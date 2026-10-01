EMPLOYMENT (01-10-2026)
REQUIRED REPORTER EXPERIENCE - 10 YEARS ADDRESS- CHANNI HIMMAT, JAMMU PH. 7006179650 REQUIRED CHEF CHEF REQUIRED FOR CAFE/RESTAURANT, CHINESE AND CONTINENTAL ETC GOOD SALARY WILL BE PAID. ONLY EXPERIENCED CHEF. LOCATION REHARI COLONY. ACCOMMODATION AVAILABLE CONTACT 7006625613 STAFF REQUIRED MEDICINE...
REQUIRED REPORTER
EXPERIENCE - 10 YEARS
ADDRESS- CHANNI HIMMAT, JAMMU
PH. 7006179650
REQUIRED CHEF
CHEF REQUIRED FOR CAFE/RESTAURANT, CHINESE AND CONTINENTAL ETC GOOD SALARY WILL BE PAID. ONLY EXPERIENCED CHEF. LOCATION REHARI COLONY. ACCOMMODATION AVAILABLE
CONTACT 7006625613
STAFF REQUIRED
MEDICINE GODOWN- MALE
WORKING HOURS:
10 AM TO 6 PM
SALARY- 9,000/-
AREA:- CHANNI RAMA
CALL:- 9419230645
JOB VACANCY
CAMBRIDGE MONTESSORI JUNIOR PRESCHOOL
SECTOR-EXTENSION D, SAINIK COLONY,
JAMMU - 180011
(NEAR HERITAGE SCHOOL)
WE ARE LOOKING FOR
TEACHING STAFF
HELPER / SUPPORT STAFF
WALK-IN INTERVIEW
2ND OCTOBER 2026
10:00 AM - 12:00 PM
FOR DETAILS / CONTACT: 7051335222
TEACHER REQUIRED
REASONING
MATH
FOR BANK SSC COACHING!
FOR INTERVIEW,
CONTACT 8493997300
EMAIL CV
INFOCAREER263@GMAIL.COM
(EXPERIENCED ONLY)
URGENT REQUIRED
1. STORE OFFICER, PURCHASE MANAGER, SITE ENGINEER, OFFICE ADMIN, COMPUTER OPERATOR , ACCOUTANT, GEM.OPERATOR.
2. DIPLOMA/DEGREE. MEC, ELEC, CIVIL, PLUMBER, FITTER, IT, CSE.
3. BSC, MSC, B.PHARMA, M.PHARMA, BCA, MCA, B.COM, M.COM.
4. RECEPTIONIST, COUNSELOR, ADMISSION COUNSELOR, OPERATION EXECUTIVE, TELLECALLER, TAILOR.
5. CRE, CRM, SERVICE ADVISOR, SALE EXECUTIVE.
ADDRESS. 628/A.BEHIND LAKSHMI NARYANA MANDIR GANDHINAGER NEAR STRENGTH FITNESS CLUB.
CONTACT NO: 9149840451.