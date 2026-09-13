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CIK Conducts Search Raids in Shopian, Kulgam Over Terror-Related Case

Counter Intelligence Kashmir conducted search raids at multiple locations in South Kashmir in connection with a terror-related case, officials said. According to officials, CIK teams carried out searches at several locations in Shopian and Kulgam districts as part of...

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Daily Excelsior
11:48 AM Sep 13, 2026 IST
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Counter Intelligence Kashmir conducted search raids at multiple locations in South Kashmir in connection with a terror-related case, officials said. According to officials, CIK teams carried out searches at several locations in Shopian and Kulgam districts as part of an ongoing investigation into alleged subversive activities.

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