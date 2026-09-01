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EMPLOYMENT (01-09-2026)

VACANCY:- SALES EXECUTIVE A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB) 1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT 2. UDHAMPUR DISTT REQUIREMENTS: I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID...

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Daily Excelsior
11:06 AM Sep 01, 2026 IST
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VACANCY:- SALES EXECUTIVE

A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB)

1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT

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2. UDHAMPUR DISTT

REQUIREMENTS:

I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE

II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE

RESUME SEND ON WHATSAPP

CONTACT:- 94191-99199

REQUIRED

ACCOUNTANT

FULL TIME JOB

10AM - 5PM

OFFICE LOCATION: RING ROAD, NATRAL, 181132

EMAIL: SIJALMAHAJAN80@GMAIL.COM

CAREERS.BHAGWATILOGISTICS@GMAIL.COM

MRAJAT94.RM@GMAIL.COM

VACANCY

1. TELLE CALLER - F

2. SERVICE ADVISOR - M

3. SECURITY GUARDS - M

CONTACT : ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU.

# 7006361992

EMAIL:

SERVICE@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM

URGENT NEED

WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL

HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION

F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.

BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)

ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)

GENERAL MANAGER

THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT

TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315

REQUIRED

REQUIRED MALE CANDIDATE FOR FRONT DESK HAVING MINIMUM 1 YEAR COMPUTER KNOWLEDGE

FURTHER DETAILS SEND RESUME ON

EMAIL--SUVIDHAVETS@GMAIL.COM

REQUIRED

FEMALE BABYSITTER / BABY CARE TAKER

REQUIRED FOR A 4 YEARS

OLD BABY BOY

10TH PASS TIMING : 9AM TO 7 PM

LOCATION: MARBLE MARKET TRIKUTA NAGAR,JAMMU

SALARY: 10000/- NEGOTIABLE

CONTACT: 9419202725

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