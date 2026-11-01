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EMPLOYMENT (01-11-2026)

REQUIRED YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS. INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP ON WHATSAPP...

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Daily Excelsior
11:00 AM Nov 01, 2026 IST
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REQUIRED

YOUNG FEMALE NEWS ANCHORS

A LEADING MEDIA HOUSE INVITES APPLICATIONS FROM YOUNG, CONFIDENT AND TALENTED FEMALE CANDIDATES FOR THE POSITION OF NEWS ANCHORS.

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INTERESTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO SEND THEIR CV ALONG WITH A 15-SECOND VIDEO CLIP ON WHATSAPP

BE THE FACE AND VOICE OF A LEADING MEDIA PLATFORM.

(FRESHERS AND INTERNS CAN ALSO APPLY.)

APPLY NOW!

CT. 9419694199, 7780893437

REQURIED FOR NEW CLOUD KITCHEN

REQUIRED PROFESSIONAL CHEF FOR NEW CLOUD KITCHEN PROFESSIONAL IN CHINESE AND INDIAN FOOD AT TRANSPORT NAGAR, JAMMU.

KINDLY CONTACT PH.NO.: 9419701575

MAIL ID: SUNILMAHAJAN1875@GMAIL.COM

REQUIRED

AN EXPERIENCED SALES PERSON MALE/ FEMALE FOR A CAKE SHOP CUM CAFE AT GANDHINAGAR. KNOWLEDGE OF MAKING PASTA/ PIZZA PREFERRED

CONT. 9419196101, 9596611101

VACANCY

JOB TITLE :-

SALES EXECUTIVE FIELD :-

TYRES AND LUBRICANTS

AREA :- JAMMU

SALARY:- BASED ON EXPERIENCE

CONTACT:- 9149435710

REQUIRED

"RQUIRED FOR A FINANCE COMPANY A EXPERIENCED STENO GRAPHER .. APPLY WITH FULL PARTICULARS..

CONTACT...KAMAKHIA FINANCE AND LEASING PVT.LTD...MOTI BAZAR NEAR RANI PARK, JAMMU...

CALL..9419187143

REQUIREMENT OF PHYSIOTHERAPIST

REQUIRED QUALIFIED & EXPERIENCED PHYSIOTHERAPIST FOR A CLINIC SITUATED IN GANDHI NAGAR AREA.

CONTACT: 9419145046

VACANCY

WE ARE IN REQUIREMENT OF THE FOLLOWING STAFF FOR EV CHARGING INFRASTRUCTURE

1. SALES EXECUTIVE

2. TELECALLING

3. HR EXECUTIVE

CONTACT AT : 7889842978

PART TIME JOB

WANTED DRIVER FOR 6 HOURS

SALARY: RS 10,000 MONTHLY

CALL: 9622091258

CAREER OPPORTUNITY

REQUIRED STAFF FOR AN CONSTRUCTION FIRM:

- WORK SUPERVISOR

- SITE ENGINEER

- DRIVER

ELIGIBILITY: EXPERIENCED AND HARDWORKING CANDIDATES PREFERRED.

INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT:

CONTACT NO.: +917006406193

LOCATION: JAMMU

NURSING CAREER OPPORTUNITY

REQUIRED: NURSES (MALE & FEMALE)

DIGISWASTH HEALTH CARE SOLUTION IS INVITING APPLICATIONS FROM QUALIFIED AND DEDICATED NURSING PROFESSIONALS TO JOIN A LEADING HEALTHCARE SOLUTION PROVIDER IN JAMMU & KASHMIR.

ELIGIBILITY CRITERIA:

* QUALIFICATION: ANM/GNM/B.SC. NURSING

* BOTH MALE AND FEMALE CANDIDATES ARE WELCOME TO APPLY.

* FRESHERS ARE ALSO ENCOURAGED TO APPLY.

APPLY NOW! INTERESTED CANDIDATES CAN SHARE THEIR UPDATED RESUMES AT:

EMAIL: SUPPORT@DIGISWASTH.COM

REQUIRED

SALES STAFF

SALES EXECUTIVE - 04

SALES OFFICER - 02

MUST HAVE EXPERIENCE IN THE FMCG PRODUCTS (FOOD & BEVERAGE) SECTOR.

CALL & WHATSAPP

9419188049

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