EMPLOYMENT (03-08-2026)
REQUIRED PROOF READERS ARE REQUIRED FOR A LEADING ENGLISH NEWSPAPER. THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATES WITH EXCELLENT COMMAND OF THE ENGLISH. INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM REQUIRED DOMESTIC SERVANT/COOK FOR HOME AT 68 AD GANDHI...
REQUIRED
PROOF READERS ARE REQUIRED FOR A LEADING ENGLISH NEWSPAPER. THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATES WITH
EXCELLENT COMMAND OF THE ENGLISH.
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM
REQUIRED
DOMESTIC SERVANT/COOK
FOR HOME
AT 68 AD GANDHI NAGAR JAMMU.
CONTACT ON MOBILE: 70066 39370
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
REQUIRED
ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI &
DOMANA BRANCH .
COORDINATOR
NUR/LKG/UKG TRS.
(GRADUATION/PG/B.ED.)
EXPERIENCE PREFERRED .
PN. 9797922717
REQUIRED
“AT HOME’’ PATIENT CARE STAFF
MALES & FEMALES.
FOR DAY / NIGHT /24X7 SHIFTS
MOST COMPETITIVE PACKAGE OFFERED
PHYSIOTHERAPISTS INTERESTED
FOR ‘’AT HOME’’ CONSULTATIONS
MAY PLEASE CONTACT ON 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5/6 RED CROSS BHAWAN
KACHI CHAWNI JAMMU
URGENT HIRING -
BAJAJ FINANCE LTD.
(SAMBA BRANCH)
SALES OFFICER (MALE) & TELECALLER (FEMALE). QUALIFICATION: 12TH PASS/GRADUATE. AGE: 18-27. SALES OFFICER: TWO-WHEELER & SMARTPHONE MANDATORY; LOCALS PREFERRED. SALARY: RS 15,000-25000 WITH INCENTIVE.
CONTACT: SAHIL JAMWAL
(MANAGER) - 7780990067.
WE NEED A MAID
WHO CAN STAY AT OUR HOME
FROM 9:00 AM TO 6:00 PM,
COOK MEALS, AND CLEAN
THE UTENSILS AND THE HOUSE
AT SUBASH NAGAR, JAMMU
9697676446
REQUIREMENT OF ELECTRICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER WITH MINIMUM FIVE YEARS' EXPERIENCE IN A RELEVANT FIELD IS REQUIRED.
SALARY: NEGOTIABLE.
OFFICE LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU.
FAMILIARITY WITH TOOLS LIKE AUTOCAD, MS OFFICE, AND BASIC ESTIMATION/BOQ WORK IS PREFERABLE
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV ON WHATSAPP NO. 9419137630.
FEMALE COOK REQUIRED
LOOKING FOR A FEMALE COOK FOR SMALL FAMILY WHO CAN ALSO ASSIST IN OTHER HOUSEHOLD WORK.
MORNING TIMING: 8:00 AM ONWARDS (CAN LEAVE AFTER COMPLETING THE WORK)
EVENING TIMING: 05:30PM TO 7:30 PM.
LOCATION: NEAR LOHAN PARK, PALOURA
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO FEMALES RESIDING NEARBY PALOURA/JANIPUR
SALARY: RS 10000/MONTH
CONTACT: 7889792268/ 9796003608
URGENTLY RQUIRED
1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)
2) PICK AND PACKER ( FRESHER)
3) ACCOUNTANT ( EXPERIENCE)
4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA
TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000
5) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)
6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)
7). B.SC. / M.SC ( FRESHER)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR
SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU
MOBILE NO:- 9796933175 ,9797721646 ,7051451646
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
FRESHER /EXP.
1. SECTION OFFICER, CLERK, SERVICE ADVISOR, EDP EXECUTIVE, CRM, CRE, RECEPTIONIST, TELLECALLER, WORKSHOP MANAGER.
2.DISPATCH SUPERVISIOR, PACKAGING MACHINE OPERATOR SUPERVISIOR, LOGISTIC MANAGER/WARE HOUSE MANAGER, SUPERVISIOR, STORE MANAGER, LOADING UNLOADING SUPERVISIOR.
3. BSC, LAB CHEMIST, FOOD TECHNOLOGY, QUALITY ASSURANCE, QUALITY MANAGER.
4.ACCOUTANT, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL,
HUMAN RESOURCES, DATA ENTERY OPERATOR.
ADDRESS:.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER .
NEAR STRENGTH FITNESS GYM.
CONTACT NO.9149840451,7051690963
SANFORT GREATER KAILASH
WE'RE HIRING! KINDERGARTEN TEACHER
JOIN OUR TEAM!
WE ARE LOOKING FOR A PASSIONATE AND DEDICATED FEMALE KINDERGARTEN TEACHER TO JOIN OUR PRESCHOOL FAMILY.
REQUIREMENTS:
FEMALE CANDIDATES ONLY
EXPERIENCED TEACHERS PREFERRED
CONTACT: 9018965323
LOCATION: H.NO- 30, LANE- 7
(DOWNSIDE), GREATER KAILASH, JAMMU
STAFF REQUIRED
MEDICINE DEPOT GODOWN - MALE
AGE - ABOVE 25 YEARS WORKING HOURS -
10 AM TO 6 PM
AREA:- CHANNI RAMA
CALL:- 9419230645