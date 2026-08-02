EMPLOYMENT (02-08-2026)
JOBS IN VIEW OF UPCOMING TATA STEEL REBAR / TMT PLANT AT LUDHIANA, HSCFORTUNE PVT. LTD. (AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATA TISCON) REQUIRES: 1. CONSUMER CHAMPION / AREA SALES OFFICER SUNDERBANI/ NOWSHERA AREAS - 1 POST ELIGIBILITY: GRADUATE WITH 3-5 YRS...
JOBS
IN VIEW OF UPCOMING TATA STEEL REBAR / TMT PLANT AT LUDHIANA, HSCFORTUNE PVT. LTD. (AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATA TISCON) REQUIRES:
1. CONSUMER CHAMPION / AREA SALES OFFICER
SUNDERBANI/ NOWSHERA AREAS - 1 POST
ELIGIBILITY: GRADUATE WITH 3-5 YRS EXP. IN TMT / BUILDING MATERIALS REQUIREMENT: OWN TWO-WHEELER MUST. NOTE: LOCAL CANDIDATES PREFERRED.
2. CUSTOMER SERVICE ENGINEER (CSE) - JAMMU
1 POST / ELIGIBILITY: CIVIL ENGINEERING GRADUATE / DIPLOMA EXPERIENCE: 3-5 YRS EXP. IN REBAR ESTIMATION FOR BUILDINGS NOTE: LOCAL CANDIDATES PREFERRED.
SEND CV: HTC_HE@YAHOO.COM
9541952949
HSCFORTUNE PVT. LTD.
AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TATA TISCON
REQUIRED
ACCOUNTS STAFF REQUIRED FOR OUR CLIENT NEAR A FOUR RESORT, BIRPUR. MINIMUM ONE YEAR EXPERIENCE IN ACCOUNTING IS MANDATORY.
CONTACT :
CA MOHIT KHANNA
9419180280
WANTED
FEMALE TRAINER FOR A GYM IN JAMMU CITY
REQUIREMENTS
EXPERIENCE IN GYM TRAINING & FITNESS PROGRAMS
GOOD COMMUNICATION SKILLS & POSITIVE ATTITUDE
SPECIALIZATION IN WEIGHT LOSS, STRENGTH TRAINING, ZUMBA / AEROBICS WILL BE AN ADDED ADVANTAGE
JOIN OUR FITNESS FAMILY!
INSPIRE. MOTIVATE. TRANSFORM.
ATTRACTIVE SALARY |
GROWTH OPPORTUNITY
CONTACT: 7889406772, WHATSAPP: 9419800010
BE A PART OF OUR FITNESS JOURNEY!
COMP. OPERATOR (F)
QUALIFICATION:
MINIMUM GRADUATION
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD
COMMUNICATION SKILLS
MINIMUM EXPERIENCE 2 YEARS
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
MOBILE NO:- 9469128011
REQUIRED
REQUIRED GYM TRAINER
FOR EVENING TIMING
4 PM TO 9:30 PM
ADDRESS: RIGHT NOW FITNESS GYM RANI TALAB DIGIANA JAMMU
PH.NO. 7006862016, 9419121222
JOB OPPORTUNITY
A WELL REPUTED PVT LTD COMPANY IS INVITING APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSITIONS IN J&K .,
1. SALES OFFICERS: CANDIDATE SHOULD HAVE SALES EXPERIENCE IN FMCG CO.
LOCATION ; JAMMU, UDHAMPUR
2. ACCOUNTANT: CANDIDATE SHOULD HAVE GOOD KNOWLEDGE OF ACCOUNTS.
LOCATION:JAMMU
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR UPDATED RESUME TO:
EMAIL:SALESKILTER@GMAIL.COM
CONTACT: 9086686965
REQUIRED
TELECALLER/FRANCHISE COUNSELLOR (F)
ONLY EXPERIENCED
CANDIDATES CAN APPLY.
PLZ. SEND RESUME
DAWAIRAJAPHARMACY@GMAIL.COM
MOBILE NO:- 9469128011
REQUIRED TEACHERS
URGENTLY TEACHERS REQUIRED FOR KINDERGARTEN AND ENGLISH/SST FOR CLASSES 6TH TO 10TH IN SCHOOL AT SARORE DISTRICT SAMBA.
