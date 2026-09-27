2 XEns, 74 AEEs shifted in JSD
Excelsior Correspondent JAMMU, Sept 26: The Government today issued orders of transfers and postings of two Executive Engineers (XEns) and 74 Assistant Executive Engineers (AEAs), Civil in the Jal Shakti Department. Over 50 AEEs were also provided additional charge of...
Excelsior Correspondent
JAMMU, Sept 26: The Government today issued orders of transfers and postings of two Executive Engineers (XEns) and 74 Assistant Executive Engineers (AEAs), Civil in the Jal Shakti Department. Over 50 AEEs were also provided additional charge of the equivalent posts.
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Executive Engineer, Mehboob Ali Wazir has been shifted from S&D Division-II, SMC Srinagar to the Administrative Department for further posting while XEn Nisar Ahmed Malik, awaiting orders of adjustment, has been posted to S&D Div –II, SMC Srinagar, vice Wazir.
AEE, Mukhtar Ahmad Khanday has been shifted from Irrigation Sub-Division Bandipora, of Hydraulic Division Bandipora to the office of Superintending Engineer, Hydraulic Circle Budgam as TO against available vacancy; Ahmad Bashir Kambay from Flood Control Sub-Division Sumbal, of Irrigation & Flood Control Division Sumbal to Irrigation Sub-Division Bandipora, Hydraulic Division Bandipora vice Mukhtar Ahmad Khanday; Mudasir Nayeem from PHE Sub-Division Pattan, of PHE Division Baramulla to the office of Executive Engineer, Irrigation & Flood Control Division Ganderbal as Tech officer; Sajad Ahmad from Irrigation Sub-Division Kupwara, of Irrigation & Flood Control Division Kupwara to PHE Sub-Division Pattan; Iqbal Javeed Ganayee from Irrigation Sub-Division Baramulla to Irrigation Sub-Division Kupwara; Hafsa Farooq from Flood Control Sub-Division-I/ SD OFC of Irrigation & Flood Control Division Baramulla to Flood Planning & Designing Sub-Division Sopore, of Irrigation Construction Division Pampore; Mohammad Shaban Khanday from Flood Control Sub-Division Pampore to Flood Planning & Designing Sub-Division Anantnag, of Irrigation Construction Division Pampore; Ahmad Fayaz Yatoo from PHE Sub-Division Chadoora, of PHE Division Chadoora to Irrigation Sub-Division Pakharpora, Budgam; Abdul Haq, Technical Officer to Executive Engineer, PHE Division Shopian to the Irrigation Sub-Division Rajpora, Irrigation Division Tral; Anzar Ahmad Koka from Irrigation Sub-Division Rajpora, of Irrigation Division Tral to the Irrigation Sub Division Qazigund of Irrigation Division Kulgam; Imtiyaz Ahmad Bhat from Sub-Division Gool of PHE Hydraulic Division Ramban to the Flood Control Sub-Division Awantipora of Flood Control Division Kakapora; Arun Kumar from Sub-Division Pump House Nowshera, of Irrigation and Flood Control Division Nowshera to PHE Sub-Division Kandi-I, of PHE Rural Division Jammu.
AEE, Rajeshwar Singh has been shifted from Sub-Division Irrigation Pargwal, of Irrigation Division Akhnoor to PHE Sub-Division Billawar of PHE Division Kathua; Shivalik Baru from Ravi Canal Construction Upper Sub-Division-II, Ravi Canal Construction Upper Division Kathua to the office of Executive Engineer, PHE Division Mendhar as Tech officer. He shall also hold the additional charge of the post of AEE, Irrigation Sub-Division Mendhar.
Raheel Ahmad Wadera has been transferred from Flood Control Sub-Division Awantipora, of Flood Control Division Kakapora to PHE Sub-Division Gool; Manmohan Gupta from PHE Sub-Division Mandi, of PHE Division Poonch to the office of Superintending Engineer, Hydraulic Circle Udhampur as Tech Officer; Nomit Singh Chib from PHE Sub-Division Kandi-I of PHE Rural Division Jammu to Pump House Sub-Division Nowshera, of Irrigation and Flood Control Division Nowshera; Atul Sharma from Quality Control Sub Division, PHE City Division South to Tawi Canal Construction Sub-Division-III Jammu, Tawi Canal Construction Division Jammu; Kiran Sharma from PHE Sub-Division Billawar to RCC Lower Sub-Division Chadwal of RCC Lower Division Hiranagar; Amir Amin Zargar from Irrigation Sub-Division Lolab of Irrigation & Flood Control Division Kupwara to Srinagar Municipal Corporation; Faheem Ahmed from WUCMA to LCMA while Mohd Razak from Irrigation Sub-Division Tawi Island of Irrigation Division-Ist Jammu to UEED.
