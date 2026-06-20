5paisa Capital launches AlgoSpace to make algorithmic trading accessible to retail investors
NEW DELHI, June 20: Brokerage firm 5paisa Capital on Saturday launched AlgoSpace, an algorithmic trading platform aimed at simplifying algo-based investing and trading for retail participants. It enables traders to access and deploy pre-built algorithmic trading strategies without requiring coding...
NEW DELHI, June 20: Brokerage firm 5paisa Capital on Saturday launched AlgoSpace, an algorithmic trading platform aimed at simplifying algo-based investing and trading for retail participants.
It enables traders to access and deploy pre-built algorithmic trading strategies without requiring coding skills, technical infrastructure, or complex configurations, the company said in a statement.
Algorithmic trading has traditionally been dominated by institutional investors and technically advanced market participants due to the complexity involved in developing and executing automated strategies, it said.
With AlgoSpace, 5paisa seeks to lower these barriers by offering a curated marketplace of ready-to-use trading strategies, it added.
The company said AlgoSpace would not levy any additional platform fees or commissions beyond existing trading charges. (PTI)
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