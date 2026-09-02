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EMPLOYMENT (02-09-2026)

ACCOUNTANT REQUIRED GOOD SALARY SEND RESUME OR CONTACT: 96194 36568 JOB VACANCY- GODOWN EXECUTIVE OFFICE ASSISTANT WE ARE LOOKING FOR A SUITABLE CANDIDATE WITH THE FOLLOWING SKILLS: BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER / KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE (BUSY) ALSO REQUIRED GODOWN...

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Daily Excelsior
10:56 AM Sep 02, 2026 IST
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ACCOUNTANT REQUIRED

GOOD SALARY

SEND RESUME OR

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CONTACT: 96194 36568

JOB VACANCY- GODOWN

EXECUTIVE OFFICE ASSISTANT

WE ARE LOOKING FOR A SUITABLE CANDIDATE WITH THE FOLLOWING SKILLS:

BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER / KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE (BUSY)

ALSO REQUIRED GODOWN LOADER 2

EXPERIENCE IN GODOWN MANAGEMENT WILL BE PREFERRED.

AK WALL EMPIRE

DIGIANA CAMP, SHOP NO. 35,

PILLAR NO. 44, JAMMU.

MOB. NO. 7006243278

VACANCY:- SALES EXECUTIVE

A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB)

1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT

2. UDHAMPUR DISTT

REQUIREMENTS:

I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE

II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE

RESUME SEND ON WHATSAPP

CONTACT:- 94191-99199

REQUIRED

JK REPORTRISE 24X7

JK REPORTRISE 24X7 IS LOOKING FOR A REPORTER FOR

DIGITAL MEDIA. MONTHLY RS 4000.

ONLY ONE

VIDEO PER DAY.

INTERESTED CANDIDATES CONTACT THE UNDERSIGNED.

CONTACT : 9103524622, 9797596522

FOUNDER : NAMAN KOUL

URGENTLY REQUIRED!!!

BOYS AND GIRLS

BPO JOB OPENING 10+ CANDIDATES

POSITION - TELE CALLER

QUALIFICATION - 12TH PASSED

PROCESS - APPOINTMENT FIXING (HOLIDAY INDUSTRY)

LANGUAGE - HINDI & ENGLISH

SALARY-9K - 14K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K

ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION, INSURANCE BACKGROUND

AGE CRITERIA - 24 TO 30

ADDRESS - SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU

APPLY - 7006176140 / 7600783882

REQUIRMENT OF

MARKETING BOY

WE NEED EXPERIENCED

MARKETING BOY IN JAMMU.

WE DEAL WITH MUSTARD OIL.

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT : 9103148051

CMH COLLEGE OF LEGAL STUDIES, JAMMU

REQUIRED - LAW FACULTY

APPLICATIONS INVITED FOR ASSISTANT PROFESSORS (LAW). ELIGIBILITY: LL.M WITH 55%, NET/PH.D. PREFERRED. FRESHERS MAY APPLY. SALARY NEGOTIABLE. E-MAIL YOUR CV TO CMHCOLLEGEOFLEGALSTUDIESJAMMU@GMAIL.COM WITHIN 7 DAYS.

CONTACT: 94192-63533

REQUIRED

ANNIZONE

MEADOW OF ANGELS .

REHARI

COORDINATOR

(EXPERIENCED ONLY )

PN.9797922717

SAI INTERNATIONAL SCHOOL

HIRANAGAR, DISTT. KATHUA (J&K) 45 KM FROM PATHANKOT

(SESSION 2026- 27) REQUIRED

TGT SOCIAL SCIENCE. SALARY NEGOTIABLE + FREE ACCOMODATION+ BREAKFAST + LUNCH.

PRINCIPAL SHIV SHAH WHATSAPP 9906175469

SHIVSHAH1973@GMAIL.COM.

REQUIRED

NEED A FULLY TRAINED GIRL FOR A LADIES SALON BASED IN NAGROTA, JAMMU.

CALL: 7006779902

URGENT NEED

WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL

HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION

F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.

BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)

ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)

GENERAL MANAGER

THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT

TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315

REQUIRED

REQUIRES: ACCOUNTANT

WELL QUALIFIED (AT LEAST A MATRICULATE), EXPERIENCED AND DIGITALLY PROFICIENT CANDIDATE REQUIRED (MUST KNOW- HOW TO RUN BUSY SOFTWARE)

TIMING : 11 AM-7 PM

SALARY :15000

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT ON 7889658746

LOCATION : NARWAL

SURAKSHA SECURITY SERVICES

ADDRESS - NEAR SAI SAHYOG PALACE, OPPOSITE FIRE STATION, GANGYAL, JAMMU.

REQUIREMENTS-

GUNMAN - 10

SECURITY GUARDS (CIVIL)- 20

SECURITY GUARDS (EX-MEN)- 10

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (BDE) = 2

LOCATION : GANGYAL, BARI BRAHMNA, SAINIK COLONY, SATWARI, JAMMU CITY ETC.

CONTACT WITH US (WATSAPP ONLY)

8899254162, 7006341842

AADIVYOM EDVENTURES

TRIKUTA NGR, JAMMU IS LOOKING FOR

MATHS TEACHER

(CLASSES 5TH TO 8TH)

MIN. 3 YRS EXPERIENCE (CBSE)

SEND YOUR CV TO

INFO.AADIVYOM@GMAIL.COM

7006366192, 0191-2956782

HIRING

SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY

SALARY - UPTO 20K

CTC - UPTO 3.2 LACS

LOCATION - JAMMU

TWO WHEELER AND SMART PHONE IS MUST

CONTACT - 9906452579

VACANCY

STAFF REQUIRED FOR

V-MART STORES

* SECURITY STAFF (M/F: 06 NO’S

GOOD SALARY+MEDICAL+MONTHLY OFF

CONTACT US:

7006051727, 7006395388, 9541796353

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