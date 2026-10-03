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EMPLOYMENT (03-10-2026)

REQUIRED SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS AGE -24-30 SALARY -15000 TWO WHEELER DRIVING MUST CONTACT:7889658746 REQUIRED REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST...

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Daily Excelsior
10:43 AM Oct 03, 2026 IST
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REQUIRED

SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL

MINIMUM QUALIFICATION -

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10TH PASS

AGE -24-30

SALARY -15000

TWO WHEELER DRIVING MUST

CONTACT:7889658746

REQUIRED

REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST KNOW BUSY ACCOUNTING SOFTWARE WITH CERTIFICATION AND HAVE GST KNOWLEDGE. FIXED SALARY RS 20000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12:00 PM AND 6 PM AT 9469268844.

REQUIRED

EXPERIENCED SENIOR ACCOUNTANT

MINI. EXP. 5 YEARS

ONLY MALE CANDIDATE

SALARY NEGOTIABLE

TIME: 10 AM TO 7 PM

CONTACT: 9858661100

ADDRESS: KARAN MARKET, INDIRA CHOWK, JAMMU

NO FRESHERS ALLOWED

DUBAI JOB VACANCIES AVAILABLE

JOB OPPORTUNITIES AVAILABLE ACROSS MULTIPLE CATEGORIES - FROM LABOUR / BLUE COLLAR TO WHITE COLLAR JOBS.

MULTIPLE JOB CATEGORIES AVAILABLE

VISA ASSISTANCE

JOB ASSISTANCE & GUIDANCE

SUPPORT THROUGHOUT THE RECRUITMENT PROCESS

LIMITED SEATS AVAILABLE - APPLY NOW!

FOR JOB ENQUIRIES: +971554163808, 9070049163

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