELHI/DIRECTOR RECT./2026- (FC) DATED: 27-06-2026.

APPLICATIONS ARE INVITED FROM THE CITIZENS OF INDIA, INCLUDING NON RESIDENT INDIANS & PERSONS OF INDIAN ORIGIN, AS PER STANDARD RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI BY REGISTERED POST/SPEED POST/ THROUGH E-MAIL TO INSTITUTE'S E-MAIL ID-DDA@AIIMS.EDU.

ESSENTIAL QUALIFICATION & EXPERIENCE/OTHER TERMS AND CONDITION MAY KINDLY BE SEEN ON THE WEB SITE: WWW.AIIMS.EDU AND WWW.AIIMSEXAMS.AC.IN & WWW. MOHFW.NIC.IN

THE LAST DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE 30 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THE ADVERTISEMENT IN PRINT MEDIA.

(DIRECTOR)

VACANCY

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE.

MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.

FRESHER PREFFERED

SALARY : 11000/- + COMMISSION

CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM

THE FURNISHING MALL

GULAB SINGH MARG

PART TIME/FULL TIME

WORK AT HOME

EARN RS 20,000/- TO RS, 50,000/- MONTHLY

MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000

OPPORTUNITY FOR ALL

CALL NOW: 8492937797, 8899318100

ADDRESS: 400/A,

GANDHI NAGAR, JAMMU

REQUIRED AN EDUCATED FEMALE STAFF

FOR HANDLING INSTAGRAM

PAGE OF CLOTHING STORE

IN VIJAYPUR

LOCAL STAFF PREFERABLE

PH : 94191-25107

94191-35093

REQUIRED

ART TEACHER

(DIPLOMA / DEGREE IN FINE

ARTS FOR A RELEVANT FIELD)

EMAIL YOUR RESUME TO

INFO@SPRINGDALES.IN

BY 8TH OF JULY 2026.

SPRINGDALES SCHOOL

LOWER MUTHI JAMMU

PH. 9797723761

MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL

13, SECTOR B1, LAXMIPURAM CHINORE, JAMMU

STAFF REQUIRED

1. M.A B.ED FOR CLASS 11TH/12TH 2 POSTS

SUB: PHE/P.SCI/EDU.

2. M.A/M.SC B.ED FOR CLASS 8TH TO 10TH 2 POSTS

SUB. S.SCI/MATH

3. M.A/M.SC B.ED CLASS 4TH TO 7TH 3 POSTS

SUB: ENG./HINDI/S.SCI/SCI/MATH

4. NURSERY TRAINED TEACHERS 2 POSTS

CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE IN A REPUTED SCHOOL CAN

WHATSAPP THEIR CREDENTIALS ON 9541243361

REQUIRED

1. ELECTRICAL SITE SUPERVISOR

QUALIFICATION :

- DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING OR

- DIPLOMA IN ITI

- BASIC COMPUTER KNOWLEDGE

M: 7006471972, 9697750281

WANTED

1. SALE EXECUTIVES FOR LOCAL MARKETS.

2. WORKERS AND HELPERS FOR OFFICE AND WAREHOUSE.

3. FRONT OFFICE EXECUTIVES

SALARY AS PER NORMS.

WHATSAPP YOUR RESUME

9419185691

DELIVERY BOYS

REQUIRED DELIVERY BOYS FOR THE COURIER COMPANY AT JEWEL, JAMMU. A PERSON SHOULD HAVE HIS OWN VEHICLE.

CONTACT :- 9419188398

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
Advertisement Banner