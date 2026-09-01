EMPLOYMENT (01-09-2026)
VACANCY:- SALES EXECUTIVE A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB) 1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT 2. UDHAMPUR DISTT REQUIREMENTS: I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID...
VACANCY:- SALES EXECUTIVE
A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY IS LOOKING FOR EXPERIENCED / FRESHER SALES EXECUTIVES (MALE CANDIDATE) (FIELD JOB)
1. KATHUA SAMBA & BILLAWAR DISTT
2. UDHAMPUR DISTT
REQUIREMENTS:
I. CANDIDATES MUST HAVE THEIR OWN MOTORCYCLE WITH A VALID DRIVING LICENCE
II. SALARY WILL BE AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
RESUME SEND ON WHATSAPP
CONTACT:- 94191-99199
REQUIRED
ACCOUNTANT
FULL TIME JOB
10AM - 5PM
OFFICE LOCATION: RING ROAD, NATRAL, 181132
EMAIL: SIJALMAHAJAN80@GMAIL.COM
CAREERS.BHAGWATILOGISTICS@GMAIL.COM
MRAJAT94.RM@GMAIL.COM
VACANCY
1. TELLE CALLER - F
2. SERVICE ADVISOR - M
3. SECURITY GUARDS - M
CONTACT : ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU.
# 7006361992
EMAIL:
SERVICE@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
URGENT NEED
WANTED DYNAMIC AND EXPERIENCED STAFF FOR A REPUTED HOTEL
HEAD COOK/CHEF (02)- EXPERT IN MULTI CUISINE PREPARATION
F&B SERVICE STEWARDS (04) ENERGETIC, WELL - GROOMED, WITH BASIC HOSPITALITY EXPERIENCE.
BAR MAN (02), HOUSEKEEPING SUPERVISOR (03), DRIVER (02)
ATTRACTIVE SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE. FREE ACCOMMODATION/FOOD AVAILABLE FOR OUTSTATION CANDIDATES. WALK IN-INTERVIEW BETWEEN 3 PM TO 5.00 PM (MONDAY TO SATURDAY)
GENERAL MANAGER
THE GRAND INN HOTEL BAR & RESTAURANT
TRIKUTA NAGAR JAMMU- 9103433315
REQUIRED
REQUIRED MALE CANDIDATE FOR FRONT DESK HAVING MINIMUM 1 YEAR COMPUTER KNOWLEDGE
FURTHER DETAILS SEND RESUME ON
EMAIL--SUVIDHAVETS@GMAIL.COM
REQUIRED
FEMALE BABYSITTER / BABY CARE TAKER
REQUIRED FOR A 4 YEARS
OLD BABY BOY
10TH PASS TIMING : 9AM TO 7 PM
LOCATION: MARBLE MARKET TRIKUTA NAGAR,JAMMU
SALARY: 10000/- NEGOTIABLE
CONTACT: 9419202725