EMPLOYMENT (03-07-2026)
REQUIRED COOK / HELPER FULL TIME FOR HOME WITH ACCOMMODATION CONT: 9419108395, 9797425425 URGENTLY REQUIRED * MALE CANDIDATE FOR OFFICE/CAMPUS SUPPORT STAFF AT NURSING INSTITUTE AT POONCH LANE,UDHEYWALA JAMMU. * MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS * AGE-18-35 YEARS SALARY NEGOTIABLE...
REQUIRED
COOK / HELPER
FULL TIME FOR HOME
Advertisement
WITH ACCOMMODATION
CONT: 9419108395,
9797425425
URGENTLY REQUIRED
* MALE CANDIDATE FOR OFFICE/CAMPUS SUPPORT STAFF AT NURSING INSTITUTE AT POONCH LANE,UDHEYWALA JAMMU.
* MINIMUM QUALIFICATION - 10TH PASS
* AGE-18-35 YEARS
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT : 9906290548
VACANCY
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR BILLING PURPOSE.
MUST BE HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
FRESHER PREFFERED
SALARY : 11000/- + COMMISSION
CONTACT BETWEEN 2 PM TO 4 PM
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG
LOOKING FOR A PART-TIME INCOME?
JOIN OUR 2-WEEK ABACUS TRAINER CAMP
LEARN • TEACH • EARN
* START YOUR OWN CLASSES
* 6 MONTHS MENTORSHIP
* FRANCHISE & CAREER SUPPORT
CALL : 9622214978
WHAT'S APP ON 6006085570
LIMITED SEATS !
MCKINNON ABACUS & MULTI ACTIVITY CENTRE
Advertisement