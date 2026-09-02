EMPLOYMENT (02-09-2026)
ACCOUNTANT REQUIRED GOOD SALARY SEND RESUME OR CONTACT: 96194 36568 JOB VACANCY- GODOWN EXECUTIVE OFFICE ASSISTANT WE ARE LOOKING FOR A SUITABLE CANDIDATE WITH THE FOLLOWING SKILLS: BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER / KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE (BUSY) ALSO REQUIRED GODOWN...
ACCOUNTANT REQUIRED
GOOD SALARY
SEND RESUME OR
CONTACT: 96194 36568
JOB VACANCY- GODOWN
EXECUTIVE OFFICE ASSISTANT
WE ARE LOOKING FOR A SUITABLE CANDIDATE WITH THE FOLLOWING SKILLS:
BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER / KNOWLEDGE OF ACCOUNTING SOFTWARE (BUSY)
ALSO REQUIRED GODOWN LOADER 2
EXPERIENCE IN GODOWN MANAGEMENT WILL BE PREFERRED.
AK WALL EMPIRE
DIGIANA CAMP, SHOP NO. 35,
PILLAR NO. 44, JAMMU.
MOB. NO. 7006243278
VACANCY:- SALES EXECUTIVE
A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB)
1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT
2. UDHAMPUR DISTT
REQUIREMENTS:
I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE
II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
RESUME SEND ON WHATSAPP
CONTACT:- 94191-99199
REQUIRED
JK REPORTRISE 24X7
JK REPORTRISE 24X7 IS LOOKING FOR A REPORTER FOR
DIGITAL MEDIA. MONTHLY RS 4000.
ONLY ONE
VIDEO PER DAY.
INTERESTED CANDIDATES CONTACT THE UNDERSIGNED.
CONTACT : 9103524622, 9797596522
FOUNDER : NAMAN KOUL
URGENTLY REQUIRED!!!
BOYS AND GIRLS
BPO JOB OPENING 10+ CANDIDATES
POSITION - TELE CALLER
QUALIFICATION - 12TH PASSED
PROCESS - APPOINTMENT FIXING (HOLIDAY INDUSTRY)
LANGUAGE - HINDI & ENGLISH
SALARY-9K - 14K + ATTRACTIVE INCENTIVES 2K -25K
ONLY EXPERIENCE CANDIDATE APPLY MINIMUM 6 TO 1YRS MONTH EXPERIENCE IN TELE CALLING, SALES, LEAD GENERATION, INSURANCE BACKGROUND
AGE CRITERIA - 24 TO 30
ADDRESS - SHIVANYA HOLIDAYS, 2ND FLOOR, SHASTRI NAGAR, OPP APOLLO TYER, NEAR NIRANKARI BHAVAN JAMMU
APPLY - 7006176140 / 7600783882
REQUIRMENT OF
MARKETING BOY
WE NEED EXPERIENCED
MARKETING BOY IN JAMMU.
WE DEAL WITH MUSTARD OIL.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT : 9103148051
CMH COLLEGE OF LEGAL STUDIES, JAMMU
REQUIRED - LAW FACULTY
APPLICATIONS INVITED FOR ASSISTANT PROFESSORS (LAW). ELIGIBILITY: LL.M WITH 55%, NET/PH.D. PREFERRED. FRESHERS MAY APPLY. SALARY NEGOTIABLE. E-MAIL YOUR CV TO CMHCOLLEGEOFLEGALSTUDIESJAMMU@GMAIL.COM WITHIN 7 DAYS.
CONTACT: 94192-63533
REQUIRED
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS .
REHARI
COORDINATOR
(EXPERIENCED ONLY )
PN.9797922717
SAI INTERNATIONAL SCHOOL
HIRANAGAR, DISTT. KATHUA (J&K) 45 KM FROM PATHANKOT
(SESSION 2026- 27) REQUIRED
TGT SOCIAL SCIENCE. SALARY NEGOTIABLE + FREE ACCOMODATION+ BREAKFAST + LUNCH.
PRINCIPAL SHIV SHAH WHATSAPP 9906175469
SHIVSHAH1973@GMAIL.COM.
REQUIRED
NEED A FULLY TRAINED GIRL FOR A LADIES SALON BASED IN NAGROTA, JAMMU.
CALL: 7006779902
URGENT NEED
WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL
HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION
F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.
BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)
ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)
GENERAL MANAGER
THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT
TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315
REQUIRED
REQUIRES: ACCOUNTANT
WELL QUALIFIED (AT LEAST A MATRICULATE), EXPERIENCED AND DIGITALLY PROFICIENT CANDIDATE REQUIRED (MUST KNOW- HOW TO RUN BUSY SOFTWARE)
TIMING : 11 AM-7 PM
SALARY :15000
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT ON 7889658746
LOCATION : NARWAL
SURAKSHA SECURITY SERVICES
ADDRESS - NEAR SAI SAHYOG PALACE, OPPOSITE FIRE STATION, GANGYAL, JAMMU.
REQUIREMENTS-
GUNMAN - 10
SECURITY GUARDS (CIVIL)- 20
SECURITY GUARDS (EX-MEN)- 10
BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE (BDE) = 2
LOCATION : GANGYAL, BARI BRAHMNA, SAINIK COLONY, SATWARI, JAMMU CITY ETC.
CONTACT WITH US (WATSAPP ONLY)
8899254162, 7006341842
AADIVYOM EDVENTURES
TRIKUTA NGR, JAMMU IS LOOKING FOR
MATHS TEACHER
(CLASSES 5TH TO 8TH)
MIN. 3 YRS EXPERIENCE (CBSE)
SEND YOUR CV TO
INFO.AADIVYOM@GMAIL.COM
7006366192, 0191-2956782
HIRING
SALES AND MARKETING PERSON IN FINTECH COMPANY
SALARY - UPTO 20K
CTC - UPTO 3.2 LACS
LOCATION - JAMMU
TWO WHEELER AND SMART PHONE IS MUST
CONTACT - 9906452579
VACANCY
STAFF REQUIRED FOR
V-MART STORES
* SECURITY STAFF (M/F: 06 NO’S
GOOD SALARY+MEDICAL+MONTHLY OFF
CONTACT US:
7006051727, 7006395388, 9541796353