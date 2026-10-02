Home About
Android App iOS App Epaper
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement
Home / Employment / EMPLOYMENT (02-10-2026)

EMPLOYMENT (02-10-2026)

VACANCY FOR ACCOUNTANTS TRAINED ACCOUNTANTS REQUIRED FOR ACCOUNTING/TAX JOB AT BAHU PLAZA IN A REPUTED CA FIRM. PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. INTERESTED CANDIDATES CONTACT/WHATSAPP CV AT 9796855559 WE ARE HIRING ! A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP AT...

article_Author
Daily Excelsior
11:01 AM Oct 02, 2026 IST
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img

VACANCY FOR ACCOUNTANTS

TRAINED ACCOUNTANTS REQUIRED FOR ACCOUNTING/TAX JOB AT BAHU PLAZA IN A REPUTED CA FIRM. PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. INTERESTED CANDIDATES CONTACT/WHATSAPP CV AT 9796855559

WE ARE HIRING !

Advertisement

A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP AT BC ROAD JAMMU REQUIRES

SALES EXECUTIVE -4

TECHNICIAN - 3

PDI TECHNICIAN 2

TO APPLY SUBMIT YOUR

RESUME AT

EMAIL-TVS@RADIANCEMOBILITY.COM

OR CALL US AT 9018306609/7051012121

JOB

DRIVER CUM HELPER

SALARY: 15,000

TIMING: 10.00 AM - 9.00 PM

LOCATION: GANDHI NAGAR

CALL: 7006506090

URGENTLY REQUIRED

PRODUCTION & QUALITY ENGINEER

ITI/DIPLOMA OR B TECH IN ELECTRICAL, MECHANICAL OR ELECTRONIC FRESHER/EXPERIENCE BOTH SALARY FOR FRESHERS 15 TO 20 THOUSAND FOR EXPERIENCE NEGOTIABLE.

COMPUTER OPERATOR

MALE/FEMALE BOTH, CANDIDATE SHOULD HAVE BASIC COMPUTER KNOWLEDGE SALARY 10 TO 20 THOUSAND

SUPPLY CHAIN EXECUTIVE

2 TO 5 YEARS EXPERIENCE SALARY 4 TO 7 LPA

EA/PA MALE/FEMALE BOTH SALARY 4 TO 8 LPA

84920-85474

HR7COLOURS2011@GMAIL.COM

REQUIRED

FOR A REPUTED EDUCATIONAL INSTITUTIONAL IN JAMMU

COUNSELLOR-4 (F)

MARKETING EXECUTIVE- 3 (M)

MAIL YOUR BIODATA IMMEDIATELY ON WHATSAPP

MANDATORY TALENT:

EXCEPTIONAL COMMUNICATION SKILLS

9103837352

REQUIRED

REQUIREMENT OF PEON FOR

CONSTRUCTION COMPANY AT DC PLAZA, SAINIK COLONY JAMMU. THE CANDIDATE MUST BE MATRIC.

APPLICANT CAN APPLY

ON EMAIL: ZABARWANINFRATECH@GMAIL.COM.

CONTACT: 7051316357

STAFF REQUIRED

LEADING PHARMACEUTICAL AGENCY REQUIRES A SALESMAN AND GST BILLING OPERATOR (PREFERABLY FEMALE). EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE WORK ENVIRONMENT, GROWTH OPPORTUNITIES, AND SALARY NEGOTIABLE. INTERESTED CANDIDATES MAY

CONTACT: 9419139939, 7298440386.

REQUIRED

REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST KNOW BUSY ACCOUNTING SOFTWARE WITH CERTIFICATION AND HAVE GST KNOWLEDGE. FIXED SALARY RS 20000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12:00 PM AND 6 PM AT 9469268844.

ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA

D. PHARMA / B. PHARMA - MALE

ANM, GNM - FEMALE / MALE

NURSING STAFF

FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR

CONTACT NO. : 7006433572

7006112791

STAFF REQUIRED

AUTO DRIVER

ACCOUNTANT

SALARY FROM

12000 TO 16000

CONTACT: 7006180373

HIRING-SAKSHAM BDM

JOIN HDFC LIFE INSURANCE AS A SAKSHAM ONROLE EMPLOYEE.

ELIGIBLE CANDIDATES:-

1. FRESHER

2. HOUSEWIFE

3. RETIRED

ELIGIBILITY: 25+ YEARS, QUALIFICATION:-MINIMUM 12TH PASS.

SALARY - 19K + INCENTIVES

CONTACT DETAILS:- 8713031828, 9797781142

WE’ RE

HIRING

* JOIN OUR TEAM

* PART TIME/FULL TIME

* SALARY + INCENTIVES

* RETIRED PERSON/HOUSE WIVES

ABOVE 30 AGE WILL BE PREFERRED

MORE.

SHUBAM THAPA

7006527729

URGENTLY REQUIRED

MALE CANDIDATES FOR SECURITY GUARD DUTIES AT NURSING INSTITUTE UDHEYWALA, JAMMU.

AGE LIMIT- BELOW 45 YEARS. (EX-SERVICEMAN WILL BE PREFERRED)

MINIMUM QUALIFICATION --- 10 PASS

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT :

9906290548, 9622100369

Advertisement
Advertisement

E-Paper

epaper Read Now
amarnath_yatra