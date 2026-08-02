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EMPLOYMENT (02-08-2026)

JOBS IN VIEW OF UPCOMING TATA STEEL REBAR / TMT PLANT AT LUDHIANA, HSCFORTUNE PVT. LTD. (AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATA TISCON) REQUIRES: 1. CONSUMER CHAMPION / AREA SALES OFFICER SUNDERBANI/ NOWSHERA AREAS - 1 POST ELIGIBILITY: GRADUATE WITH 3-5 YRS...

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Daily Excelsior
11:00 AM Aug 02, 2026 IST
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JOBS

IN VIEW OF UPCOMING TATA STEEL REBAR / TMT PLANT AT LUDHIANA, HSCFORTUNE PVT. LTD. (AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATA TISCON) REQUIRES:

1. CONSUMER CHAMPION / AREA SALES OFFICER

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SUNDERBANI/ NOWSHERA AREAS - 1 POST

ELIGIBILITY: GRADUATE WITH 3-5 YRS EXP. IN TMT / BUILDING MATERIALS REQUIREMENT: OWN TWO-WHEELER MUST. NOTE: LOCAL CANDIDATES PREFERRED.

2. CUSTOMER SERVICE ENGINEER (CSE) - JAMMU

1 POST / ELIGIBILITY: CIVIL ENGINEERING GRADUATE / DIPLOMA EXPERIENCE: 3-5 YRS EXP. IN REBAR ESTIMATION FOR BUILDINGS NOTE: LOCAL CANDIDATES PREFERRED.

SEND CV: HTC_HE@YAHOO.COM

9541952949

HSCFORTUNE PVT. LTD.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATA TISCON

REQUIRED

ACCOUNTS STAFF REQUIRED FOR OUR CLIENT NEAR A FOUR RESORT, BIRPUR. MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN ACCOUNTING IS MANDATORY.

CONTACT :

CA MOHIT KHANNA

9419180280

WANTED

FEMALE TRAINER FOR A GYM IN JAMMU CITY

REQUIREMENTS

EXPERIENCE IN GYM TRAINING & FITNESS PROGRAMS

GOOD COMMUNICATION SKILLS & POSITIVE ATTITUDE

SPECIALIZATION IN WEIGHT LOSS, STRENGTH TRAINING, ZUMBA / AEROBICS WILL BE AN ADDED ADVANTAGE

JOIN OUR FITNESS FAMILY!

INSPIRE. MOTIVATE. TRANSFORM.

ATTRACTIVE SALARY |

GROWTH OPPORTUNITY

CONTACT: 7889406772, WHATSAPP: 9419800010

BE A PART OF OUR FITNESS JOURNEY!

COMP. OPERATOR (F)

QUALIFICATION:

MINIMUM GRADUATION

MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD

COMMUNICATION SKILLS

MINIMUM EXPERIENCE 2 YEARS

EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM

MOBILE NO:- 9469128011

REQUIRED

REQUIRED GYM TRAINER

FOR EVENING TIMING

4 PM TO 9:30 PM

ADDRESS: RIGHT NOW FITNESS GYM RANI TALAB DIGIANA JAMMU

PH.NO. 7006862016, 9419121222

JOB OPPORTUNITY

A WELL REPUTED PVT LTD COMPANY IS INVITING APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSITIONS IN J&K .,

1. SALES OFFICERS: CANDIDATE SHOULD HAVE SALES EXPERIENCE IN FMCG CO.

LOCATION ; JAMMU, UDHAMPUR

2. ACCOUNTANT: CANDIDATE SHOULD HAVE GOOD KNOWLEDGE OF ACCOUNTS.

LOCATION:JAMMU

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR UPDATED RESUME TO:

EMAIL:SALESKILTER@GMAIL.COM

CONTACT: 9086686965

REQUIRED

TELECALLER/FRANCHISE COUNSELLOR (F)

ONLY EXPERIENCED

CANDIDATES CAN APPLY.

PLZ. SEND RESUME

DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM

MOBILE NO:- 9469128011

REQUIRED TEACHERS

URGENTLY TEACHERS REQUIRED FOR KINDERGARTEN AND ENGLISH/SST FOR CLASSES 6TH TO 10TH IN SCHOOL AT SARORE DISTRICT SAMBA.

