EMPLOYMENT (02-11-2026)
URGENTLY REQUIRED 1. SALES EXECUTIVE, MARKETING MANAGER, CRM, CRE, TELLE CALLER. 2. SUPERVISOR, TELLE SALE, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION. 3. BA, BSC, MSC, M.COM, B.COM, BCA,BBA, QC, PRODUCTION, QA, PACKING OPERATOR. 4. DIPLOMA/DEGREE, ELE, MEC,...
URGENTLY REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE, MARKETING MANAGER, CRM, CRE, TELLE CALLER.
2. SUPERVISOR, TELLE SALE, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL, ACCOUNTANT, STORE MANAGER, PAYMENT COLLECTION.
3. BA, BSC, MSC, M.COM, B.COM, BCA,BBA, QC, PRODUCTION, QA, PACKING OPERATOR.
4. DIPLOMA/DEGREE, ELE, MEC, CIVIL, CSE PRODUCTION, MAINTENANCE, DISPATCH, QC.
5. MACHINE OPERATOR, BLISTER, TUBE MACHINE, BLENDER, BOILER OPERATOR, INJECTI MOULDING.
ADDRESS: 628/A, BEHIND LAKSHMI NARAYAN MANDIR, GANDHINAGAR, NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT: 9149840451, 9596674192
WE ARE HIRING!
1. ANM / GNM NURSING STAFF
MALE / FEMALE
2. D.PHARMA / B.PHARMA
PHARMACY STAFF
3. TEA / COFFEE SERVICE STAFF
MALE / FEMALE
SALARY: RS 10,000-RS 12,000 PER MONTH
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR, JAMMU
CALL NOW TO APPLY
7006433572 | 7006112791
SATSHIV SECURITY & G.D. SERVICES
REQUIREMENTS
1. SECURITY GUARD & SECURITY OFFICER, AREA GANGYAL & BARI BRAHMANA.
2. RELIANCE COMPANY, ONLY EX-MAN, SECURITY GUARD & S.O (GUJARAT)
3. MERCHANT 4. ACCOUNTS
5. ELECTRICAL WORK 6. DRIVER
7. PEON 8. SECURITY GUARD 9. MAID.
10. VACANCY IN HOTEL (SUPERVISOR, HOUSE KEEPING, COOK, WAITER, GUARD, METER SECURITY GUARD)
CAPT. EX-CAPT. SUBASH CHANDER
MOB: 9419090782, 9622340783
HIRING
SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY
SALARY - UPTO 20K
CTC - UPTO 3.2 LACS
LOCATION - JAMMU
TWO WHEELER AND
SMART PHONE IS MUST
CONTACT - 9906452579
VACANCY
ROOM BOY / WAITER - 02
KITCHEN HELPER / DISHWASHER - 01
HOTEL RAGHUNATH,
HARI MARKET, JAMMU
7006064080, 9419133412
JOB VACANCY
AUTOCAD SOFTWARE OPERATOR
(SALARY RS 15000PM + INCENTIVES)
CONTACT: 8899700777
NFC@LIVE.IN
WE ARE HIRING
1. SALES OFFICER - BOY/ GIRL
FRESHERS AND EXPERIENCED WILL BE PREFERRED
PRIME LOCATION MARBLE MARKET
SALARY AS PER COMPANY NORMS
CONTACT: 9419192618
REQUIRED
FOR “AT HOME’’ PATIENT CARE
GNM
MPHW NURSING CARE STAFF
10+2
MALES AND FEMALES
FOR DAY/NIGHT/24X7
MOST COMPETITIVE PACKAGE
CONTACT 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU
(ESTB 2015)
REQUIRED STAFF FOR BANQUET
IN JAMMU
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POSTS:
1 (ASSISTANT MANAGER -1 POST)
2 (SECURITY GUARD - 2 POSTS)
EXPERIENCED AND RESPONSIBLE CANDIDATES PREFERRED. ATTRACTIVE SALARY OFFERED.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 9186384533
LOCATION: JAMMU