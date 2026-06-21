DDP Jammu holds workshop on NDPS prosecution, e-Sakshya implementation
Excelsior Correspondent JAMMU, June 20: Deputy Director Prosecution (DDP) Jammu, Rajesh Gill, organized a “Feedback & Acquittal Analysis Workshop on Effective NDPS Prosecution and Effective Implementation of e-Sakshya” at Court Complex, Janipur. The workshop, attended by prosecutors from across Jammu...
Excelsior Correspondent
JAMMU, June 20: Deputy Director Prosecution (DDP) Jammu, Rajesh Gill, organized a “Feedback & Acquittal Analysis Workshop on Effective NDPS Prosecution and Effective Implementation of e-Sakshya” at Court Complex, Janipur.
The workshop, attended by prosecutors from across Jammu district, was conducted under the directions of the Director General of Prosecution, J&K. The programme aimed to obtain practical feedback from prosecutors on the implementation of strategies and legal principles. It also served as a platform to identify challenges faced during investigation, trial and appellate stages of cases under NDPS Act.
Key issues discussed included analysis of conviction and acquittal cases, trial-related challenges, effective implementation of e-Sakshya, and measures to strengthen prosecution strategies in NDPS matters. A practical demonstration on the implementation of e-Sakshya was also conducted to enhance participants’ understanding of the digital evidence system.
During deliberations, prosecutors shared experiences from cases resulting in convictions, acquittals and bail orders. Discussions focused on procedural deficiencies, witness examination, compliance with statutory provisions of the NDPS Act, handling of electronic evidence, and issues relating to Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA).
Those participated in the workshop include PP Himanshu Parkash (Principal Sessions Court Jammu); APP Anuj Gupta (Fast Track Court POCSO); APP Manmohit Sharma (3rd Additional Sessions Court); APP Sunil Sharma (NDPS Court); APP Ankush Gupta (CJM Jammu); APP Altaf Hussain (DDP Office); APP Geetanjali Bhagat; APP Pallavi Bakhshi (Passenger Tax Court Jammu); APP Palak Sharma (Munsiff Court Jammu); APP Pawandeep Kour (Forest Court Jammu and JMIC R.S. Pura); APP Neha Sharma (2nd Additional Munsiff Jammu); APP Sonali Parihar (3rd Additional Munsiff Jammu); APP Asifa Malik (Sub Judge 13 FC Jammu); APP Priya Sharma (Munsiff Court Akhnoor); APP Nitish Sharma (JMIC Bishnah); APP Tushita (City Court Jammu); APP Vishal Khajuria (JJB Jammu); APP Manasvi Mahajan (Municipal Court Jammu); APP Arti Devi (Electricity Court Jammu); and APP Bandhana Sharma (Sub Judge Court Jammu).