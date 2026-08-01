EMPLOYMENT (01-08-2026)
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE KARTAVYA BHAWAN-I, NEW DELHI-110001 ADVERTISEMENT NO. A-12025/01/2024-DR DATED: 15TH JULY, 2026 APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM-CONTRACT) TO THE...
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
KARTAVYA BHAWAN-I, NEW DELHI-110001
ADVERTISEMENT NO. A-12025/01/2024-DR DATED: 15TH JULY, 2026
APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM-CONTRACT) TO THE POST OF DRUGS CONTROLLER (INDIA), GROUP 'A', LEVEL 14 (RS. 1,44,200-2,18.200) IN THE PAY MATRIX IN THE CENTRAL DRUGS STANDARD CONTROL ORGANISATION, DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE FROM AMONGST OFFICERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR STATE GOVERNMENT OR UNION TERRITORY ADMINISTRATION OR AUTONOMOUS BODY OR STATUTORY ORGANISATION OR PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS OR RECOGNISED UNIVERSITY OR RECOGNISED RESEARCH INSTITUTION. THE DETAILS OF THE POST, ELIGIBILITY CRITERIA, JOB REQUIREMENT, AGE LIMIT, ETC. REQUIRED FOR THE POST ARE AVAILABLE ON THE MINISTRY'S WEBSITE VIZ. WWW.MOHFW.NIC. IN.
2. CANDIDATES INTERESTED IN APPLYING FOR THE POST MAY VISIT THE WEBSITE OF THE MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE FOR DETAILS AND DOWNLOAD THE APPLICATION FORM. THE APPLICATIONS COMPLETE IN ALL RESPECTS AND ACCOMPANIED BY THE ESSENTIAL DOCUMENTS, SHOULD REACH THE UNDERSIGNED [SHAILENDER KAUSHIK, UNDER SECRETARY (DRUGS REGULATION), MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE. WORK HALL NO.01. C WING, KARTAVYA BHAWAN-I, NEW DELHI-110001] WITHIN 60 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS ADVERTISEMENT IN THE EMPLOYMENT NEWS.
SD/-
(SHAILENDER KAUSHIK)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
CBC 17194/11/0015/2627
VISHWA BHARATI WOMEN'S WELFARE INSTITUTION
RECRUITMENT OF
PRINCIPALS
1. APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF PRINCIPALS AT VISHWA BHARATI HIGHER SECONDARY SCHOOL, AKALPUR MORH JAMMU AND VISHWA BHARTI HIGHER SECONDARY SCHOOL, KRALYAR RAINAWARI, SRINAGAR.
2. FOR DETAILS REGARDING AGE, QUALIFICATION. EXPERIENCE, APPLICATION FORM AND METHOD OF APPLYING KINDLY VISIT SCHOOL WEBSITE.
HTTPS://WWW.VBPSJAMMU.COM/JOBS.ASPX
SECRETARY
URGENTLY REQUIRED
IMTESH BHAT CONTRACTORS & ENGINEERS
1. SITE SUPERVISOR - 2 NO.
(HAVING OWN TWO WHEELER)
2. COMPUTER OPERATOR - 1 NO.
(HAVING KNOWLEDGE OF TALLY & MS EXCEL)
SALARY NEGOTIABLE
PREFERED AREA :-
ROOP NAGAR JAMMU
OR NEAR BY AREAS
CONTACT NO. 9796629599, 7006446765
KIDZEE & MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, VIJAYPUR REQUIRES:
* ACADEMIC INCHARGE (FEMALE)
* KINDERGARTEN TEACHERS - 2 (FEMALE)
* PRIMARY TEACHERS (CLASSES 1ST TO 6TH)
* SAFAI KARAMCHARI
* AAYA
PICK & DROP FACILITY AVAILABLE
CONTACT: 9796733777, 7889636533
SEND RESUME: KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
1) TELLECALLER (FEMALE)
(FRESHER ALSO APPLY)
MASTER TRUST OFFICE
H NO. 132/A GANDHI NAGAR JAMMU
OPPOSITE UCO BANK
0191-2458746, 9419786271, 7006105171, 7006238561
WANTED
FEMALE TRAINER FOR A GYM IN JAMMU CITY
REQUIREMENTS
EXPERIENCE IN GYM TRAINING & FITNESS PROGRAMS
GOOD COMMUNICATION SKILLS & POSITIVE ATTITUDE
SPECIALIZATION IN WEIGHT LOSS, STRENGTH TRAINING, ZUMBA / AEROBICS WILL BE AN ADDED ADVANTAGE
JOIN OUR FITNESS FAMILY!
INSPIRE. MOTIVATE. TRANSFORM.
ATTRACTIVE SALARY |
GROWTH OPPORTUNITY
CONTACT: 7889406772, WHATSAPP: 9419800010
BE A PART OF OUR FITNESS JOURNEY!
REQUIRED
1. AUTO DRIVERS FOR INDUSTRY (2 NO.)
2. TRUCK DRIVERS (3 NO.)
ONLY SERIOUS CANDIDATES APPLY WITH VALID DRIVING LICENCE
FOR KK ENTERPRISES
PHASE 3RD INDUSTRIAL AREA LANE NO. 22, GANGYAL.
CONTACT :
9622149820, 9596002125
REQUIREMENT OF ELECTRICAL ENGINEER
ELECTRICAL ENGINEER WITH MINIMUM FIVE YEARS' EXPERIENCE IN A RELEVANT FIELD IS REQUIRED.
SALARY: NEGOTIABLE.
OFFICE LOCATION: BAHU PLAZA, JAMMU.
FAMILIARITY WITH TOOLS LIKE AUTOCAD, MS OFFICE, AND BASIC ESTIMATION/BOQ WORK IS PREFERABLE
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR CV ON WHATSAPP NO. 9419137630.
REQUIRED
REQUIREMENT OF 1 EXPERT COMPUTER OPERATOR FOR OUR POLLUTION CHECKING CENTRE LOCATED AT TALAB TILLO NEAR BEE N HOSPITAL JAMMU.
CONTACT NO: 7051187637
SALARY: 10000
TIMING: 9:00 AM TO 7.00 PM