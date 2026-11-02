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EMPLOYMENT (02-11-2026)

URGENTLY REQUIRED 1. SALES EXECUTIVE, MARKETING MANAGER, CRM, CRE, TELLE CALLER. 2. SUPERVISOR, TELLE SALE, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION. 3. BA, BSC, MSC, M.COM, B.COM, BCA,BBA, QC, PRODUCTION, QA, PACKING OPERATOR. 4. DIPLOMA/DEGREE, ELE, MEC,...

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Daily Excelsior
10:59 AM Nov 02, 2026 IST
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URGENTLY REQUIRED

1. SALES EXECUTIVE, MARKETING MANAGER, CRM, CRE, TELLE CALLER.

2. SUPERVISOR, TELLE SALE, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION.

Advertisement

3. BA, BSC, MSC, M.COM, B.COM, BCA,BBA, QC, PRODUCTION, QA, PACKING OPERATOR.

4. DIPLOMA/DEGREE, ELE, MEC, CIVIL, CSE PRODUCTION, MAINTENANCE, DISPATCH, QC.

5. MACHINE OPERATOR, BLISTER, TUBE MACHINE, BLENDER, BOILER OPERATOR, INJECTI MOULDING.

ADDRESS: 628/A, BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR, GANDHINAGAR, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT: 9149840451, 9596674192

WE ARE HIRING!

1. ANM / GNM NURSING STAFF

MALE / FEMALE

2. D.PHARMA / B.PHARMA

PHARMACY STAFF

3. TEA / COFFEE SERVICE STAFF

MALE / FEMALE

SALARY: RS 10,000-RS 12,000 PER MONTH

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR, JAMMU

CALL NOW TO APPLY

7006433572 | 7006112791

SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES

REQUIREMENTS

1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.

2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)

3. MERCHANT 4. ACCOUNTS

5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER

7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.

10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)

CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER

MOB: 9419090782, 9622340783

HIRING

SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY

SALARY - UPTO 20K

CTC - UPTO 3.2 LACS

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CONTACT - 9906452579

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ROOM BOY / WAITER - 02

KITCHEN HELPER / DISHWASHER - 01

HOTEL RAGHUNATH,

HARI MARKET, JAMMU

7006064080, 9419133412

JOB VACANCY

AUTOCAD SOFTWARE OPERATOR

(SALARY RS 15000PM + INCENTIVES)

CONTACT: 8899700777

NFC@LIVE.IN

WE ARE HIRING

1. SALES OFFICER - BOY/ GIRL

FRESHERS AND EXPERIENCED WILL BE PREFERRED

PRIME LOCATION MARBLE MARKET

SALARY AS PER COMPANY NORMS

CONTACT: 9419192618

REQUIRED

FOR “AT HOME’’ PATIENT CARE

GNM

MPHW NURSING CARE STAFF

10+2

MALES AND FEMALES

FOR DAY/NIGHT/24X7

MOST COMPETITIVE PACKAGE

CONTACT 8715866444

MEDIVISTA HEALTH CARE

5, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU

(ESTB 2015)

REQUIRED STAFF FOR BANQUET

IN JAMMU

APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POSTS:

1 (ASSISTANT MANAGER -1 POST)

2 (SECURITY GUARD - 2 POSTS)

EXPERIENCED AND RESPONSIBLE CANDIDATES PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY OFFERED.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 9186384533

LOCATION: JAMMU

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