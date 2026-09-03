EMPLOYMENT (03-09-2026)
REQUIRED COUPLE FOR ROOM , FEMALE COOK . ROOM FREE + SALARY PN.9797922717 VACANCY WANTED 4-5 GODOWN HELPERS FOR PUNJAB TENT BAZAAR, KC COLONY PREET NAGAR. PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO HARDWORKING AND HONEST CANDIDATES. CONTACT : 9419185458,7006040170 CONTACT BETWEEN...
REQUIRED
COUPLE FOR ROOM , FEMALE COOK .
ROOM FREE + SALARY
PN.9797922717
VACANCY
WANTED 4-5 GODOWN HELPERS FOR PUNJAB TENT BAZAAR, KC COLONY PREET NAGAR. PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO HARDWORKING AND HONEST CANDIDATES.
CONTACT : 9419185458,7006040170
CONTACT BETWEEN
9:00 AM TO 7:00 PM
REQUIRED GIRLS CANDIDATE
FOR OFFICE
QUALIFICATION : 10+2 MINIMUM
PROFILE : TELLE CALLER
COMPUTER KNOWLEDGE MUST.
MOB. 9569712022, 8717012356
URGENT REQUIRED
1. DIPLOMA/ DEGREE. MEC/ ELE.BSC/ MSC/ B.PHARMA. (FRESHER/EXP). PHARMA COMPANY.
2. SUPERVISOR, PLANT HEAD, DISPATCH SUPERVISOR, STORE MANAGER, SHIFT INCHARGE. (FRESHER/EXP).
3. OFFICE ASSISTANT, RECEPTIONIST, TELLE CALLER, OFFICE ADMIN, HR EXECUTIVE.(FRESHER/EXP).
4. ACCOUNTANT, GEM PORTAL, COMPUTER OPERATOR, INTERNET SOCIAL MEDIA WORK.
5. BANKING SECTOR, MBA FINANCE, STOCK MANAGMENT .(EXP).
ADDRESS.628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR , GANDHI NAGAR, NEAR STRENGTH FITNESS GYM.
CONTACT.NO:9149840451, 7051690963.
EMAIL: SROBINDER36@GMAIL.COM.
REQUIRED
SERVICE BOY NEEDED FOR JAMMU AND PATHANKOT. SHOULD HAVE EXPERIENCE IN HOSPITALITY INDUSTRY AGE 19 YEARS TO 30 YEARS OLD. 12TH CLASS PASSED. SALARY RS. 10000 ONWARDS AND FREE ACCOMMODATION.
CONTACT - +91 80827 40560
REQUIRED DRIVER
REQUIRED DOMESTIC DRIVER. PREFERABLY RESIDENT OF REHARI, BAKSHI NAGAR, SARWAL OR ANY ADJOINING AREA. PL. CONTACT AT ASHOKA HIGH SCHOOL KRISHNA NAGAR JAMMU.
9419194779
REQUIRED
DOMESTIC SERVANT / COOK FOR
RESIDENCE OF 68 A/D GANDHI NAGAR JAMMU
MOB- 70066 39370
URGENT NEED
WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL
HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION
F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.
BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)
ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)
GENERAL MANAGER
THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT
TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315