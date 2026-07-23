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CM Omar Launches ASCEND 2026 Startup Summit in Srinagar

  The Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah inaugurated ASCEND J&K 2026, described as Jammu and Kashmir's biggest-ever startup ecosystem summit, urging young entrepreneurs to embrace innovation, learn from failures and transform ideas into successful enterprises while assuring...

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Daily Excelsior
04:01 PM Jul 23, 2026 IST
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The Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah inaugurated ASCEND J&K 2026, described as Jammu and Kashmir's biggest-ever startup ecosystem summit, urging young entrepreneurs to embrace innovation, learn from failures and transform ideas into successful enterprises while assuring full government support to strengthen the Union Territory's startup ecosystem.

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