Meanwhile, Himanshu Verma, AEE, PHE Sub-Division Kathua of PHE Division Kathua has been given the addl charge of PHE Sub-Division Bani; Neetan Sharma, AEE PHE Sub-Division Hiranagar, accorded addl charge of PHE Sub-Division Basholi; Arshad Ahmad AEE PHE Sub-Division Ramban, Hydraulic Division Ramban addl chare of PHE Sub-Division Banihal; Suhail Ahmad Mir AEE PHE Doda Sub-Division (West), addl charge of PHE Sub-Division Chiralla; Zakir Hussain Mir AEE PHE Sub-Division Kishtwar, addl charge of PHE Sub-Division Dachhan; Mohd Farooq AEE PHE Sub-Division Poonch, addl charge of PHE Sub-Division Mandi; Ankush Kumar Sharma AEE PHE Sub-Division Bagga Mahore, will get addl charge of PHE Sub-Division Dharmari; Naseer Ahmad Rather AEE Irrigation & Flood Control Sub-Division Ramban, addl charge of Irrigation & Flood Control Sub-Division Gool; Nidal Raj Bhuria AEE, Technical Officer to Executive Engineer, Irrigation Division-Ist Jammu addl charge of Investigation Sub-Division Jammu; Deepak Khajuria AEE Irrigation Sub-Division Bishnah, addl charge of Irrigation Sub-Division RS Pura of Irrigation Division-II Jammu; Sunil Kumar Sharma AEE New Partap Canal Sub-Division-II Akhnoor, addl charge of Irrigation Sub-Division Pargwal; Surinder Kumar AEE Irrigation Sub-Division Ranjan, Irrigation Division Akhnoor as addl charge of Investigation Sub-Division Akhnoor, of Irrigation Division Akhnoor; Sanjeev Singh AEE Flood Control Sub-Division-I Akhnoor, addl charge of Flood Control Sub-Division Pargwal; Aditya Khajuria AEE Irrigation Sub-Division Basholi, addl charge of Irrigation Sub-Division Bani; Sumit Munday AEE Irrigation Sub-Division Kathua addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, Irrigation Division Kathua; Mandeep Singh Sudan AEE Flood Control Sub-Division Ujh, of Flood Control Division Kathua addl charge of Technical Officer to Superintending Engineer, Hydraulic Circle Kathua; Lalit Kumar Attri AEE Flood Control Sub-Division Kathua, addl charge of Flood Control Sub-Division Hiranagar; Janu Pratap Singh AEE PHE Sub-Division Ramnagar, addl charge of Irrigation Sub-Division Ramnagar; Sandeep Kumar Chandan AEE Irrigation Sub-Division Reasi of Mahore Irrigation Division Dharmari addl charge of Irrigation Sub-Division Dharmari; Dheeraj Bhardwaj AEE Irrigation Sub-Division Bhaderwah, addl charge of Irrigation Sub-Division Bhalla, of Irrigation Division Bhaderwah; Vipul Kerni AEE Irrigation Sub-Division Thathri, addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, Irrigation Division Bhaderwah; Aijaz Ahmed AEE Flood Control Sub-Division Rajouri, addl charge of Irrigation Sub-Division Ans-I Rajouri, of Irrigation Division Rajouri; Arshad Iqbal AEE PHE Sub-Division Koteranka, will get addl charge of Irrigation Sub-Division Ans-II Rajouri; Rajat Sharma AEE PHE Sub-Division Rajouri (West), addl charge as Technical Officer to Superintending Engineer, Hydraulic Circle Rajouri; Amit Sharma AEE Irrigation Sub-Division Rajouri, addl charge of Irrigation Sub-Division Siot, of Irrigation Division Nowshera; Parvez Akhter AEE Flood Control Sub-Division Nowshera, addl charge of Irrigation Sub-Division Nowshera (Rajal-I Upper), and Technical Officer to Executive Engineer, Irrigation Division Nowshera; Shakeel Ahmed AEE Flood Control Sub-Division Poonch, addl charge of Irrigation Sub-Division Poonch; Sandeep Koushal AEE Tawi Canal Construction Sub-Division-I Jammu, as addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, Tawi Canal Construction Division Jammu; Rajiv Sharma AEE Ravi Canal Construction Lower Sub-Division-I Hiranagar, addl charge of Ravi Canal Construction Lower Sub-Division-II Hiranagar; Onkesh Hans AEE Ravi Canal Construction Lower Sub-Division III Samba, of