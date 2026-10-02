EMPLOYMENT (02-10-2026)
VACANCY FOR ACCOUNTANTS TRAINED ACCOUNTANTS REQUIRED FOR ACCOUNTING/TAX JOB AT BAHU PLAZA IN A REPUTED CA FIRM. PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. INTERESTED CANDIDATES CONTACT/WHATSAPP CV AT 9796855559 WE ARE HIRING ! A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP AT...
VACANCY FOR ACCOUNTANTS
TRAINED ACCOUNTANTS REQUIRED FOR ACCOUNTING/TAX JOB AT BAHU PLAZA IN A REPUTED CA FIRM. PREFERABLY SHOULD KNOW ACCOUNTING AND TAX FILINGS. INTERESTED CANDIDATES CONTACT/WHATSAPP CV AT 9796855559
WE ARE HIRING !
A LEADING TWO WHEELER DEALERSHIP AT BC ROAD JAMMU REQUIRES
SALES EXECUTIVE -4
TECHNICIAN - 3
PDI TECHNICIAN 2
TO APPLY SUBMIT YOUR
RESUME AT
EMAIL-TVS@RADIANCEMOBILITY.COM
OR CALL US AT 9018306609/7051012121
JOB
DRIVER CUM HELPER
SALARY: 15,000
TIMING: 10.00 AM - 9.00 PM
LOCATION: GANDHI NAGAR
CALL: 7006506090
URGENTLY REQUIRED
PRODUCTION & QUALITY ENGINEER
ITI/DIPLOMA OR B TECH IN ELECTRICAL, MECHANICAL OR ELECTRONIC FRESHER/EXPERIENCE BOTH SALARY FOR FRESHERS 15 TO 20 THOUSAND FOR EXPERIENCE NEGOTIABLE.
COMPUTER OPERATOR
MALE/FEMALE BOTH, CANDIDATE SHOULD HAVE BASIC COMPUTER KNOWLEDGE SALARY 10 TO 20 THOUSAND
SUPPLY CHAIN EXECUTIVE
2 TO 5 YEARS EXPERIENCE SALARY 4 TO 7 LPA
EA/PA MALE/FEMALE BOTH SALARY 4 TO 8 LPA
84920-85474
HR7COLOURS2011@GMAIL.COM
REQUIRED
FOR A REPUTED EDUCATIONAL INSTITUTIONAL IN JAMMU
COUNSELLOR-4 (F)
MARKETING EXECUTIVE- 3 (M)
MAIL YOUR BIODATA IMMEDIATELY ON WHATSAPP
MANDATORY TALENT:
EXCEPTIONAL COMMUNICATION SKILLS
9103837352
REQUIRED
REQUIREMENT OF PEON FOR
CONSTRUCTION COMPANY AT DC PLAZA, SAINIK COLONY JAMMU. THE CANDIDATE MUST BE MATRIC.
APPLICANT CAN APPLY
ON EMAIL: ZABARWANINFRATECH@GMAIL.COM.
CONTACT: 7051316357
STAFF REQUIRED
LEADING PHARMACEUTICAL AGENCY REQUIRES A SALESMAN AND GST BILLING OPERATOR (PREFERABLY FEMALE). EXPERIENCE PREFERRED. ATTRACTIVE WORK ENVIRONMENT, GROWTH OPPORTUNITIES, AND SALARY NEGOTIABLE. INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT: 9419139939, 7298440386.
REQUIRED
REQUIRED BILLING EXECUTIVE (ONLY FEMALE CANDIDATES) AT NAV DURGA STEEL, JAMMU, PARMANDAL MODE. MUST KNOW BUSY ACCOUNTING SOFTWARE WITH CERTIFICATION AND HAVE GST KNOWLEDGE. FIXED SALARY RS 20000 PLUS INCENTIVES. CALL BETWEEN 12:00 PM AND 6 PM AT 9469268844.
ANM / GNM/ D PHARMA/ B PHARMA
D. PHARMA / B. PHARMA - MALE
ANM, GNM - FEMALE / MALE
NURSING STAFF
FOR A CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 7006433572
7006112791
STAFF REQUIRED
AUTO DRIVER
ACCOUNTANT
SALARY FROM
12000 TO 16000
CONTACT: 7006180373
HIRING-SAKSHAM BDM
JOIN HDFC LIFE INSURANCE AS A SAKSHAM ONROLE EMPLOYEE.
ELIGIBLE CANDIDATES:-
1. FRESHER
2. HOUSEWIFE
3. RETIRED
ELIGIBILITY: 25+ YEARS, QUALIFICATION:-MINIMUM 12TH PASS.
SALARY - 19K + INCENTIVES
CONTACT DETAILS:- 8713031828, 9797781142
WE’ RE
HIRING
* JOIN OUR TEAM
* PART TIME/FULL TIME
* SALARY + INCENTIVES
* RETIRED PERSON/HOUSE WIVES
ABOVE 30 AGE WILL BE PREFERRED
MORE.
SHUBAM THAPA
7006527729
URGENTLY REQUIRED
MALE CANDIDATES FOR SECURITY GUARD DUTIES AT NURSING INSTITUTE UDHEYWALA, JAMMU.
AGE LIMIT- BELOW 45 YEARS. (EX-SERVICEMAN WILL BE PREFERRED)
MINIMUM QUALIFICATION --- 10 PASS
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT :
9906290548, 9622100369