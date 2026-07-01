EMPLOYMENT (01-07-2026)
MATHS TEACHER REQUIRED FOR CLASS 9TH & 10TH (CBSE/JKBOSE) * MUST BE ABLE TO TEACH RD SHARMA * EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED CHINORE, BANTALAB, JAMMU 6006815434 WORKING HOURS 4-5 HOURS JOB JOB JOB NEED FOR QSR COMPANY INSIDER CREQ MEMBER: 10...
MATHS TEACHER REQUIRED
FOR CLASS 9TH & 10TH (CBSE/JKBOSE)
* MUST BE ABLE TO TEACH RD SHARMA
* EXPERIENCED CANDIDATES PREFERRED
CHINORE, BANTALAB, JAMMU
6006815434
WORKING HOURS 4-5 HOURS
JOB JOB JOB
NEED FOR QSR COMPANY
INSIDER CREQ MEMBER: 10
DELIVERY BOY: 20
CONTACT NO.
9796243311, 9906172183, 9541021521
WE ARE HIRING OFFICE STAFF
WALK IN INTERVIEW
COMPANY NAME: MASTERLINK INDIA
ADDRESS: 1ST FLOOR ICICI BANK, NEAR FOWARA CHOWK, GREATER KAILASH, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR 180011
REQUIRED STAFF
1. SALES & OFFICE (10 K TO 20 K)
MALE AND FEMALE CANDIDATES CAN APPLY FOR THOSE POSITION
FRESHER & EXPERIENCE CAN ALSO APPLY
CONTACT US ON CALLING OR WHATSAPP :-9186391281
COME AT OFFICE ALONG WITH CV
REQUIRED
OFFICE BOY - 2
TYPIST - 2
FOR AN INSTITUTE AT
GANDHI NAGAR
9419104013, 7006740581
WANTED TEACHER FOR U.K.G
INTERVIEW ON 2ND JULY 2026 FROM 10.30 AM TO 12.30 PM AT
THE OFFICE OF THE PRINCIPAL
J.B.S. HIGH SCHOOL
OPP DEWAN MANDIR, KACHI CHAWNI
CONTACT NO: 9596740756
SD/-
PRINCIPAL
URGENTLY REQUIRED
FEMALE CANDIDATES FOR HELPER/GENERAL CLEANLINESS FOR INSTITUTE AT POONCH LANE, UDHEYWALA JAMMU.
MINIMUM QUALIFICATION - 8TH
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT : 9906290548, 7006352154
REQUIRED
AT PRIVATE LIMITED COMPANY OFFICE IN CHANNI HIMMAT, JAMMU.
1. CHIEF SENIOR ACCOUNTANT-01
(CA/CA EQUIVALENT MINIMUM 10YRS EXPERIENCE)
1. JR ACCOUNTANT -02
(MINIMUM 4-6 YRS EXPERIENCE)
1. MKT REP. -05
(YOUNG PERSON 20-30YRS AND ENERGETIC) OUT OF STATE WORK
1. PERSONAL SEC. CUM LETTER DRAFTER-01
2. OFFICE BEARER-02 ( COMPUTER OPERATOR) ( FEMALE PREFERRED)
3. TRANSPORT SEGMENT PERSONAL -01 ABILITY TO ARRANGE VEHICLE PAN INDIA LEVEL
CONTACT CELL-9906010777,
MAIL ID:
PURCHASE@OSAKAGROUP.IN / DIRECTOR@OSAKAGROUP.IN
“JOB FOR MALE ONLY’’
" FOR THE ALL WORKS "
1. SHOULD KNOW COOKING , HOUSEKEEPING WORK , SHOP HANDLING , BUILDING HANDLING ETC .
2. SALARY = RS 15000 + ROOM + FOOD + MEDICAL HELP + EDUCATION + INCENTIVES ETC .
3. GRADUATE PREFERRED .
4. NOT HESITATE TO DO ALL THE WORKS .
GOLE PULI ,T.T, JAMMU
CALL@8899124041