Congress leaders Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad addressing a gathering at the party office in Srinagar on Tuesday. -Excelsior/Shakeel By Daily Excelsior - 11/08/2021 Share Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Linkedin Telegram Email Print Congress leaders Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad addressing a gathering at the party office in Srinagar on Tuesday. -Excelsior/Shakeel Congress leaders Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad addressing a gathering at the party office in Srinagar on Tuesday. -Excelsior/Shakeel