Ravi Canal Construction Lower Division No. II Hiranagar as addl charge of Ravi Canal Construction Lower Sub-Division-IV Samba; Varun Slathia AEE , Technical Officer to Executive Engineer, Ravi Canal Construction Upper Division Kathua addl charge of Ravi Canal Construction Upper Sub-Division No. I, Ravi Canal Construction Upper Division Kathua; Abhishek Anand AEE, Technical Officer to Executive Engineer, Ravi Canal Construction Lower Division No. II Hiranagar will get addl charge of Ravi Canal Construction Upper Sub-Division-II, Ravi Canal Construction Upper Division Kathua; Arif Malik AEE, Ravi Canal Construction Upper Sub-Division-III, Ravi Canal Construction Upper Division Kathua as addl charge of Ravi Canal Construction Upper Sub-Division No. IV, Ravi Canal Construction Upper Division Kathua; Fahad Javid Qazi AEE PHE Sub-Division Lal Nagar, PHE Division Chadoora as addl charge of PHE Sub-Division Chadoora; Ali Mohammad Wani AEE, PHE Sub-Division Charar-e-Sharief, addl charge of PHE Sub-Division Beeru (Beerwah); Imtiyaz Ahmad Mir AEE PHE Sub-Division Shopian, addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, PHE Division Shopian; Jan Wakeel Ahmad Wani AEE, Technical Officer to Superintending Engineer, Hydraulic Circle Anantnag addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, PHE Division Bijbehara; Sharief-Ud-din Malik AEE PHE Sub-Division Kralpora, of PHE Division Kupwara will bet addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, PHE Division Kupwara; Mubashir H Dar AEE Sub-Division Irrigation Watergam, of Irrigation & Flood Control Division Baramulla addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, Irrigation & Flood Control Division Baramulla; Ghulam Hassan Najar AEE PHE Sub-Division Baramulla, addl charge of Irrigation Sub-Division Baramulla; Perveez Ahmad Sohrab AEE Rafiabad High Lift Sub-Division Sopore, of Irrigation & Flood Control Division Baramulla addl charge of Flood Control Sub-Division-I/ Sub Division OFC, Irrigation & Flood Control Division Baramulla; Rameez Ayoub Wani AEE Flood Control Sub-Division Sopore, will get addl charge of Irrigation Sub-Division Pattan; Amir Rashid AEE PHE Sub-Division Bandipora, of Hydraulic Division Bandipora addl charge of Flood Control Sub-Division Bandipora; Irshad Ahmed Wani AEE PHE Sub-Division Dooru, of PHE Division Qazigund as addl charge of Flood Control Sub-Division Dooru; Feroz Ali Mir AEE Irrigation Sub-Division Khan Sahib, of Irrigation Division Ompora Budgam will get addl charge of Irrigation Sub-Division Beeru, of Irrigation Division Ompora Budgam; | Syed Asif Hussain AEE Flood Control Sub-Division Handwara, of Irrigation & Flood Control Division Handwara will get addl charge of Irrigation Sub-Division Handwara; Irfan Rashid Marazi, AEE Irrigation Sub-Division Langate, of Irrigation & Flood Control Division Handwara addl charge of Technical Officer to Superintending Engineer, Hydraulic Circle Kupwara [HQ] Handwara; Mir Pervaiz Ahmad AEE, PHE Sub Division Sogam, of PHE Division Kupwara will get all charge of Sub-Division Lolab, of Irrigation & Flood Control Division Kupwara; Shabeena Shafi AEE, Irrigation Sub-Division Damhal Hanjipora, of Irrigation Division Kulgam addl charge of Technical Officer to Executive Engineer, Irrigation Division Kulgam; Mohd. Syed Mir AEE, Sub-Division Irrigation Malangpora, of Irrigation Division Pulwama will get addl charge of Irrigation Sub-Division Pulwama; Mir Athar Shabir, AEE Irrigation Sub-Division Sumbal, addl charge of Flood Control Sub-Division Sumbal while Iliyas Ahmad Bandh, AEE, PHE Sub-Division Pampore, of PHE Division Awantipora will get additional charge of Flood Control Sub-Division Pampore of Flood Control Division, Kakapora.