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EMPLOYMENT (01-07-2026)

MATHS TEACHER REQUIRED FOR CLASS 9TH & 10TH (CBSE/JKBOSE) * MUST BE ABLE TO TEACH RD SHARMA * EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED CHINORE, BANTALAB, JAMMU 6006815434 WORKING HOURS 4-5 HOURS JOB JOB JOB NEED FOR QSR COMPANY INSIDER CREQ MEMBER: 10...

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Daily Excelsior
11:02 AM Jul 01, 2026 IST
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MATHS TEACHER REQUIRED

FOR CLASS 9TH & 10TH (CBSE/JKBOSE)

* MUST BE ABLE TO TEACH RD SHARMA

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* EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED

CHINORE, BANTALAB, JAMMU

6006815434

WORKING HOURS 4-5 HOURS

JOB JOB JOB

NEED FOR QSR COMPANY

INSIDER CREQ MEMBER: 10

DELIVERY BOY: 20

CONTACT NO.

9796243311, 9906172183, 9541021521

WE ARE HIRING OFFICE STAFF

WALK IN INTERVIEW

COMPANY NAME: MASTERLINK INDIA

ADDRESS: 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011

REQUIRED STAFF

1. SALES & OFFICE (10 K TO 20 K)

MALE AND FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITION

FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY

CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9186391281

COME AT OFFICE ALONG WITH CV

REQUIRED

OFFICE BOY - 2

TYPIST - 2

FOR AN INSTITUTE AT

GANDHI NAGAR

9419104013, 7006740581

WANTED TEACHER FOR U.K.G

INTERVIEW ON 2ND JULY 2026 FROM 10.30 AM TO 12.30 PM AT

THE OFFICE OF THE PRINCIPAL

J.B.S. HIGH SCHOOL

OPP DEWAN MANDIR, KACHI CHAWNI

CONTACT NO: 9596740756

SD/-

PRINCIPAL

URGENTLY REQUIRED

FEMALE CANDIDATES FOR HELPER/GENERAL CLEANLINESS FOR INSTITUTE AT POONCH LANE, UDHEYWALA JAMMU.

MINIMUM QUALIFICATION - 8TH

SALARY NEGOTIABLE

CONTACT : 9906290548, 7006352154

REQUIRED

AT PRIVATE LIMITED COMPANY OFFICE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.

1. CHIEF SENIOR ACCOUNTANT-01

(CA/CA EQUIVALENT MINIMUM 10YRS EXPERIENCE)

1. JR ACCOUNTANT -02

(MINIMUM 4-6 YRS EXPERIENCE)

1. MKT REP. -05

(YOUNG PERSON 20-30YRS AND ENERGETIC) OUT OF STATE WORK

1. PERSONAL SEC. CUM LETTER DRAFTER-01

2. OFFICE BEARER-02 ( COMPUTER OPERATOR) ( FEMALE PREFERRED)

3. TRANSPORT SEGMENT PERSONAL -01 ABILITY TO ARRANGE VEHICLE PAN INDIA LEVEL

CONTACT CELL-9906010777,

MAIL ID:

PURCHASE@OSAKAGROUP.IN / DIRECTOR@OSAKAGROUP.IN

“JOB FOR MALE ONLY’’

" FOR THE ALL WORKS "

1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .

2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .

3. GRADUATE PREFERRED .

4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .

GOLE PULI ,T.T, JAMMU

CALL@8899124041

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