PLEASE SEND UR RESUME THROUGH EMAIL: STEPHENSCONVENT@GMAIL.COM

OR WHATSAPP NO.

9419182422, 7889563984

BIKANERVALA JAMMU

WE ARE HIRING

*VACANCIES*

GUARD CUM DRIVER -1

GRE (GUEST RELATIONS EXECUTIVE) - 1

MARKETING STAFF - 1

LOCATION: AKHNOOR ROAD, JAMMU

CALL: 8279791582

REQUIRED

EXTRUDER OPERATORS (2)

LOCATION: KUNDLI, SONEPAT (HARYANA)

EXPERIENCE: RELEVANT EXPERIENCE IN EXTRUDER MACHINE OPERATION REQUIRED.

INTERVIEW LOCATION: JAMMU

CONTACT: 9811309109

INTERESTED CANDIDATES,

CALL IMMEDIATELY TO SCHEDULE

YOUR INTERVIEW SLOT.

REQUIRED STAFF

(FEMALE)

OFFICE PURPOSE

ACCOUNTS, COMPUTER KNOWING ALSO

CONTACT NO.: 9419186600

OFFICE NEAR JEWEL

WE ARE HIRING!

HOSPITAL MARKETING OFFICER

FOR A REPUTED HEALTHCARE FACILITY

*MIN 2+ YRS EXP. IN HOSPITAL MARKETING

* STRONG NETWORKING & SALES SKILLS.

ATTRACTIVE PAY + INCENTIVES

CALL IMMEDIATELY:

9419103229

REQUIREMENT OF ELECTRICAL ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER WITH MINIMUM FIVE YEARS' EXPERIENCE IN A RELEVANT FIELD IS REQUIRED.

SALARY: NEGOTIABLE.

OFFICE LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU.

FAMILIARITY WITH TOOLS LIKE AUTOCAD, MS OFFICE, AND BASIC ESTIMATION/BOQ WORK IS PREFERABLE

INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV ON WHATSAPP NO. 9419137630.

URGENTLY REQUIRED*

*BILLING Ç ACCTS- 2 NO.*

( SALARY+PF+ALLOW.)

GRADUATES WITH CONVEYANCE

NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR PREF.

WALK-IN WITH RESUME-

FAIRDEAL SALES CORP.

NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU 9419177785/ 9419153300

RADHA KRISHNA

I AM A ACCOUNTANT. I KNOW FEEDING OF PURCHASE, SALE AND BANKING IN GST BUSY ANY FIRM OR PARTY CAN INTERESTED PART TIME PLEASE CONTACT THIS NO. 7006429554

HIRING

EXPERIENCED REQUIRED (MINIMUM 1 YEAR)

1. SALES EXECUTIVE (MALE/FEMALE, GRADUATE)

2. CO-ORDINATOR (TECHNICAL) (MALE /FEMALE, GRADUATE)

3. PROCESS COORDINATOR (MALE/FEMALE, GRADUATE)

4. SOCIAL MEDIA EXECUTIVE (MALE/FEMALE, GRADUATE)

RESUME SHARE ON WHATSAPP ONLY : 9858152861

(DON’T CALL ON THIS NUMBER, WHATSAPP ONLY)

LOCATION : NEAR INDIRA CHOWK, JAMMU

STAFF REQUIRED

BILLING PERSON: 1 (MALE/FEMALE)

SALESMAN: 1 (MALE)

SALARY NEGOTIABLE

EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS

AREA: TALAB TILLO, BOHRI

GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED

CONTACT DETAILS: 9070688000

INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM

REQUIRED

ACCOUNTANT HAVING FULL KNOWLEDGE OF GST

CONTACT NO.: +919419649625

BUSINESS OPPORTUNITY

OPEN BRANDED SHOWROOM THROUGH FRANCHISE INDIA LTD OF LEADING COMPANY LIKE HAPPI TEATHREE O CLOCK COFFEE FIGARO'S PIZZA DONER SHACK SHOPS PRE PRIMARY SCHOOLS RELIANCE FASHION STORE TRENDZ BATA FOOTWARE GYM RESTAURANT 100 HOTEL ETC AND OTHER 500 COMPANIES.LOW INVESTMENT HIGH RETURN.

