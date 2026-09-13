CIK Conducts Search Raids in Shopian, Kulgam Over Terror-Related Case
Counter Intelligence Kashmir conducted search raids at multiple locations in South Kashmir in connection with a terror-related case, officials said. According to officials, CIK teams carried out searches at several locations in Shopian and Kulgam districts as part of...
Counter Intelligence Kashmir conducted search raids at multiple locations in South Kashmir in connection with a terror-related case, officials said. According to officials, CIK teams carried out searches at several locations in Shopian and Kulgam districts as part of an ongoing investigation into alleged subversive activities.
Advertisement
Advertisement