PLEASE SEND UR RESUME THROUGH EMAIL: STEPHENSCONVENT@GMAIL.COM
OR WHATSAPP NO.
9419182422, 7889563984
BIKANERVALA JAMMU
WE ARE HIRING
*VACANCIES*
GUARD CUM DRIVER -1
GRE (GUEST RELATIONS EXECUTIVE) - 1
MARKETING STAFF - 1
LOCATION: AKHNOOR ROAD, JAMMU
CALL: 8279791582
REQUIRED
EXTRUDER OPERATORS (2)
LOCATION: KUNDLI, SONEPAT (HARYANA)
EXPERIENCE: RELEVANT EXPERIENCE IN EXTRUDER MACHINE OPERATION REQUIRED.
INTERVIEW LOCATION: JAMMU
CONTACT: 9811309109
INTERESTED CANDIDATES,
CALL IMMEDIATELY TO SCHEDULE
YOUR INTERVIEW SLOT.
REQUIRED STAFF
(FEMALE)
OFFICE PURPOSE
ACCOUNTS, COMPUTER KNOWING ALSO
CONTACT NO.: 9419186600
OFFICE NEAR JEWEL
WE ARE HIRING!
HOSPITAL MARKETING OFFICER
FOR A REPUTED HEALTHCARE FACILITY
*MIN 2+ YRS EXP. IN HOSPITAL MARKETING
* STRONG NETWORKING & SALES SKILLS.
ATTRACTIVE PAY + INCENTIVES
CALL IMMEDIATELY:
9419103229
REQUIREMENT OF ELECTRICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER WITH MINIMUM FIVE YEARS' EXPERIENCE IN A RELEVANT FIELD IS REQUIRED.
SALARY: NEGOTIABLE.
OFFICE LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU.
FAMILIARITY WITH TOOLS LIKE AUTOCAD, MS OFFICE, AND BASIC ESTIMATION/BOQ WORK IS PREFERABLE
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV ON WHATSAPP NO. 9419137630.
URGENTLY REQUIRED*
*BILLING Ç ACCTS- 2 NO.*
( SALARY+PF+ALLOW.)
GRADUATES WITH CONVEYANCE
NEARBY GANDHINAGAR TO VIJAYPUR PREF.
WALK-IN WITH RESUME-
FAIRDEAL SALES CORP.
NR.BRIDGE,SUNGLI, JAKH, JAMMU 9419177785/ 9419153300
RADHA KRISHNA
I AM A ACCOUNTANT. I KNOW FEEDING OF PURCHASE, SALE AND BANKING IN GST BUSY ANY FIRM OR PARTY CAN INTERESTED PART TIME PLEASE CONTACT THIS NO. 7006429554
HIRING
EXPERIENCED REQUIRED (MINIMUM 1 YEAR)
1. SALES EXECUTIVE (MALE/FEMALE, GRADUATE)
2. CO-ORDINATOR (TECHNICAL) (MALE /FEMALE, GRADUATE)
3. PROCESS COORDINATOR (MALE/FEMALE, GRADUATE)
4. SOCIAL MEDIA EXECUTIVE (MALE/FEMALE, GRADUATE)
RESUME SHARE ON WHATSAPP ONLY : 9858152861
(DON’T CALL ON THIS NUMBER, WHATSAPP ONLY)
LOCATION : NEAR INDIRA CHOWK, JAMMU
STAFF REQUIRED
BILLING PERSON: 1 (MALE/FEMALE)
SALESMAN: 1 (MALE)
SALARY NEGOTIABLE
EXPERIENCE REQUIRED : 4-5 YEARS
AREA: TALAB TILLO, BOHRI
GANPATI JEWELLERY HOUSE PRIVATE LIMITED
CONTACT DETAILS: 9070688000
INFO@GANPATIJEWELERYHOUSE.COM
REQUIRED
ACCOUNTANT HAVING FULL KNOWLEDGE OF GST
CONTACT NO.: +919419649625
BUSINESS OPPORTUNITY
OPEN BRANDED SHOWROOM THROUGH FRANCHISE INDIA LTD OF LEADING COMPANY LIKE HAPPI TEATHREE O CLOCK COFFEE FIGARO'S PIZZA DONER SHACK SHOPS PRE PRIMARY SCHOOLS RELIANCE FASHION STORE TRENDZ BATA FOOTWARE GYM RESTAURANT 100 HOTEL ETC AND OTHER 500 COMPANIES.LOW INVESTMENT HIGH RETURN.
CONTACT RAMESH GUPTA 9419162718
GAUTAM KUMAR 6005820560
REQUIRED
APPLICATION ARE INVITED FOR OPENING EXCLUSIVE GENERIC MEDICINES FRANCHISE STORE IN JAMMU PROVINCE OF GENIVIS REMEDIES PVT LTD PUNE MAHARASHTRA AND GET PROFIT 30 TO 80%.INTERESETED PARTIES MAY CONTANT TO MR RAMESH GUPTA REGIONAL HEAD JAMMU.
MOBILE NO 9419162718.
ID RAMESHGUPTA.UDH@GMAIL.COM
VACANCY IN NDF
1) A & ACCOUNTS OFFICER
SALARY @26000/- CTC
2) PROGRAMME ASSISTANT
3) GRAPHIC DESIGNER
4) DATA ENTRY OPERATOR
2,3 & 4; SALARY @15500/- CTC
WALK-IN INTERVIEW ON 03-8-2026 (10 AM- 2 PM)
FOR ELIGIBILITY AND ADDRESS, VISIT: NDF.NET.IN
SEND RESUME ON WHATSAPP & AT: CAREER@NDF.ORG.IN
8491070082
AMITOJH DIESELS
DIESEL PARTICULATE FILTER APROVE SERVICE CENTER
TEL TURBOCHARGER AUTHORISED SALE AND SERVICE DEALER
DELPHI AUTHORISED DEALER
STANDYNE ROTARY FUEL PUMP AUTHORISED DEALER
ALL TYPES INJECTOR REPAIR AND SERVICE
CENTER
PETROL INJECTOR CLEANING
264/6 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU
MOBILE NUMBER, 9419196129
WE ARE HIRING-
ACCOUNTANT & WEB DESIGNER
JBM ASSOCIATES IS LOOKING FOR MALE & FEMALE ACCOUNTANTS & WEB DESIGNERS.
REQUIREMENTS:
BUSY ACCOUNTING SOFTWARE
ADVANCED EXCEL
BOOKKEEPING & ACCOUNTS MAINTENANCE
TDS RETURNS
GST & INCOME TAX COMPLIANCE
AUDIT WORK
GOOD COMMUNICATION & PROFESSIONAL ATTITUDE
APPLY NOW
EMAIL: ASSOCIATEJBM@GMAIL.COM
MOBILE: 9419115305|9596515305|7780948550
REQUIRE SALES STAFF
REQUIRE SALES EXECUTIVE
FOR ICE CREAM AND DAIRY PRODUCTS.
EXPERIENCE IN FMCG/ BEVERAGE /ICE CREAM / DAIRY PRODUCTS IS PREFERRED.
CALLING & WHATSAPP
9419188049
REQUIRED
YOUNG BOY AS SALESMAN MUST KNOW SCOOTY DRIVING
SALARY : 10,000 + INCENTIVES
CONTACT : K G INDUSTRIES NARWAL
7006616577, 7889947793
REQUIRED
COUPLE FOR ROOM, FEMALE COOK, ROOM FREE + SALARY
PH.9797922717
JOB VACANCY
- SALESMAN & HELPER (MALE) HAVING EXPERIENCE IN SUITS, SAREES, GOWNS, LEHENGAS ETC
- OFFICE CO-ORDINATOR/ASSISTANT MALE/ FEMALE- EXPERIENCE MIN. 2-3 YEARS & BASIC EXCEL SKILLS, GOOD COMMUNICATION
- HELPER (MALE)
- COMPUTER OPERATOR (MALE)
FOR SHOWROOM IN JAMMU CITY
(M) 7006915916
RIDERS REQUIRED-FATAFAT DELIVERY
FATAFAT IS HIRING DELIVERY RIDERS FOR ONLINE FOOD DELIVERY SERVICES IN THE BARI BRAHMANA/BISHNAH AREA
REQUIREMENTS:
OWN BIKE/SCOOTY, VALID DRIVING LICENCE, SMARTPHONE, BASIC KNOWLEDGE OF LOCAL ROUTES
JOB TYPE: FULL-TIME / PART-TIME
FLEXIBLE WORKING HOURS
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT: 6005127177
LOCATION: BARI BRAHAMANA/BISHNAH