CONTACT RAMESH GUPTA 9419162718

GAUTAM KUMAR 6005820560

REQUIRED

APPLICATION ARE INVITED FOR OPENING EXCLUSIVE GENERIC MEDICINES FRANCHISE STORE IN JAMMU PROVINCE OF GENIVIS REMEDIES PVT LTD PUNE MAHARASHTRA AND GET PROFIT 30 TO 80%.INTERESETED PARTIES MAY CONTANT TO MR RAMESH GUPTA REGIONAL HEAD JAMMU.

MOBILE NO 9419162718.

EMAIL

ID RAMESHGUPTA.UDH@GMAIL.COM

VACANCY IN NDF

1) A & ACCOUNTS OFFICER

SALARY @26000/- CTC

2) PROGRAMME ASSISTANT

3) GRAPHIC DESIGNER

4) DATA ENTRY OPERATOR

2,3 & 4; SALARY @15500/- CTC

WALK-IN INTERVIEW ON 03-8-2026 (10 AM- 2 PM)

FOR ELIGIBILITY AND ADDRESS, VISIT: NDF.NET.IN

SEND RESUME ON WHATSAPP & AT: CAREER@NDF.ORG.IN

8491070082

AMITOJH DIESELS

DIESEL PARTICULATE FILTER APROVE SERVICE CENTER

TEL TURBOCHARGER AUTHORISED SALE AND SERVICE DEALER

DELPHI AUTHORISED DEALER

STANDYNE ROTARY FUEL PUMP AUTHORISED DEALER

ALL TYPES INJECTOR REPAIR AND SERVICE

CENTER

PETROL INJECTOR CLEANING

264/6 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU

MOBILE NUMBER, 9419196129

WE ARE HIRING-

ACCOUNTANT & WEB DESIGNER

JBM ASSOCIATES IS LOOKING FOR MALE & FEMALE ACCOUNTANTS & WEB DESIGNERS.

REQUIREMENTS:

BUSY ACCOUNTING SOFTWARE

ADVANCED EXCEL

BOOKKEEPING & ACCOUNTS MAINTENANCE

TDS RETURNS

GST & INCOME TAX COMPLIANCE

AUDIT WORK

GOOD COMMUNICATION & PROFESSIONAL ATTITUDE

APPLY NOW

EMAIL: ASSOCIATEJBM@GMAIL.COM

MOBILE: 9419115305|9596515305|7780948550

REQUIRE SALES STAFF

REQUIRE SALES EXECUTIVE

FOR ICE CREAM AND DAIRY PRODUCTS.

EXPERIENCE IN FMCG/ BEVERAGE /ICE CREAM / DAIRY PRODUCTS IS PREFERRED.

CALLING & WHATSAPP

9419188049

REQUIRED

YOUNG BOY AS SALESMAN MUST KNOW SCOOTY DRIVING

SALARY : 10,000 + INCENTIVES

CONTACT : K G INDUSTRIES NARWAL

7006616577, 7889947793

REQUIRED

COUPLE FOR ROOM, FEMALE COOK, ROOM FREE + SALARY

PH.9797922717

JOB VACANCY

- SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN SUITS, SAREES, GOWNS, LEHENGAS ETC

- OFFICE CO-ORDINATOR/ASSISTANT MALE/ FEMALE- EXPERIENCE MIN. 2-3 YEARS & BASIC EXCEL SKILLS, GOOD COMMUNICATION

- HELPER (MALE)

- COMPUTER OPERATOR (MALE)

FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY

(M) 7006915916

RIDERS REQUIRED-FATAFAT DELIVERY

FATAFAT IS HIRING DELIVERY RIDERS FOR ONLINE FOOD DELIVERY SERVICES IN THE BARI BRAHMANA/BISHNAH AREA

REQUIREMENTS:

OWN BIKE/SCOOTY, VALID DRIVING LICENCE, SMARTPHONE, BASIC KNOWLEDGE OF LOCAL ROUTES

JOB TYPE: FULL-TIME / PART-TIME

FLEXIBLE WORKING HOURS

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 6005127177

LOCATION: BARI BRAHAMANA/BISHNAH

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