EMPLOYMENT (02-07-2026)
POSITION VACANCY SALARY TELLECALLER - 8 - 10K TO 15 K COUNSELLOR/TRAINERS - 5 - 15K TO 20 K OFFICE EXECUTIVE - 10 - 10 K TO 15 K SALES/MNC/BANKING - 10 - 15K TO 20 K COMPUTER OPERATOR -...
POSITION VACANCY SALARY
TELLECALLER - 8 - 10K TO 15 K
COUNSELLOR/TRAINERS - 5 - 15K TO 20 K
OFFICE EXECUTIVE - 10 - 10 K TO 15 K
SALES/MNC/BANKING - 10 - 15K TO 20 K
COMPUTER OPERATOR - 5 - 15K TO 20K
QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRADUATION, BBA, B.TECH, MBA, BCA, BA
CONTACT: 8715978910, 8715880083
URGENT REQUIRED
FRESHER/EXP.
1. SECTION OFFICER, CLERK, SERVICE ADVISOR,
EDP EXECUTIVE, CRM, CRE, RECEPTIONIST,
TELLECALLER, WORKSHOP MANAGER.
2. DISPATCH SUPERVISOR, PACKAGING MACHINE OPERATOR SUPERVISOR, LOGISTIC MANAGER/WARE HOUSE MANAGER, SUPERVISOR, STORE MANAGER, LOADING UNLOADING SUPERVISIOR.
3. BSC, LAB CHEMIST, FOOD TECHNOLOGY, QUALITY ASSURANCE, QUALITY MANAGER.
4. ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL,
HUMAN RESOURCES, DATA ENTRY OPERATOR.
ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR, NEAR STRENGTH FITNESS GYM. GANDHI NAGAR.
CONTACT NO.9149840451,7051690963
PART TIME/FULL TIME
WORK AT HOME
EARN RS 20,000/- TO RS, 50,000/- MONTHLY
MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000
OPPORTUNITY FOR ALL
CALL NOW: 8492937797, 8899318100
ADDRESS: 400/A,
GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED
HOUSEKEEPING STAFF FOR CLEANING SERVING TEA/ COFFEE FOR SALON.
TIMING: 9.30 AM - 8PM
ACCOMODATION AVAILABLE
JANIPUR: 8716010014
REQUIRED
PHARMACIST (FOR DAWAI RAJA PHARMACY)
DAY & NIGHT SHIFT
PLEASE SEND RESUME
SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM OR 9419861215
ONLY EXPERIENCE CANDIDATE CAN APPLY-