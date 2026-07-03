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EMPLOYMENT (03-07-2026)

REQUIRED COOK / HELPER FULL TIME FOR HOME WITH ACCOMMODATION CONT: 9419108395, 9797425425 URGENTLY REQUIRED * MALE CANDIDATE FOR OFFICE/CAMPUS SUPPORT STAFF AT NURSING INSTITUTE AT POONCH LANE,UDHEYWALA JAMMU. * MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS * AGE-18-35 YEARS SALARY NEGOTIABLE...

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Daily Excelsior
11:29 AM Jul 03, 2026 IST
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REQUIRED

COOK / HELPER

FULL TIME FOR HOME

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WITH ACCOMMODATION

CONT: 9419108395,

9797425425

URGENTLY REQUIRED

* MALE CANDIDATE FOR OFFICE/CAMPUS SUPPORT STAFF AT NURSING INSTITUTE AT POONCH LANE,UDHEYWALA JAMMU.

* MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS

* AGE-18-35 YEARS

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT : 9906290548

VACANCY

MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE.

MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.

FRESHER PREFFERED

SALARY : 11000/- + COMMISSION

CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM

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