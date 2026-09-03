Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (03-09-2026)

EMPLOYMENT (03-09-2026)

REQUIRED COUPLE FOR ROOM , FEMALE COOK . ROOM FREE + SALARY PN.9797922717 VACANCY WANTED 4-5 GODOWN HELPERS FOR PUNJAB TENT BAZAAR, KC COLONY PREET NAGAR. PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO HARDWORKING AND HONEST CANDIDATES. CONTACT : 9419185458,7006040170 CONTACT BETWEEN...

article_Author
Daily Excelsior
11:13 AM Sep 03, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

REQUIRED

COUPLE FOR ROOM , FEMALE COOK .

ROOM FREE + SALARY

Advertisement

PN.9797922717

VACANCY

WANTED 4-5 GODOWN HELPERS FOR PUNJAB TENT BAZAAR, KC COLONY PREET NAGAR. PREFERENCE WOULD BE GIVEN TO HARDWORKING AND HONEST CANDIDATES.

CONTACT : 9419185458,7006040170

CONTACT BETWEEN

9:00 AM TO 7:00 PM

REQUIRED GIRLS CANDIDATE

FOR OFFICE

QUALIFICATION : 10+2 MINIMUM

PROFILE : TELLE CALLER

COMPUTER KNOWLEDGE MUST.

MOB. 9569712022, 8717012356

URGENT REQUIRED

1. DIPLOMA/ DEGREE. MEC/ ELE.BSC/ MSC/ B.PHARMA. (FRESHER/EXP). PHARMA COMPANY.

2. SUPERVISOR, PLANT HEAD, DISPATCH SUPERVISOR, STORE MANAGER, SHIFT INCHARGE. (FRESHER/EXP).

3. OFFICE ASSISTANT, RECEPTIONIST, TELLE CALLER, OFFICE ADMIN, HR EXECUTIVE.(FRESHER/EXP).

4. ACCOUNTANT, GEM PORTAL, COMPUTER OPERATOR, INTERNET SOCIAL MEDIA WORK.

5. BANKING SECTOR, MBA FINANCE, STOCK MANAGMENT .(EXP).

ADDRESS.628/A. BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR , GANDHI NAGAR, NEAR STRENGTH FITNESS GYM.

CONTACT.NO:9149840451, 7051690963.

EMAIL: SROBINDER36@GMAIL.COM.

REQUIRED

SERVICE BOY NEEDED FOR JAMMU AND PATHANKOT. SHOULD HAVE EXPERIENCE IN HOSPITALITY INDUSTRY AGE 19 YEARS TO 30 YEARS OLD. 12TH CLASS PASSED. SALARY RS. 10000 ONWARDS AND FREE ACCOMMODATION.

CONTACT - +91 80827 40560

REQUIRED DRIVER

REQUIRED DOMESTIC DRIVER. PREFERABLY RESIDENT OF REHARI, BAKSHI NAGAR, SARWAL OR ANY ADJOINING AREA. PL. CONTACT AT ASHOKA HIGH SCHOOL KRISHNA NAGAR JAMMU.

9419194779

REQUIRED

DOMESTIC SERVANT / COOK FOR

RESIDENCE OF 68 A/D GANDHI NAGAR JAMMU

MOB- 70066 39370

URGENT NEED

WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL

HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION

F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.

BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)

ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)

GENERAL MANAGER

THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT

TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra