BJP Leadership Had Links With Terrorist Commander Alleges PCC President
PCC president Tariq Hamid Karra said former terrorist commander Talib Hussain had relations with ex J&K BJP president. PCC president said BJP has made slanderous remarks at LOP in Lok Sabha Rahul Gandhi which is highly objectionable ...
PCC president Tariq Hamid Karra said former terrorist commander Talib Hussain had relations with ex J&K BJP president. PCC president said BJP has made slanderous remarks at LOP in Lok Sabha Rahul Gandhi which is highly objectionable
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