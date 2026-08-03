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EMPLOYMENT (03-08-2026)

REQUIRED PROOF READERS ARE REQUIRED FOR A LEADING ENGLISH NEWSPAPER. THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATES WITH EXCELLENT COMMAND OF THE ENGLISH. INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM REQUIRED DOMESTIC SERVANT/COOK FOR HOME AT 68 AD GANDHI...

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Daily Excelsior
10:53 AM Aug 03, 2026 IST
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REQUIRED

PROOF READERS ARE REQUIRED FOR A LEADING ENGLISH NEWSPAPER. THE CANDIDATES SHOULD BE AT LEAST GRADUATES WITH

EXCELLENT COMMAND OF THE ENGLISH.

Advertisement

INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME TO EXCELSIOR65@GMAIL.COM

REQUIRED

DOMESTIC SERVANT/COOK

FOR HOME

AT 68 AD GANDHI NAGAR JAMMU.

CONTACT ON MOBILE: 70066 39370

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3. MERCHANT 4. ACCOUNTS

5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER

7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 9419090782, 9622340783

REQUIRED

ANNIZONE MEADOW OF ANGELS, REHARI &

DOMANA BRANCH .

COORDINATOR

NUR/LKG/UKG TRS.

(GRADUATION/PG/B.ED.)

EXPERIENCE PREFERRED .

PN. 9797922717

REQUIRED

“AT HOME’’ PATIENT CARE STAFF

MALES & FEMALES.

FOR DAY / NIGHT /24X7 SHIFTS

MOST COMPETITIVE PACKAGE OFFERED

PHYSIOTHERAPISTS INTERESTED

FOR ‘’AT HOME’’ CONSULTATIONS

MAY PLEASE CONTACT ON 8715866444

MEDIVISTA HEALTH CARE

5/6 RED CROSS BHAWAN

KACHI CHAWNI JAMMU

URGENT HIRING -

BAJAJ FINANCE LTD.

(SAMBA BRANCH)

SALES OFFICER (MALE) & TELECALLER (FEMALE). QUALIFICATION: 12TH PASS/GRADUATE. AGE: 18-27. SALES OFFICER: TWO-WHEELER & SMARTPHONE MANDATORY; LOCALS PREFERRED. SALARY: RS 15,000-25000 WITH INCENTIVE.

CONTACT: SAHIL JAMWAL

(MANAGER) - 7780990067.

WE NEED A MAID

WHO CAN STAY AT OUR HOME

FROM 9:00 AM TO 6:00 PM,

COOK MEALS, AND CLEAN

THE UTENSILS AND THE HOUSE

AT SUBASH NAGAR, JAMMU

9697676446

REQUIREMENT OF ELECTRICAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER WITH MINIMUM FIVE YEARS' EXPERIENCE IN A RELEVANT FIELD IS REQUIRED.

SALARY: NEGOTIABLE.

OFFICE LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU.

FAMILIARITY WITH TOOLS LIKE AUTOCAD, MS OFFICE, AND BASIC ESTIMATION/BOQ WORK IS PREFERABLE

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV ON WHATSAPP NO. 9419137630.

FEMALE COOK REQUIRED

LOOKING FOR A FEMALE COOK FOR SMALL FAMILY WHO CAN ALSO ASSIST IN OTHER HOUSEHOLD WORK.

MORNING TIMING: 8:00 AM ONWARDS (CAN LEAVE AFTER COMPLETING THE WORK)

EVENING TIMING: 05:30PM TO 7:30 PM.

LOCATION: NEAR LOHAN PARK, PALOURA

PREFERENCE WILL BE GIVEN TO FEMALES RESIDING NEARBY PALOURA/JANIPUR

SALARY: RS 10000/MONTH

CONTACT: 7889792268/ 9796003608

URGENTLY RQUIRED

1) SHIFT INCHARGE (EXPERIENCE)

2) PICK AND PACKER ( FRESHER)

3) ACCOUNTANT ( EXPERIENCE)

4) PACKING JOBS AVAILABLE IN CITY AREA

TIMINGS 10 AM TO 8 PM SALARY 12000

5) COMPUTER OPERATOR ( EXPERIENCE)

6) TELECALLERS/ RECEPTION (FRESHER)

7). B.SC. / M.SC ( FRESHER)

CONTACT

BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES

ADDRESS:- 669 SECTOR C SAINIK COLONY NEAR

SIGNATURE TOWER CHOWDHI ROAD JAMMU

MOBILE NO:- 9796933175 ,9797721646 ,7051451646

EMAIL ID:-BSBRAVESEC@ GMAIL.COM

URGENT REQUIRED

FRESHER /EXP.

1. SECTION OFFICER, CLERK, SERVICE ADVISOR, EDP EXECUTIVE, CRM, CRE, RECEPTIONIST, TELLECALLER, WORKSHOP MANAGER.

2.DISPATCH SUPERVISIOR, PACKAGING MACHINE OPERATOR SUPERVISIOR, LOGISTIC MANAGER/WARE HOUSE MANAGER, SUPERVISIOR, STORE MANAGER, LOADING UNLOADING SUPERVISIOR.

3. BSC, LAB CHEMIST, FOOD TECHNOLOGY, QUALITY ASSURANCE, QUALITY MANAGER.

4.ACCOUTANT, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL,

HUMAN RESOURCES, DATA ENTERY OPERATOR.

ADDRESS:.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER .

NEAR STRENGTH FITNESS GYM.

CONTACT NO.9149840451,7051690963

SANFORT GREATER KAILASH

WE'RE HIRING! KINDERGARTEN TEACHER

JOIN OUR TEAM!

WE ARE LOOKING FOR A PASSIONATE AND DEDICATED FEMALE KINDERGARTEN TEACHER TO JOIN OUR PRESCHOOL FAMILY.

REQUIREMENTS:

FEMALE CANDIDATES ONLY

EXPERIENCED TEACHERS PREFERRED

CONTACT: 9018965323

LOCATION: H.NO- 30, LANE- 7

(DOWNSIDE), GREATER KAILASH, JAMMU

STAFF REQUIRED

MEDICINE DEPOT GODOWN - MALE

AGE - ABOVE 25 YEARS WORKING HOURS -

10 AM TO 6 PM

AREA:- CHANNI RAMA

CALL:- 9419230645

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