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Home / Videos / BJP Leadership Had Links With Terrorist Commander Alleges PCC President

BJP Leadership Had Links With Terrorist Commander Alleges PCC President

PCC president Tariq Hamid Karra said former terrorist commander Talib Hussain had relations with ex J&K BJP president. PCC president said BJP has made slanderous remarks at LOP in Lok Sabha Rahul Gandhi which is highly objectionable ...

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Daily Excelsior
01:57 PM Sep 19, 2026 IST
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PCC president Tariq Hamid Karra said former terrorist commander Talib Hussain had relations with ex J&K BJP president. PCC president said BJP has made slanderous remarks at LOP in Lok Sabha Rahul Gandhi which is highly objectionable

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