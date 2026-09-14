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Home / Latest News / 119 Assistant Engineers (Mechanical) Adjusted, Transferred In PWD

119 Assistant Engineers (Mechanical) Adjusted, Transferred In PWD

JAMMU, Sept 14: The Jammu and Kashmir Government’s Public Works (R&B) Department has ordered adjustments, transfers and postings of 119 Assistant/In-charge Assistant Engineers (Mechanical) with immediate effect. See Order Copy Click Here...... ...

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Daily Excelsior
09:48 PM Sep 14, 2026 IST
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JAMMU, Sept 14: The Jammu and Kashmir Government’s Public Works (R&B) Department has ordered adjustments, transfers and postings of 119 Assistant/In-charge Assistant Engineers (Mechanical) with immediate effect.

See Order Copy Click Here......

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