AISSNG 2026 witnesses thrilling sporting action at Nagrota
Excelsior Sports Correspondent JAMMU, Sept 2: The All India Sainik Schools National Games (AISSNG) 2026-Group 'A', hosted by Sainik School Nagrota, witnessed a vibrant display of sporting excellence, with young athletes and players competing in volleyball, boys' basketball, girls' basketball...
Excelsior Sports Correspondent
JAMMU, Sept 2: The All India Sainik Schools National Games (AISSNG) 2026-Group 'A', hosted by Sainik School Nagrota, witnessed a vibrant display of sporting excellence, with young athletes and players competing in volleyball, boys' basketball, girls' basketball and athletics.
In volleyball, Sainik School Nagrota defeated Dayanand Public School Nabha by 2-0, while Sainik School Kapurthala beat Royal International School Fatehabad by 2-1. In the evening session, Sainik School Kunjpura defeated Sainik School Kapurthala by 2-1, while Dayanand Public School Nabha registered a 2-0 win over Sainik School Sujanpur Tira.
In boys' basketball, Sainik School Nagrota registered a commanding 60-12 victory over Royal International School Fatehabad, while Sainik School Kapurthala defeated Dayanand Public School Nabha by 56-36. Sainik School Kunjpura beat Dayanand Public School Nabha by 59-36, while Royal International School Fatehabad defeated Sainik School Sujanpur Tira by 46-22.
The girls' basketball competition saw Sainik School Nagrota defeat Royal International School Fatehabad by 29-21, while Sainik School Kunjpura edged past Sainik School Kapurthala by 9-7.
Athletics produced several strong performances. In the 1500m Junior Girls, RIRS Fatehabad finished first, followed by Sainik School Kunjpura and Sainik School Kapurthala. RIRS Fatehabad also won the 4x100m Junior Girls Relay, with Sainik School Kunjpura and Sainik School Nagrota securing second and third positions. Sainik School Kunjpura topped the 200m Junior Girls, followed by Sainik School Nagrota and RIRS Fatehabad.
In the 400m Sub-Junior Boys, Sainik School Nagrota emerged winner, followed by RIRS Fatehabad and Dayanand Public School Nabha. RIRS Fatehabad won the 200m Sub-Junior Boys, with Sainik School Nagrota and Sainik School Sujanpur Tira finishing second and third.
In the 4x100m Sub-Junior Boys Relay, RIRS Fatehabad secured first position, followed by Woods Park School Hamirpur and Sainik School Nagrota. Shri Mati Kesari Devi Lohia Jairam Public School, Kurukshetra, Sainik School Kunjpura, Dayanand Public School Nabha, Sainik School Sujanpur Tira and Sainik School Kapurthala secured fourth to eighth positions, respectively.
In the 400m Junior Girls, Sainik School Kapurthala finished first, followed by Sainik School Kunjpura and Sainik School Sujanpur Tira.