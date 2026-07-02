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EMPLOYMENT (02-07-2026)

POSITION VACANCY SALARY TELLECALLER - 8 - 10K TO 15 K COUNSELLOR/TRAINERS - 5 - 15K TO 20 K OFFICE EXECUTIVE - 10 - 10 K TO 15 K SALES/MNC/BANKING - 10 - 15K TO 20 K COMPUTER OPERATOR -...

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Daily Excelsior
11:20 AM Jul 02, 2026 IST
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POSITION VACANCY SALARY

TELLECALLER - 8 - 10K TO 15 K

COUNSELLOR/TRAINERS - 5 - 15K TO 20 K

Advertisement

OFFICE EXECUTIVE - 10 - 10 K TO 15 K

SALES/MNC/BANKING - 10 - 15K TO 20 K

COMPUTER OPERATOR - 5 - 15K TO 20K

QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRADUATION, BBA, B.TECH, MBA, BCA, BA

CONTACT: 8715978910, 8715880083

URGENT REQUIRED

FRESHER/EXP.

1. SECTION OFFICER, CLERK, SERVICE ADVISOR,

EDP EXECUTIVE, CRM, CRE, RECEPTIONIST,

TELLECALLER, WORKSHOP MANAGER.

2. DISPATCH SUPERVISOR, PACKAGING MACHINE OPERATOR SUPERVISOR, LOGISTIC MANAGER/WARE HOUSE MANAGER, SUPERVISOR, STORE MANAGER, LOADING UNLOADING SUPERVISIOR.

3. BSC, LAB CHEMIST, FOOD TECHNOLOGY, QUALITY ASSURANCE, QUALITY MANAGER.

4. ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR, GEM PORTAL,

HUMAN RESOURCES, DATA ENTRY OPERATOR.

ADDRESS.628/A BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR, NEAR STRENGTH FITNESS GYM. GANDHI NAGAR.

CONTACT NO.9149840451,7051690963

PART TIME/FULL TIME

WORK AT HOME

EARN RS 20,000/- TO RS, 50,000/- MONTHLY

MINIMUM INVESTMENT 10,000 TO 35000

OPPORTUNITY FOR ALL

CALL NOW: 8492937797, 8899318100

ADDRESS: 400/A,

GANDHI NAGAR, JAMMU

REQUIRED

HOUSEKEEPING STAFF FOR CLEANING SERVING TEA/ COFFEE FOR SALON.

TIMING: 9.30 AM - 8PM

ACCOMODATION AVAILABLE

JANIPUR: 8716010014

REQUIRED

PHARMACIST (FOR DAWAI RAJA PHARMACY)

DAY & NIGHT SHIFT

PLEASE SEND RESUME

SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM OR 9419861215

ONLY EXPERIENCE CANDIDATE CAN APPLY-

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