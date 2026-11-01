EMPLOYMENT (01-11-2026)
REQUIRED YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS. INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP ON WHATSAPP...
REQUIRED
YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS
A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS.
INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP ON WHATSAPP
BE THE FACE AND VOICE OF A LEADING MEDIA PLATFORM.
(FRESHERS AND INTERNS CAN ALSO APPLY.)
APPLY NOW!
CT. 9419694199, 7780893437
REQURIED FOR NEW CLOUD KITCHEN
REQUIRED PROFESSIONAL CHEF FOR NEW CLOUD KITCHEN PROFESSIONAL IN CHINESE AND INDIAN FOOD AT TRANSPORT NAGAR, JAMMU.
KINDLY CONTACT PH.NO.: 9419701575
MAIL ID: SUNILMAHAJAN1875@GMAIL.COM
REQUIRED
AN EXPERIENCED SALES PERSON MALE/ FEMALE FOR A CAKE SHOP CUM CAFE AT GANDHINAGAR. KNOWLEDGE OF MAKING PASTA/ PIZZA PREFERRED
CONT. 9419196101, 9596611101
VACANCY
JOB TITLE :-
SALES EXECUTIVE FIELD :-
TYRES AND LUBRICANTS
AREA :- JAMMU
SALARY:- BASED ON EXPERIENCE
CONTACT:- 9149435710
REQUIRED
"RQUIRED FOR A FINANCE COMPANY A EXPERIENCED STENO GRAPHER .. APPLY WITH FULL PARTICULARS..
CONTACT...KAMAKHIA FINANCE AND LEASING PVT.LTD...MOTI BAZAR NEAR RANI PARK, JAMMU...
CALL..9419187143
REQUIREMENT OF PHYSIOTHERAPIST
REQUIRED QUALIFIED & EXPERIENCED PHYSIOTHERAPIST FOR A CLINIC SITUATED IN GANDHI NAGAR AREA.
CONTACT: 9419145046
VACANCY
WE ARE IN REQUIREMENT OF THE FOLLOWING STAFF FOR EV CHARGING INFRASTRUCTURE
1. SALES EXECUTIVE
2. TELECALLING
3. HR EXECUTIVE
CONTACT AT : 7889842978
PART TIME JOB
WANTED DRIVER FOR 6 HOURS
SALARY: RS 10,000 MONTHLY
CALL: 9622091258
CAREER OPPORTUNITY
REQUIRED STAFF FOR AN CONSTRUCTION FIRM:
- WORK SUPERVISOR
- SITE ENGINEER
- DRIVER
ELIGIBILITY: EXPERIENCED AND HARDWORKING CANDIDATES PREFERRED.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:
CONTACT NO.: +917006406193
LOCATION: JAMMU
NURSING CAREER OPPORTUNITY
REQUIRED: NURSES (MALE & FEMALE)
DIGISWASTH HEALTH CARE SOLUTION IS INVITING APPLICATIONS FROM QUALIFIED AND DEDICATED NURSING PROFESSIONALS TO JOIN A LEADING HEALTHCARE SOLUTION PROVIDER IN JAMMU & KASHMIR.
ELIGIBILITY CRITERIA:
* QUALIFICATION: ANM/GNM/B.SC. NURSING
* BOTH MALE AND FEMALE CANDIDATES ARE WELCOME TO APPLY.
* FRESHERS ARE ALSO ENCOURAGED TO APPLY.
APPLY NOW! INTERESTED CANDIDATES CAN SHARE THEIR UPDATED RESUMES AT:
EMAIL: SUPPORT@DIGISWASTH.COM
REQUIRED
SALES STAFF
SALES EXECUTIVE - 04
SALES OFFICER - 02
MUST HAVE EXPERIENCE IN THE FMCG PRODUCTS (FOOD & BEVERAGE) SECTOR.
CALL & WHATSAPP
9419188049