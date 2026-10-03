EMPLOYMENT (03-10-2026)
REQUIRED SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS AGE -24-30 SALARY -15000 TWO WHEELER DRIVING MUST CONTACT:7889658746 REQUIRED REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST...
REQUIRED
SALESMAN FOR VEHICLE SPARE PARTS SHOP AT TRANSPORT NAGAR NARWAL
MINIMUM QUALIFICATION -
10TH PASS
AGE -24-30
SALARY -15000
TWO WHEELER DRIVING MUST
CONTACT:7889658746
REQUIRED
REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST KNOW BUSY ACCOUNTING SOFTWARE WITH CERTIFICATION AND HAVE GST KNOWLEDGE. FIXED SALARY RS 20000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12:00 PM AND 6 PM AT 9469268844.
REQUIRED
EXPERIENCED SENIOR ACCOUNTANT
MINI. EXP. 5 YEARS
ONLY MALE CANDIDATE
SALARY NEGOTIABLE
TIME: 10 AM TO 7 PM
CONTACT: 9858661100
ADDRESS: KARAN MARKET, INDIRA CHOWK, JAMMU
NO FRESHERS ALLOWED
DUBAI JOB VACANCIES AVAILABLE
JOB OPPORTUNITIES AVAILABLE ACROSS MULTIPLE CATEGORIES - FROM LABOUR / BLUE COLLAR TO WHITE COLLAR JOBS.
MULTIPLE JOB CATEGORIES AVAILABLE
VISA ASSISTANCE
JOB ASSISTANCE & GUIDANCE
SUPPORT THROUGHOUT THE RECRUITMENT PROCESS
LIMITED SEATS AVAILABLE - APPLY NOW!
FOR JOB ENQUIRIES: +971554163808, 9070049163