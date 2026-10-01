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EMPLOYMENT (01-10-2026)

REQUIRED REPORTER EXPERIENCE - 10 YEARS ADDRESS- CHANNI HIMMAT, JAMMU PH. 7006179650 REQUIRED CHEF CHEF REQUIRED FOR CAFE/RESTAURANT, CHINESE AND CONTINENTAL ETC GOOD SALARY WILL BE PAID. ONLY EXPERIENCED CHEF. LOCATION REHARI COLONY. ACCOMMODATION AVAILABLE CONTACT 7006625613 STAFF REQUIRED MEDICINE...

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Daily Excelsior
10:47 AM Oct 01, 2026 IST
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REQUIRED REPORTER

EXPERIENCE - 10 YEARS

ADDRESS- CHANNI HIMMAT, JAMMU

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PH. 7006179650

REQUIRED CHEF

CHEF REQUIRED FOR CAFE/RESTAURANT, CHINESE AND CONTINENTAL ETC GOOD SALARY WILL BE PAID. ONLY EXPERIENCED CHEF. LOCATION REHARI COLONY. ACCOMMODATION AVAILABLE

CONTACT 7006625613

STAFF REQUIRED

MEDICINE GODOWN- MALE

WORKING HOURS:

10 AM TO 6 PM

SALARY- 9,000/-

AREA:- CHANNI RAMA

CALL:- 9419230645

JOB VACANCY

CAMBRIDGE MONTESSORI JUNIOR PRESCHOOL

SECTOR-EXTENSION D, SAINIK COLONY,

JAMMU - 180011

(NEAR HERITAGE SCHOOL)

WE ARE LOOKING FOR

TEACHING STAFF

HELPER / SUPPORT STAFF

WALK-IN INTERVIEW

2ND OCTOBER 2026

10:00 AM - 12:00 PM

FOR DETAILS / CONTACT: 7051335222

TEACHER REQUIRED

REASONING

MATH

FOR BANK SSC COACHING!

FOR INTERVIEW,

CONTACT 8493997300

EMAIL CV

INFOCAREER263@GMAIL.COM

(EXPERIENCED ONLY)

URGENT REQUIRED

1. STORE OFFICER, PURCHASE MANAGER, SITE ENGINEER, OFFICE ADMIN, COMPUTER OPERATOR , ACCOUTANT, GEM.OPERATOR.

2. DIPLOMA/DEGREE. MEC, ELEC, CIVIL, PLUMBER, FITTER, IT, CSE.

3. BSC, MSC, B.PHARMA, M.PHARMA, BCA, MCA, B.COM, M.COM.

4. RECEPTIONIST, COUNSELOR, ADMISSION COUNSELOR, OPERATION EXECUTIVE, TELLECALLER, TAILOR.

5. CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, SALE EXECUTIVE.

ADDRESS. 628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.

CONTACT NO: 9149840451.

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